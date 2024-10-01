جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
رالي داكار

إكستروم ينضمّ إلى فريق فورد في داكار لموسم 2025 بعد مغادرته آودي

تعاقد العملاق الأمريكي فورد مع السائق النجم ماتياس إكستروم ليخوضا معًا منافسات رالي داكار مطلع العام المقبل، وذلك على إثر مغادرة السويدي لصفوف آودي.

ماتياس إكستروم، فورد

ماتياس إكستروم، فورد

الصورة من قبل: فورد بيرفورمانس

سينضمّ إكستروم إلى برنامج فورد المصنعيّ لرالي داكار 2025 بعد إنهائه رابطًا امتدّ لـ 23 عامًا مع آودي.

وسيخوض السويدي منافسات رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة على متن سيارة فورد رابتور "تي1+" رفقة ناني روما، وميتش غوثري، وكارلوس ساينز الأب سائق آودي السابق ضمن تشكيلة رباعيّة قويّة.

وسيكون هذا ظهور إكستروم الخامس على التوالي في الرالي الأقسى، وذلك بعد أن شارك للمرّة الأولى على متن ياماها "واي اكس زد 1000آر" في فئة "تي3" الخفيفة.

وكان إكستروم جزءًا من جهود آودي في راليات الكروس كانتري على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على متن سيارة "آر اس كيو إي-ترون" الهجينة، وحقّق أربعة انتصارات في المراحل، وكانت أفضل نتيجة عامة له المركز الخامس في نسخة 2012.

لكن مع إنهاء آودي لبرنامجها في عالم الرالي ريد مبكّرًا بعد فوز ساينز المذهل في يناير من هذا العام، وعدم وجود أيّ برنامج مصنعي آخر للعلامة الألمانيّة لمنحه لصاحب الـ 46 عامًا، أُجبر السويدي على إنهاء علاقتهما التي تعود أصولها إلى 2001 في بطولة "دي تي ام".

وكجزء من تحضيراته مع فورد لنسخة 2025، سيُشارك إكستروم في رالي المغرب هذا الشهر على متن سيارة "رابتور تي1+".

وقال السويدي: "الانضمام إلى برنامج داكار التابع لفورد مثير حقًا بالنسبة لي. تمكّنت فورد وام-سبورت من بناء سيارة مظهرها، وصوتها وقيادتها مدهشة. ولدينا جميعًا الطموح المشترك للفوز برالي داكار".

وأردف: "أتطلّع قدمًا للمنافسة الأولى على متن سيارة فورد في رالي المغرب ومن ثمّ رالي داكار. أنا هنا من أجل الفوز وأمامنا الكثير من الأعوام المليئة بالنجاحات. سأقوم بكلّ ما بوسعي لتحقيق ذلك".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فورد تريد "امتلاك" الراليات ببرنامج مصنعي في داكار

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

مبيعات تذاكر سباق أوستن "ارتفعت بشكل كبير" بعد توقّف فيرستابن عن الفوز

مبيعات تذاكر سباق أوستن "ارتفعت بشكل كبير" بعد توقّف فيرستابن عن الفوز

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
مبيعات تذاكر سباق أوستن "ارتفعت بشكل كبير" بعد توقّف فيرستابن عن الفوز
ألونسو: اللقب الثالث في الفورمولا 1 "أولويّتي الوحيدة"

ألونسو: اللقب الثالث في الفورمولا 1 "أولويّتي الوحيدة"

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ألونسو: اللقب الثالث في الفورمولا 1 "أولويّتي الوحيدة"
ماسا حول الدعوى ضد الفورمولا واحد: أنتظرُ العدالة منذ زمن طويل

ماسا حول الدعوى ضد الفورمولا واحد: أنتظرُ العدالة منذ زمن طويل

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ماسا حول الدعوى ضد الفورمولا واحد: أنتظرُ العدالة منذ زمن طويل
إمكانية إقامة سباق "قصير للناشئين" في نهاية الموسم

إمكانية إقامة سباق "قصير للناشئين" في نهاية الموسم

F1 فورمولا 1
إمكانية إقامة سباق "قصير للناشئين" في نهاية الموسم

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط