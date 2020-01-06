ألونسو كان "حذراً للغاية" خلال المرحلة الأولى من رالي داكار 2020

أنهى ألونسو الذي يستعين بخدمات الملاح المخضرم مارك كوما على متن سيارة تويوتا هايلوكس، المرحلة الافتتاحية من الرالي الشهير بالمركز 11.

وتأخر بفارق 10 دقائق عن أفضل سيارات تويوتا التي يقودها ناصر العطية، لكنه تفوق على بطل داكار الآخر جينيل دي فيلييرز الذي تعرض لانثقاب في إطار سيارته.

حيث قال الإسباني: "خضنا يوماً من دون أية تعقيدات، لأن الجميع واجه المشاكل وهذه هي الحال في كل يوم، لكننا حاولنا الابتعاد عن المشاكل قدر المستطاع".

وأكمل: "خاضت السيارة المرحلة الافتتاحية بشكل جيد، وكان الشعور جيداً على متنها، وكنتُ مرتاحاً معها ولم أواجه أية مخاوف، إذ أردنا البدء بشكل أكثر حذراً بعض الشيء".

وتابع: "الفكرة تكمن في إكمال هذه المراحل القليلة الأولى بشكل حذر للغاية، من دون الضغط بشكل كبير أو اقتراف أخطاء لا داعي لها، فقط محاولة استيعاب المنافسة التي نخوضها والتعرف على السيارة والمسار بشكل أفضل".

وحين سُئِل حيال وتيرته خلال المرحلة الافتتاحية وإن كان يتوقعها، أجاب ألونسو: "أعتقد أن المنافسين الأساسيين كانوا جميعاً أسرع، لكنهم تعرضوا لمشاكل أكبر مما واجهناه نحن".

وأكمل: "الوتيرة كانت مماثلة نوعاً ما لما كنتُ أتوقع، ما زال لديّ المزيد في جعبتي، لكن الوقت لم يحن بعد لإظهاره!".

وتابع: "نأمل أن يخف زحام السيارات خلال الأسبوع الثاني، وكذلك الدراجات والمركبات الرباعية التي بدأت المرحلة في وقت أبكر".

واسترسل: "خلال الأسبوع الثاني نأمل أن نحظى بمراحل أكثر هدوءاً. وفي حال وصلنا إلى تلك النقطة مع سيارة بحالة مثالية، حينها سنحاول الضغط بشكل أكبر".

بالمقابل، شدد ألونسو على أنه من المهم البقاء ضمن المراكز العشرة الأولى على المسار نظراً لأن الأوائل ينطلقون بفارق 3 دقائق عن بعضهم البعض بناءً على نتيجة اليوم السابق، بينما تكون الفوارق بين المشاركين الأبعد أقلّ من ذلك.

فقال: "ذلك أمر هام لمساحة الرؤية، نظراً لأنه وعندما تتوه وتعود لتجد طريقك، فقد تتفاجأ بأنك خلف سيارات أخرى، وتكون سرعتك منخفضة لا تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة لأنك لا ترى شيئاً".

وتعليقاً على العلاقة بينه وبين ملاحه بطل داكار خمس مرات، قال ألونسو أنهما ما زالا ضمن "البدايات الجيدة".

وأكمل: "من الواضح أنني لا أمتلك حقّ التشكيك فيما يقوم به. حتى عندما نتوه، فإنه يشرح لي أن هذا اعتيادي وأنه سيحصل مرات كثيرة".

واختتم: "حتى وإن كان الوضع يسوء أحياناً بسبب احتدام المواقف خلال المنافسة وصعوبة الرؤية الجيدة للمسار، لكنك ومع انتهاء المرحلة تشعر أنك قدمت أفضل ما بوسعك".