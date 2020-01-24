الدرّاج سترافير يُتوفّى متأثّرًا بإصابته في رالي داكار 2020

تعرّض سترافر، الذي كان يقود درّاجة كاي تي ام، لحادث في المرحلة ما قبل الأخيرة من الرالي يوم الـ 16 يناير/كانون الثاني في المملكة العربيّة السعوديّة.

وأُشير حينها إلى أنّ قلبه "لم ينبض طوال 10 دقائق" على إثر الحادث، قبل أن يتمّ إنعاشه من قبل الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى موقع الحادث.

وتمّ نقله بالمروحيّة إلى المستشفى في العاصمة السعوديّة الرياض، حيث بقي في حالة حرجة لعدّة أيّام، واتّضح "أنه سيبقى في حالة فقدان للوعي"، وفق البيان الذي جاء لإعلان وفاته.

وكان سترافر قد نُقل في مرحلة سابقة من هذا الأسبوع إلى هولندا. وفي ظلّ تضرّر دماغه نتيجة الجروح البليغة التي تعرّض لها، تمّ إيقاف جهاز إعانة التنفّس بعد استشارة عائلة الدرّاج، ليتوفّى اليوم الجمعة.

وبات بذلك الراحل ثاني المتوفّين نتيجة حادث في نسخة 2020 من الرالي، وذلك على إثر وفاة وصيف نسخة 2015 باولو غونسالفيز الذي تعرّض لحادث قاتل على سرعة عالية في المرحلة السابعة.