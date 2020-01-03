ألونسو يتعهّد بالحفاظ على هدوئه والعطية يرى نفسه المرشّح للفوز في داكار 2020

يصل الإسباني - بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين - إلى الرالي الأصعب والأقسى بعد اعتلائه منصّة التتويج في رالي العُلا-نيوم قبل بضعة أشهر.

وتعقيبًا على مشاركته في الرالي العريق، قال ألونسو: "تلك النتيجة (في رالي العُلا-نيوم) إيجابية وتمنحني الثقة. أخوض منافسات داكار لاستكشافه أولًا، ولكن كذلك من أجل أن أكمل ذلك التحدّي. نعلم أن واحدًا فقط من كلّ أربعة يبدؤون هذا الحدث هو الذي يتمكّن من إكماله، وهذا تحدٍّ صعب جدًا".

وأضاف: "أعلم أنّه سيكون تحدٍ صعب للغاية، إذ لا أعتقد بأنّ هنالك ما هو أكثر اختلافًا من الفورمولا واحد من داكار، لكنّه تحدٍ مثير بكلّ تأكيد، مستحيل كذلك على الورق، لكنّني أريد خوض معتركه والتعلّم منه".

وأكمل: "عليّ خوض هذه المنافسة بنوع من الهدوء، إذ لا أرغب بدء الرالي ومن ثمّ الانسحاب بعد اليوم الثاني أو الثالث بسبب خطأ أحمق".

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جديرٌ بالذكر أنّ ألونسو يدافع في داكار عن ألوان فريق تويوتا الذي يستلّح بخبرة ونجاح الفائز ثلاث مرّات بالحدث ناصر العطية، وصاحب اللقب الواحد غينييل دي فيلييرز.

وقد سجّل السائق القطري أوّل فوز لتويوتا في داكار العام الماضي، إذ يتطلّع للدفاع عن لقبه هذا العام مع انتقال الحدث إلى مناطق وتضاريس مألوفة أكثر لصاحب الألقاب الـ 13 في بطولة الشرق الأوسط للراليّات.

"كان العام الماضي مميزًا" قال العطية الذي فاز في تسع من الجولات العشر في بطولة الكروس كانتري، مُضيفًا: "أن أحقق الفوز الأوّل لتويوتا لهو أمر رائع، إذ فرضنا هيمنتنا على المجريات من البداية وحتّى النهاية. انسحبت فقط في المغرب، لكنّ ذلك كان بسبب مشاكل كهربائية. بهذه الطريقة تمكّنا من الاستعداد على نحوٍ أفضل وتوقّع المشاكل الأخرى التي قد تواجهنا في داكار".

وأردف: "أنا مستعد ومتحمّس جدًا لخوض معترك داكار. ستكون هذه النسخة مختلفة تمامًا. حققت الفوز بسباقات في 2008 و2011 على هذه الأراضي، وأعلم تمامًا ما يُمكن توقّعه. الكثبان الرملية مخادعة هنا للغاية ومختلفة عن تلك المتواجدة في أمريكا الجنوبية".

واختتم: "التضاريس هنا أشبه بموريتانيا، كما نحظى بذات النوع من الكثبان الرملية في قطر حيث نشأت وأنا أقود خلالها مع والدي. هنالك فقط 110 كلم (70 ميلًا) بين الكثبان الرملية في قطر وتلك المتواجدة في المملكة العربية السعودية. التضاريس هنا تناسبني، لذا نعم أعتقد بأنّني المرشّح للفوز. كما أنّ الفوز لا يكون من نصيب السيارة الأفضل، بل السائق الأفضل".