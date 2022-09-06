أودي تكشف عن مقاتلتها الأخف وزناً التي ستشارك بها في منافسات رالي داكار

باتت أودي أول مصنّع كبير يتبنى قوانين فئة "تي1يو" الجديدة للمركبات الكهربائية والهجينة عبر مركبتها "آر.أس كيو إي-ترون" في بداية هذا العام، مع ستيفان بيترانسيل، كارلوس ساينز وماتياس إكستروم.

وبالرغم من حجم التحدي على أراضي المملكة العربية السعودية مع الرالي الأصعب في العالم، لكنها نجحت بالفوز في أربع مراحل وحجزت مركزاً ضمن المراكز الإجمالية العشرة الأولى.

لكن هذه القوة للسيارة جاءت مع وجود 200 كيلوغرام كوزن إضافي فوق الوزن الأدنى المسموح البالغ 2000 كيلوغراماً.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تعقيد نظام نقل الحركة الذي يتضمن محركين كهربائيين، ومحركاً يعمل بالبترول موصولاً بمولد كهربائي ومدخرة طاقة.

ويعي المصنّع الألماني بضرورة خفض وزن السيارة حيث أدخل تعديلات أساسية على السيارة المحدثة التي ستخوض منافسات نسخة 2023.

وهذا ما ساعد في تقريب السيارة إلى الوزن الأدنى المسموح مع 2100 كيلوغرام، بالتالي ستتحسن تنافسية السيارة بشكل كبير في مواجهة منافساتها من تويوتا وبرودرايف.

آودي آر.أس كيو إي-ترون إي2 تصوير: آودي

وضمن معرض كلامه بعد حدث إطلاق السيارة المحدثة، صرح بينيدكت برنينغر مدير المشروع قائلاً: "تم خفض القسم الأكبر من الوزن عن طريق الهيكل. كما قمنا بدراسة كامل أجزاء السيارة حتى أدق تفاصيلها".

وأكمل: "لكن وبشكل عام، فإن خفض الوزن يأتي بشكل أساسي من الهيكل".

وأردف: "استعملنا مواداً مختلفة من ألياف الكربون بعد أن حصلنا على الكثير من البيانات عقب النسخة الماضية لرالي داكار".

وكان بيترانسيل الفائز 14 مرة برالي داكار قد اختبر السيارة الجديدة شهر أغسطس/آب الماضي كما أجرى بعض التجارب في صحراء المغرب كذلك قبيل مشاركتها للمرة الأولى في رالي المغرب شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ووصف الفرنسي الاتجاه الذي يسير فيه تطوير السيارة "بالجيد"، مؤكداً أن السعي للمزيد من التنافسية هو هدف موجود دوماً لدى الفريق.