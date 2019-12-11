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رالي داكار / أخبار عاجلة

ألونسو يكمل آخر تجاربه في أبوظبي استعداداً لرالي داكار

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ألونسو يكمل آخر تجاربه في أبوظبي استعداداً لرالي داكار
11-12-2019

أكمل فرناندو ألونسو آخر تجاربه في أبوظبي استعداداً لمشاركته في نسخة 2020 من رالي داكار المقامة على أراضي المملكة العربية السعودية.

أنهى الإسباني يومين ونصف اليوم من التجارب مع فريقه تويوتا غازو ريسينغ جنوب أفريقيا، إلى جانب ملاحه مارك كوما، استعداداً لمجريات رالي داكار 2020 الذي سينطلق يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل.

وضمن فيديو قصير نشره ألونسو على حسابه في "إنستاغرام"، قال كوما: "كيلومترات من الرمال، مسارات مفتوحة وتدريب جيد على قراءة المسار".

من ثم أضاف ألونسو: "الآن نحن جاهزون لرالي داكار، كان هذا آخر يوم (من التجارب)، ونحن مسرورون للغاية".

وسيتجه ألونسو إلى داكار وفي جعبته 10 أيام من التمرين المكثف، كما أنهى رالي العُلا-نيوم ثالثاً الشهر الماضي.

وقبل ذلك، شارك الإسباني في رالي المغرب الصحراوي الذي يمثل الجولة التحضيرية لرالي داكار، كما شارك في ليشتنبرغ 400 في جنوب أفريقيا، حيث تعرض لحادثة في كلا الحدَثين.

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