أودي تشرح سبب خروجها من الفورمولا إي لصالح المشاركة في رالي داكار

جاء الإعلان عن مشاركة أودي ضمن منافسات أصعب رالي في العالم بمثابة المفاجأة نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لكن المفاوضات الأولى، كما كشف المسؤولون عن المشروع لمجموعة مختارة من وسائل الإعلام، من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، بدأت في شهر مايو/أيار من عام 2020.

بالمقابل، كانت الشركة الألمانية قد أعلنت أنها ستتخلى عن مشروعها الخاص في الفورمولا إي، ولكن لم يكن هناك تفسير لذلك القرار حينها، بخلاف هذا التصريح من ماركوس دوسمان، رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة للتطوير التقني و خطوط الإنتاج في مجموعة أودي: "الالتزام متعدد الأوجه برياضة السيارات كان وسيبقى جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أودي".

وأكمل: "نريد مواصلة إظهار شعار العلامة التجارية "فورشبونغ دورخ تيكنيك" في أعلى مستويات رياضة السيارات الدولية مستقبلاً وتطوير تقنيات مبتكرة لسياراتنا التجارية". "اصعب رالي في العالم هو المسرح المثالي لهذا".

الآن، تكلم مدراء أودي حيال قرارهم هذا في اجتماع افتراضي مع مجموعة مختارة من وسائل الإعلام، بما في ذلك موقعنا "موتورسبورت.كوم"، في إشارة واضحة إلى أن أن لوائح داكار ستكون أكثر فائدة لسياراتهم التجارية المستقبلية.

حيث قال جوليوس سيباخ، المدير الإداري لدى مجموعة أودي: "لنقم بصياغة الوضع بالشكل التالي: مفتاح النجاح في داكار يتمحور حول أفضل كفاءة ممكنة، ليس فقط لناحية مدخرة الطاقة بل لناحية تحويل الطاقة".

وأكمل: "كما ذكرت، فإن اللوائح الخاصة برالي داكار مرنة للغاية بحيث تمنحنا إمكانية تطوير السيارة بالكامل تقريباً. إن القوانين في سلاسل أخرى، مثل الفورمولا إي، ليست منفتحة مثل تلك الموجودة في داكار".

وأضاف أندرياس روس، رئيس مشروع السباقات المصنعية لدى أودي: "نعم ، هذا بالضبط مسار التطوير لدينا".

وأكمل: "لهذا السبب أيضاً سرنا بهذا الاتجاه مع داكار، لأن هذا يتيح لنا إنتاج كامل القطع، وكل ما هو مطلوب للمحرك، بالكامل من قبل أودي".

وتابع: "كذلك الأمر، تطوير مدخرة الطاقة للجهد العالي أيضاً بواسطة أودي".

وتسمح لوائح داكار ببناء نماذج خاصة للسيارات المشاركة طالما أنها تتوافق مع لوائح "تي1" المفروضة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" (هيكل من سبائك الحديد الأنبوبي، والحد الأقصى للوزن اعتماداً على موضع المحرك، وخانق الهواء اعتماداً على نوع المحرك، وما إلى ذلك). "

بالمقابل، تفرض الفورمولا إي هيكلاً قياسياً وتصميماً محدداً بواسطة ’سبارك’ ومجموعة من مدخرات الطاقة التي تم إنتاجها من قبل ’مكلارين للتقنيات المتقدمة’.

وبالتالي، ومع الجيل الثاني الحالي من السيارات، يمكن للمصنعين تطوير بعض مكونات وحدة الطاقة.

وستقدم "كيو موتورسبورت" الدعم لـ "أودي سبورت"، وهي شركة أنشأها سفين كوانت، مالك فريق أكس-رايد، الذي يدير سيارات ميني رباعية الدفع والباغي، الفائز في آخر نسختين من رالي داكار مع كارلوس ساينز وستيفان بيترانسل.

وأشار كلا الطرفان بوضوح إلى أن التعاون المشترك وعملية التطوير والإنتاج، ستنتقل إلى منشأة ’كيو موتورسبورت’ القريبة من فرانكفورت.

"إنه تحدٍ صعب للغاية أيضاً مع الإطار الزمني الحالي، وعلينا أن نكون صادقين: في الماضي عندما بدأنا مشاريع جديدة مثل هذا المشروع، كان لدينا دائماً شريك قوي يساعدنا على اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل أسرع، إنّ الخبرة التي يجلبها سفين كوانت و’كيو موتورسبورت’ للمشروع، تعتبر بمثابة مساعدة كبيرة لنا للإسراع أكثر وأكثر في عملية اكتساب الخبرة". قال روس.

وأكمل: "نأمل ألا نرتكب الأخطاء الصغيرة ونتعلم منها بسرعة". إنها عملية تطوير كاملة وشاملة". "إنها شراكة 100٪ أودي و 100٪ كيو موتورسبورت. نحن نعمل معاً".

وعندما سُئل عما إذا كان هذا المشروع المشترك مماثلاً لتعاون جوست ريسينغ في لومان، أجاب روس: "أجل بالضبط".

وأردف: "كذلك فهم موجودون معنا منذ البداية بخبرتهم الرائعة في لومان، ومن هناك قمنا بتطوير مزيج ناجح ورائع حقاً ليكون ناجحاً، وهذه هي الطريقة نفسها التي نريد عبرها إكمال مشروعنا الحالي".

وتابع: "لدينا أشخاص أذكياء ضمن الفريق، سائقون أذكياء، لدينا كل هذا المزيج، ونحن نريد استخلاص أقصى ما يمكن منه".

واسترسل: "هذا هو هدفنا".

من جهته قال كوانت: "إنه جهد مشترك حقاً بيننا جميعاً، وإلا فلن يكون ذلك المشروع ممكناً، بدون المعرفة الهندسية الهائلة من قبل أودي لن يكون هذا ممكناً".

وأكمل: "من الواضح أننا نحاول الاستفادة قدر الإمكان من خبرتنا لصنع سيارة جيدة حقاً معاً".

واختتم: "إنه جهد مشترك حقاً، نحن نعمل في اتجاه واحد وهذا يجعل من المشروع تحدياً حقيقياً ولكنه مثير للاهتمام كذلك".

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