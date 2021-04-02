أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة روما
10 أبريل
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
01 أبريل
الحدث الآن . . .
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي أركتيك
26 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها
رالي داكار / أخبار عاجلة

أودي تشرح سبب خروجها من الفورمولا إي لصالح المشاركة في رالي داكار

من قبل:
, محرر

أفصحت إدارة "أودي سبورت" أسباب الرغبة بالمشاركة للمرة الأولى في داكار 2022 مع سيارة كهربائية، وترك فورمولا إي خلفهم.

أودي تشرح سبب خروجها من الفورمولا إي لصالح المشاركة في رالي داكار

جاء الإعلان عن مشاركة أودي ضمن منافسات أصعب رالي في العالم بمثابة المفاجأة نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لكن المفاوضات الأولى، كما كشف المسؤولون عن المشروع لمجموعة مختارة من وسائل الإعلام، من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، بدأت في شهر مايو/أيار من عام 2020. 

بالمقابل، كانت الشركة الألمانية قد أعلنت أنها ستتخلى عن مشروعها الخاص في الفورمولا إي، ولكن لم يكن هناك تفسير لذلك القرار حينها، بخلاف هذا التصريح من ماركوس دوسمان، رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة للتطوير التقني و خطوط الإنتاج في مجموعة أودي: "الالتزام متعدد الأوجه برياضة السيارات كان وسيبقى جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أودي". 

وأكمل: "نريد مواصلة إظهار شعار العلامة التجارية "فورشبونغ دورخ تيكنيك" في أعلى مستويات رياضة السيارات الدولية مستقبلاً وتطوير تقنيات مبتكرة لسياراتنا التجارية". "اصعب رالي في العالم هو المسرح المثالي لهذا".

الآن، تكلم مدراء أودي حيال قرارهم هذا في اجتماع افتراضي مع مجموعة مختارة من وسائل الإعلام، بما في ذلك موقعنا "موتورسبورت.كوم"، في إشارة واضحة إلى أن أن لوائح داكار ستكون أكثر فائدة لسياراتهم التجارية المستقبلية. 

حيث قال جوليوس سيباخ، المدير الإداري لدى مجموعة أودي: "لنقم بصياغة الوضع بالشكل التالي: مفتاح النجاح في داكار يتمحور حول أفضل كفاءة ممكنة، ليس فقط لناحية مدخرة الطاقة بل لناحية تحويل الطاقة". 

وأكمل: "كما ذكرت، فإن اللوائح الخاصة برالي داكار مرنة للغاية بحيث تمنحنا إمكانية تطوير السيارة بالكامل تقريباً. إن القوانين في سلاسل أخرى، مثل الفورمولا إي، ليست منفتحة مثل تلك الموجودة في داكار".

وأضاف أندرياس روس، رئيس مشروع السباقات المصنعية لدى أودي: "نعم ، هذا بالضبط مسار التطوير لدينا".

وأكمل: "لهذا السبب أيضاً سرنا بهذا الاتجاه مع داكار، لأن هذا يتيح لنا إنتاج كامل القطع، وكل ما هو مطلوب للمحرك، بالكامل من قبل أودي". 

وتابع: "كذلك الأمر، تطوير مدخرة الطاقة للجهد العالي أيضاً بواسطة أودي".

اقرأ أيضاً:

وتسمح لوائح داكار ببناء نماذج خاصة للسيارات المشاركة طالما أنها تتوافق مع لوائح "تي1" المفروضة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" (هيكل من سبائك الحديد الأنبوبي، والحد الأقصى للوزن اعتماداً على موضع المحرك، وخانق الهواء اعتماداً على نوع المحرك، وما إلى ذلك). "

بالمقابل، تفرض الفورمولا إي هيكلاً قياسياً وتصميماً محدداً بواسطة ’سبارك’ ومجموعة من مدخرات الطاقة التي تم إنتاجها من قبل ’مكلارين للتقنيات المتقدمة’.  

وبالتالي، ومع الجيل الثاني الحالي من السيارات، يمكن للمصنعين تطوير بعض مكونات وحدة الطاقة.

وستقدم "كيو موتورسبورت" الدعم لـ "أودي سبورت"، وهي شركة أنشأها سفين كوانت، مالك فريق أكس-رايد، الذي يدير سيارات ميني رباعية الدفع والباغي، الفائز في آخر نسختين من رالي داكار مع كارلوس ساينز وستيفان بيترانسل. 

وأشار كلا الطرفان بوضوح إلى أن التعاون المشترك وعملية التطوير والإنتاج، ستنتقل إلى منشأة ’كيو موتورسبورت’ القريبة من فرانكفورت. 

"إنه تحدٍ صعب للغاية أيضاً مع الإطار الزمني الحالي، وعلينا أن نكون صادقين: في الماضي عندما بدأنا مشاريع جديدة مثل هذا المشروع، كان لدينا دائماً شريك قوي يساعدنا على اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل أسرع، إنّ الخبرة التي يجلبها سفين كوانت و’كيو موتورسبورت’ للمشروع، تعتبر بمثابة مساعدة كبيرة لنا للإسراع أكثر وأكثر في عملية اكتساب الخبرة". قال روس.

وأكمل: "نأمل ألا نرتكب الأخطاء الصغيرة ونتعلم منها بسرعة". إنها عملية تطوير كاملة وشاملة". "إنها شراكة 100٪ أودي و 100٪ كيو موتورسبورت. نحن نعمل معاً".

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئل عما إذا كان هذا المشروع المشترك مماثلاً لتعاون جوست ريسينغ في لومان، أجاب روس: "أجل بالضبط". 

وأردف: "كذلك فهم موجودون معنا منذ البداية بخبرتهم الرائعة في لومان، ومن هناك قمنا بتطوير مزيج ناجح ورائع حقاً ليكون ناجحاً، وهذه هي الطريقة نفسها التي نريد عبرها إكمال مشروعنا الحالي". 

وتابع: "لدينا أشخاص أذكياء ضمن الفريق، سائقون أذكياء، لدينا كل هذا المزيج، ونحن نريد استخلاص أقصى ما يمكن منه". 

واسترسل: "هذا هو هدفنا".

من جهته قال كوانت: "إنه جهد مشترك حقاً بيننا جميعاً، وإلا فلن يكون ذلك المشروع ممكناً، بدون المعرفة الهندسية الهائلة من قبل أودي لن يكون هذا ممكناً". 

وأكمل: "من الواضح أننا نحاول الاستفادة قدر الإمكان من خبرتنا لصنع سيارة جيدة حقاً معاً". 

واختتم: "إنه جهد مشترك حقاً، نحن نعمل في اتجاه واحد وهذا يجعل من المشروع تحدياً حقيقياً ولكنه مثير للاهتمام كذلك".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها

المقال السابق

السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

9دقيقة
2
موتو جي بي

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي

3
فورمولا 1

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال

4
فورمولا 1

بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل

5
فورمولا 1

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

أحدث الأخبار
أودي تشرح سبب خروجها من الفورمولا إي لصالح المشاركة في رالي داكار
رالي داكار

أودي تشرح سبب خروجها من الفورمولا إي لصالح المشاركة في رالي داكار

59د
السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها
فورمولا إي

السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها

24-02-2021
مستقبل مشرق أمام السائقين السعوديين في رالي داكار
رالي داكار

مستقبل مشرق أمام السائقين السعوديين في رالي داكار

27-01-2021
معرض صور: أجمل الصور من رالي داكار 2021
رالي داكار

معرض صور: أجمل الصور من رالي داكار 2021

17-01-2021
العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين
رالي داكار

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين

16-01-2021
أحدث ملفات الفيديو
داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة السيارات 03:15
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة السيارات

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد 05:08
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد

داكار 2021 - المرحلة 12- ملخص فئة المركبات الخفيفة 02:42
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12- ملخص فئة المركبات الخفيفة

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الشاحنات 02:11
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الشاحنات

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة داكار الكلاسيكي 01:10
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة داكار الكلاسيكي

خلدون يونس More from
خلدون يونس
روزبرغ يشرح انتقاله "الغريب" للعمل كمدير لفريقه في "إكستريم إي" الجولة الصحراوية في اكستريم إي
إكستريم إي / أخبار

روزبرغ يشرح انتقاله "الغريب" للعمل كمدير لفريقه في "إكستريم إي"

باتون يشارك في "إكستريم إي" لتحسين مهاراته ضمن منافسات الطرق الوعرة
إكستريم إي / أخبار

باتون يشارك في "إكستريم إي" لتحسين مهاراته ضمن منافسات الطرق الوعرة

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة سباق سبا 24 ساعة برايم
بلانبان للتحمّل / تقرير السباق

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال

بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول
إكستريم إي إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع

أحدث الأخبار

أودي تشرح سبب خروجها من الفورمولا إي لصالح المشاركة في رالي داكار
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

أودي تشرح سبب خروجها من الفورمولا إي لصالح المشاركة في رالي داكار

السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها

مستقبل مشرق أمام السائقين السعوديين في رالي داكار
رالي داكار رالي داكار / مقالة خاصة

مستقبل مشرق أمام السائقين السعوديين في رالي داكار

معرض صور: أجمل الصور من رالي داكار 2021
رالي داكار رالي داكار / الأكثر تشويقاً

معرض صور: أجمل الصور من رالي داكار 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.