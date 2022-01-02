داكار 2022: إلغاء المرحلة الماراثونيّة بسبب الأمطار

كانت الساعات الـ 48 الأولى من رالي داكار مليئة بالأحداث والإثارة في حائل في شمال المملكة. وبعد المرحلة التمهيديّة أمسٍ السبت من جدّة نحو حائل، ومن ثمّ مرحلة الأحد الرسميّة الأولى، كان من المنتظر أن يُواجه المتنافسون يومين ماراثونيين لا يُمكنهم فيهما الحصول على المساعدة.

لكنّ الأمطار الغزيرة التي بدأت من بعد ظهر السبت في حائل وفي كامل المنطقة الشماليّة تسبّبت في سيولٍ وفيضانات في مخيّم الرالي في الأرطاويّة التي نام فيها المتنافسون في خيمٍ من دون ميكانيكييهم ومعدّاتهم. نتيجة لذلك قرّرت "آي اس أو" المنظّمة للرالي اعتبار المرحلتَين الثانية والثالثة يومين طبيعيّين، ما يعني حصول المتنافسين على الدعم في نهاية كلٍ منهما.

وسيكون التغيير الوحيد في المسار ضمن قسم الربط الثاني، الذي سينتهي في القيسومة عوضًا عن الأرطاويّة. وتعمل "آي اس أو" على تحديد مسلك هذا القسم الجديد في بداية المرحلة الثالثة.

يُشار إلى أنّ المرحلة الثانية ستشهد سلسلة الكثبان الرمليّة الكبيرة الأولى، حيث من المنتظر أن تمتدّ لمسافة 338 كلم من المرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، إلى جانب 230 كلم من أقسام الربط. لكنّ الأخيرة ستتغيّر مثلما ذكرنا.

وكانت العديد من الفرق، خاصة منها المشاركة في فئة السيارات، قد تذمّرت حيال اعتماد المرحلة الماراثونيّة بشكلٍ مبكّر، وهو أمرٌ لم يسبق حدوثه في تاريخ الرالي.