أسماء عالمية كبيرة في رالي داكار 2021 بالرغم من جائحة كورونا

بالمقارنة مع نسخة العام الماضي التي أقيمت على أراضي المملكة العربية السعودية والتي شارك بها 563 متنافساً و 342 مركبة ضمن فئات الرالي، فإن العدد الإجمالي لنسخة 2021 أقلّ مع 440 متنافساً و266 مركبة.

وسبب هذا الانخفاض يعود إلى جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره وألقت بظلالها على عالم السباقات.

لكن، وبالرغم من هذا، فإن الأسماء العالمية البارزة في الراليات ستكون حاضرة ومتواجدة ضمن جميع الفئات.

إذ وضمن فئة الدراجات، سيشارك دراجو "كاي تي ام"، هوندا، هوسكفارنا، ياماها، هيرو وشيركو.

أما ضمن فئة السيارات، فسيشارك ناصر العطية، ستيفان بيترانسيل، سيباستيان لوب، ناني روما، جينيل دي فيلييرز، كارلوس ساينز، يزيد الراجحي وجاكوب برزيغونسكي، كأبرز الأسماء.

وكان دايفيد كاستيرا مدير الرالي قد صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" شهر يونيو/حزيران الماضي أنه هناك توقعات بانخفاض في العدد الإجمالي للمشاركين، لكن الأمر الأهم هو ضمان سير الحدث بالرغم من جائحة كورونا.

فقال: "نعلم أن أعداد المشاركين ستكون أقل، وذلك أمر متوقع وطبيعي".

وتابع: "لقد عدّلنا على تكاليف المشاركة، لكن وبسبب ما يجري في العالم حالياً فنحن نتوقع انخفاضاً في الأعداد. الأمر الأهم هو إقامة الرالي على أرض المملكة العربية السعودية".

ويعمل كاستيرا وفريق المسار بشكل متواصل على تحضير مسار النسخة 43 من الرالي الأسطوري. وسيتمّ تقديمه رسمياً في 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يشار إلى أن أعداد المشاركين ما زالت عرضة للارتفاع، خاصة وأن العديد من السائقين قد يقررون المشاركة في اللحظة الأخيرة.