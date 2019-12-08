ألونسو يرد على أقاويل وصفته بأنه "سائق لا يفكر إلا في نفسه"

عانت فيراري من مجموعة مشاكل في موسم 2019 المنصرم للفورمولا واحد، حيث اختلف سائقاها سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير في سعيهما للاستفادة من عامل السحب في مونزا، إضافة إلى مشكلة أوامر الفريق في سنغافورة وروسيا، ومن ثم حادثتهما سوياً في البرازيل والتي أدت لانسحابهما من السباق.

وضمن معرض كلامه قبيل حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في باريس، ضحك ألونسو من أقاويل وصفته بأنه يمتلك سمعة بكونه سائقاً لا يفكر إلا في نفسه.

فقال الإسباني الذي أحرز لقب بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" العام الماضي: "أعتقد أن السمعة أمرٌ والحقائق أمرٌ آخر".

وأكمل: "عندما ترى حوادث الزملاء، وأموراً مثل هذه، كما رأينا هذا العام ونرى على الدوام بين الزملاء، ومن ثم صوري، يمكنكم رؤية عامل السحب الذي قدمته في مونزا وسبا. أعرف هذا النوع من التعاون. لذا، عندما نتكلم عن السمعة، فمن الأفضل أن ننظر إلى الحقائق".

وأوضح ألونسو أنه لطالما كان صادقاً مع نفسه حين انتقل إلى "دبليو إي سي" حيال حدود قدراته، وما يحتاج اكتسابه من خبرة زميليه سيباستيان بويمي وكازوكي ناكاجيما.

فقال: "لا المشكلة في مشاركة هذه الأمور مع الزملاء، لأنه من الواضح أنهما يمتلكان الخبرة في سباقات التحمل".

وأكمل: "لقد علماني الكثير منذ اليوم الأول للتجارب. كانا يعرفان السيارة ويعرفان الحلبة ويعرفان المقاربة الأفضل للسباقات الطويلة. وكنتُ السائق الذي يرتكب الأخطاء ويسأل الأسئلة".

وأردف: "لم أكن مسروراً بالخروج من السيارة لأنني أحب القيادة على الدوام، لكن في كل مرة كنت أخرج فيها من السيارة، وكان أحدهما يستلم المقود عني، كنت أشعر بضغط أقل لأنني كنت أعلم أنهما سيقومان بما يلزم بشكل صحيح. لذا كان هناك الكثير من الثقة بيننا".

المهمة المقبلة لألونسو في عالم رياضة السيارات يتمحور حول المشاركة في رالي داكار. وبالرغم من التجارب المكثفة التي أجراها استعداداً له، لكن الإسباني اعترف أنه يواجه تحدياً صعباً.

وحين سُئِل إن كان يشعر بأنه جاهز، أجاب: "حسناً، لو ذهبت إلى هناك للاستمتاع بالتجربة، نعم. لو ذهبت هناك لتحقيق أفضل ما يمكن، نعم. لكن إن كنت أفكر بمسألة الفوز، فلا أشعر أنني جاهز".

وأكمل: "أنا أعي تماماً قلة خبرتي.. أعتقد أنكم تعرفون، هناك سباقات خضتها مثل إندي كار أو لومان أو دايتونا، شعرت بأنني تنافسي للغاية ويمكنني الحصول على فرصة المنافسة على الفوز. في داكار، لا أعتقد أنني ضمن ذاك المستوى".

واختتم: "لكنني سأتبع استراتيجية مختلفة. لن أكون الأسرع، لكنني آمل أن أكون ضمن مركز جيد في النهاية".