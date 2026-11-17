رالي داكار

أستون مارتن تخوض رالي داكار 2027 بثلاث سيارات "دريدنوت" بقيادة ألونسو ولوب ومورايس

الفورمولا 1 وبطولة العالم للتحمّل وسباقات جي تي، والآن رالي داكار. تواصل أستون مارتن توسيع آفاق مشاركاتها في رياضة السيارات، بعدما أعلنت صباح اليوم أنها ستنافس ضمن فئة السيارات ألتيميت في رالي داكار 2027.

تم التحرير: 17-11-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

طوّرت الشركة البريطانية، بالتعاون مع شريكها العريق برودرایف، سيارة "دريدنوت"، وهي مركبة كان يُنظر إليها حتى قبل بضعة أسابيع فقط على أنها مركبة عسكرية مخصصة للعبة الفيديو كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4، لكنها تحولت الآن إلى واقع ملموس.

وباتت المركبة الافتراضية حقيقة، وستتولى مهمة مساعدة أستون مارتن على المنافسة من أجل تحقيق الفوز بالترتيب العام لفئة السيارات في رالي داكار.

ومن الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام ستنطلق من البرتغال قبل الانتقال سريعًا إلى المغرب، حيث ستُقام المراحل الاثنتا عشرة المقررة، والتي ستغطي مسافة إجمالية تبلغ 3341 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 23 يناير 2027.

ويحمل مشروع أستون مارتن، الذي جرى تطويره بالشراكة مع برودرایف، أهمية كبيرة منذ البداية، سواء من الناحية التقنية أو على صعيد الطموحات.

وسيُشارك الفريق بما لا يقل عن ثلاث سيارات أستون مارتن دريدنوت في النسخة التاسعة والأربعين من رالي داكار، بقيادة ثلاثة أطقم. وبالنظر إلى الإنجازات التي حققها السائقون خلال مسيرتهم، فمن المرجح أن يشكلوا التشكيلة الأكثر تتويجًا في كامل قائمة المشاركين.

يتقدم هذه التشكيلة سيباستيان لوب، الذي سيعاونه الملاح فابيان لوركان، وهو بطل العالم للراليات تسع مرات وصاحب عدة مراكز وصافة في رالي داكار. كما سيشارك لوكاس مورايس، الذي سيعاونه الملاح بابلو مورينو. ويُعد مورايس حامل لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية، بعدما حسم اللقب كسائق ضمن فريق تويوتا غازو ريسينغ.

ويكتمل الثلاثي بفرناندو ألونسو، الذي سيعاونه الملاح مارك كوما. وسيخوض السائق الإسباني، الذي ينافس حاليًا مع أستون مارتن في الفورمولا 1، مشاركته الثانية في رالي داكار، بعد ظهوره الأول في نسخة 2020.

وفي ذلك الوقت، شارك السائق القادم من أستورياس كسائق رسمي لدى تويوتا غازو ريسينغ على متن سيارة هايلوكس، وأنهى النسخة الثانية والأربعين في المركز الثالث عشر بالترتيب العام، بينما كانت أفضل نتائجه احتلال المركز الثاني في إحدى المراحل. وتعرض ألونسو لانتكاسة كبيرة بسبب مشكلة ميكانيكية في المرحلة الثانية وحادث في المرحلة العاشرة.

وبالنسبة إلى فرناندو، سيمثل رالي داكار أيضًا فرصة مهمة لطي صفحة موسم 2026 المخيب للآمال. فالموسم الذي كان من المفترض أن يمنحه الكثير من الرضا، شهد وجوده في كثير من الأحيان بالقرب من مؤخرة الترتيب، ويرجع ذلك أساسًا إلى افتقار سيارة AMR26 إلى القدرة التنافسية في الفورمولا 1. إذ عانت السيارة من ضعف أداء وحدة طاقة هوندا، إلى جانب خيارات تصميمية خضعت لاحقًا لمراجعات وتعديلات على مدار العام.

وقال أدريان هولمارك، الرئيس التنفيذي لأستون مارتن: "صُممت أستون مارتن دريدنوت بهدف السيطرة على أي تضاريس، وفي أقسى الظروف، والخروج من كل ذلك لتنفيذ مهمتها بنجاح. والآن، وبالتعاون مع شريكنا الهندسي برودرایف، سنضع هذه الرؤية على المحك في أكثر البيئات التنافسية تطرفًا في عالم رياضة السيارات، خلال داكار 2027.

وأضاف: "من طبيعة أستون مارتن المضي قدمًا بأفكار رائدة، واستكشاف حدودها على الساحة العالمية، كما دأبنا على فعل ذلك دائمًا. نحن لا نتجنب تحديات من هذا النوع، بل نرحب بها. ومع فرناندو وسيباستيان ولوكاس، نمتلك ثلاثة أبطال كبارًا يمكننا الاعتماد عليهم لخوض تحدٍ هائل في داكار 2027".

وكما ذُكر، تولت برودرایف تطوير السيارة، وستكون مسؤولة أيضًا عن تشغيلها خلال المنافسات. وكانت شركة ديفيد ريتشاردز قد نفذت مؤخرًا برنامجًا مشابهًا مع داسيا، التي قررت الانسحاب من منافسات الراليات الصحراوية بعد رالي داكار 2026، بعدما اختتمت مشاركتها بأفضل طريقة ممكنة مع فوز ناصر العطية بالترتيب العام.

وقال ديفيد ريتشاردز، رئيس مجلس إدارة برودرایف: "قلّما نجد تحديات في رياضة السيارات تضاهي صعوبة رالي داكار. فمنذ البداية، كانت طموحات أستون مارتن لهذا البرنامج واضحة: تصميم سيارة قادرة على المنافسة في المقدمة ضمن أصعب حدث لرياضة السيارات في العالم.

وأكمل: "ومن خلال الجمع بين رؤية أستون مارتن وخبرة برودرایف في الراليات وسباقات التحمّل ومنافسات داكار، وضعنا أساسًا متينًا. ومع تشكيلة استثنائية من السائقين وفريق هندسي يتمتع بكفاءة عالية، نتطلع إلى رؤية دريدنوت وهي تخوض هذا التحدي الاستثنائي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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