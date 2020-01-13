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رالي داكار / داكار 2020 / ردود فعل

ألونسو شعر "بالصدمة" عقب خبر وفاة غونسالفيس في رالي داكار 2020

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ألونسو شعر "بالصدمة" عقب خبر وفاة غونسالفيس في رالي داكار 2020
13-01-2020

أبدى جميع المشاركين في رالي داكار 2020 المقام على أراضي المملكة العربية السعودية حزنهم على وفاة باولو غونسالفيس، الذي فارق الحياة عقب حادثة مميتة خلال المرحلة السابعة.

غونسالفيس صاحب الـ 40 عاماً كان يخوض مشاركته الـ 13 في داكار لصالح فريق "هيرو" المصنعي الهندي، وكان يحتل المركز 46 ضمن الترتيب العام مع استئناف الرالي بعد يوم الاستراحة. لكنه تعرض إلى حادثة مميتة الساعة 10.16 بالتوقيت المحلي أدت إلى وفاته.

وكشف فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد والذي يخوض أولى مشاركاته في رالي داكار، أنه شعر "بالصدمة" عندما سمع الخبر الرسمي لوفاة الدراج البرتغالي.

فقال: "أنت تقول صدمة. أكثر من أي شيء. كانت هناك شائعات عندما وصلنا إلى خط النهاية، لكننا لم نتواصل مع أي شخص".

وأكمل: "الآن تم تأكيد الخبر. لهذا السبب تشعر بالصدمة. أشخاص مثلنا مع نفس شغف المنافسة. لكن مثل هذه الأمور تحصل، وتتركك غير قادر على الكلام إطلاقاً حيال أي شيء آخر".

وتابع: "الأمر ذاته في جميع السباقات، ومن الصعب جداً تجاوز ما حصل. في نهاية المطاف هذه رياضة وتلك الأمور جزء من مسيرتنا المهنية وشغفنا. الحياة أهم من كل شيء. ومن الصعب للغاية تجاوز ما حصل".

من جهته قال كارلوس ساينز متصدر الترتيب العام: "بدايةً، هذا يوم حزين في داكار. يخامرك شعور كئيب عند إنهاء المرحلة. تعازيّ الحارة لكامل أفراد عائلة باولو".

أما دايفيد كاستيرا مدير الرالي فقد أعلن مراسم تأبين غونسالفيس مع نهاية اليوم، بعد اتخاذ القرار بإلغاء مرحلة يوم الاثنين للدراجات والدراجات الرباعية.

فقال: "إنها أوقات صعبة. نحن هنا لنعيش الحلم ونستمتع ونرى الناس سعداء… الآن، علينا خوض أسوأ الأوقات".

وأكمل: "جميعنا نعلم أن الدراجات خطرة. لقد شاركتُ خمس مرات في داكار على متن دراجة. مع بداية كل صباح تشعر بشعور غريب في معدتك لأنك تعلم أنك من دون حماية. والجميع يعلم ذلك".

وتابع: "كان باولو محترفاً يعلم المخاطر. إنها رياضة ورياضة خطرة ونحن نعلم ذلك. لا بدّ من إقامة مراسم تأبين لباولو. وسنقوم بذلك جميعنا معاً".

ريكي برابيك، متصدر فئة الدراجات الحالي، كان أحد الدراجين القلائل الذين تكلموا مع الصحافة عقب الحادثة، حيث قال: "جميعنا نعلم أن الدراجات خطرة. ولا تعلم ما يمكن أن يحصل. للأسف خسرنا اليوم أحد شركائنا، باولو غونسالفيس".

وأكمل: "إنه يوم حزين جداً للرياضة. تعازينا الحارة لعائلته".

واختتم: "موقعي الحالي لا يهم حقاً. أعتقد أن خسارة أحد ما مقرب هو ما يهمّ حقاً. هناك ما هو أهم من مجرد المراكز في الحياة. تعازينا الحارة لعائلته".

تحذير: يحتوي الفيديو مشاهد من المرحلة السابعة تتضمن الحادث المأساوي وردة فعل الدراجين، إضافة إلى بيان المنظمين حيال ما حصل...

 
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