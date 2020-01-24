الدرّاج سترافير يُتوفّى متأثّرًا بإصابته في رالي داكار 2020
توفّي الهولندي إدوين سترافر عن عمر يُناهز 48 عامًا إثر الحادث الذي تعرّض له في نسخة 2020 من رالي داكار.
تعرّض سترافر، الذي كان يقود درّاجة كاي تي ام، لحادث في المرحلة ما قبل الأخيرة من الرالي يوم الـ 16 يناير/كانون الثاني في المملكة العربيّة السعوديّة.
وأُشير حينها إلى أنّ قلبه "لم ينبض طوال 10 دقائق" على إثر الحادث، قبل أن يتمّ إنعاشه من قبل الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى موقع الحادث.
وتمّ نقله بالمروحيّة إلى المستشفى في العاصمة السعوديّة الرياض، حيث بقي في حالة حرجة لعدّة أيّام، واتّضح "أنه سيبقى في حالة فقدان للوعي"، وفق البيان الذي جاء لإعلان وفاته.
وكان سترافر قد نُقل في مرحلة سابقة من هذا الأسبوع إلى هولندا. وفي ظلّ تضرّر دماغه نتيجة الجروح البليغة التي تعرّض لها، تمّ إيقاف جهاز إعانة التنفّس بعد استشارة عائلة الدرّاج، ليتوفّى اليوم الجمعة.
وبات بذلك الراحل ثاني المتوفّين نتيجة حادث في نسخة 2020 من الرالي، وذلك على إثر وفاة وصيف نسخة 2015 باولو غونسالفيز الذي تعرّض لحادث قاتل على سرعة عالية في المرحلة السابعة.
حول هذه المقالة
|السلاسل
|رالي داكار
الدرّاج سترافير يُتوفّى متأثّرًا بإصابته في رالي داكار 2020
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|الفحص الفنيّ في جدّة
|
الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
|
16:00
00:00
|
|الإنطلاقة من على المنصة
|
الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
|
16:00
00:00
|
|المرحلة 1: جدة - الوجه
|
الأحد ٥ يناير
الأحد ٥ يناير
|
01:03
09:03
|
|المرحلة 2: الوجه - نيوم
|
الأحد ٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
|
21:00
05:00
|
|المرحلة 3: نيوم - نيوم
|
الاثنين ٦ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 4: نيوم - العُلا
|
الثلاثاء ٧ يناير
الأربعاء ٨ يناير
|
22:30
06:30
|
|المرحلة 5: العُلا - حائل
|
الأربعاء ٨ يناير
الخميس ٩ يناير
|
22:15
06:15
|
|المرحلة 6: حائل - الرياض
|
الخميس ٩ يناير
الجمعة ١٠ يناير
|
22:00
06:00
|
|يوم راحة
|
الجمعة ١٠ يناير
السبت ١١ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
|
السبت ١١ يناير
الأحد ١٢ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
|
الأحد ١٢ يناير
الاثنين ١٣ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
|
الاثنين ١٣ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 10: حرض - الشبيطة
|
الثلاثاء ١٤ يناير
الأربعاء ١٥ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 11: الشبيطة - حرض
|
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ١٦ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 12: حرض - القدية
|
الخميس ١٦ يناير
الجمعة ١٧ يناير
|
22:00
06:00
|