ألونسو: أية عودة مستقبلية إلى داكار ستكون بهدف الفوز
أوضح فرناندو ألونسو أنه لن يعود إلى منافسات داكار في المستقبل إلا بهدف الفوز، بعد الإنهاء بالمركز 13 في أول مشاركة له بالرالي الأسطوري.
أحرز ألونسو - الذي كان يجرّب عدة فئات من سباقات السيارات بعد خروجه من الفورمولا واحد كبطل عالم مرتين - أفضل نتيجة له في نسخة داكار 2020 في السعودية، حين حلّ ثانياً لصالح تويوتا في إحدى المراحل.
واضطر الإسباني للتوقف لإصلاح سيارته في المرحلة الثانية كما انقلبت سيارته في المرحلة العاشرة ما كلفه عدة ساعات من التأخر، ويعتقد ألونسو أنه يمتلك وتيرة تنافسية تمكنه من المنافسة على اللقب في المستقبل.
لكنه أوضح أنه ليس مستعداً بعد لاتخاذ القرار بعودته أو عدمها إلى الحدث.
فقال: "لو قررت العودة إلى داكار مجدداً، فستكون عودة بتطلعات عالية. لا أود التفكير بذلك الآن. أنا مسرور بالكيفية التي سارت بها الأمور. منطقياً، بعد أول تجربة، ووتيرة تنافسية، لو شاركتُ في المستقبل فسأحاول الفوز، أن أضيف مثل هذا الفوز الهام إلى مسيرتي المهنية".
وأكمل: "لكن، لم يحن الوقت لمثل هذا القرار. عليّ خوض تحضيرات أكثر دقة وتفصيلاً مع أفضل المعدات. إن أردتَ المنافسة، فإن إمضاء العطل على متن السيارة لهو خيار جيد. سنرى كيف ستسير الأمور".
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اقترب ألونسو من تحقيق فوز بإحدى المراحل، وبالرغم من أن هذا لم يحصل، لكنه يرى أنه امتلك الوتيرة التنافسية اللازمة.
فقال: "شعرتُ بأنني تنافسي في كل يوم. خلال المرحلة الأخيرة تعرضنا لانثقاب، لحقنا بيزيد (الراجحي)، ومع ذلك أنهينا بالمركز الرابع حينها، لذا أعتقد أننا امتلكنا فرصة الفوز بالمرحلة".
من جهته، يرى ناصر العطية الفائز برالي داكار ثلاث مرات، أن ألونسو زميله في تويوتا ونجم الفورمولا واحد السابق، أثبت أنه سريع التعلم وبدا تنافسياً بما يكفي للعودة مع طموحات أعلى في المستقبل.
لكنه بالمقابل قلل من فرص ألونسو بالفوز في حال عاد للمرة الثانية.
فقال: "علينا كذلك احترام الرالي. عندما وصلتُ للمشاركة في داكار، كنت أمتلك الكثير من الخبرة. بعد ستّ، سبع سنوات، أحرزتُ الفوز".
وأكمل: "كارلوس (ساينز)، إنه سائق رائع في بطولة العالم للراليات. وصل، انتظر سبع، ثماني سنوات (قبل تحقيق فوزه الأول)".
وتابع: "سيباستيان لوب، وصل للمشاركة. وهو أحد أفضل السائقين، لكنه لم يفز".
واختتم: "المسألة تستغرق وقتاً. علينا احترام هذا الرالي، لأنه وبالتأكيد ليس سهلاً".
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|الكاتب
|خلدون يونس
ألونسو: أية عودة مستقبلية إلى داكار ستكون بهدف الفوز
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