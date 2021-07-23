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رالي داكار / الكشف عن سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون" أخبار

آودي تكشف عن سيارتها الكهربائية التي ستخوض بها غمار رالي داكار 2022

كشفت آودي سبورت رسميًا عن سيارتها "آر.اس.كيو إي-ترون" بهيئتها الكاملة قُبيل المشاركة الأولى للصانع الألماني في رالي داكار العريق العام المُقبل.

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
1/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
2/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
3/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
4/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
5/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
6/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
7/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
8/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
9/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
10/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
11/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
12/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
13/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
14/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
15/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
16/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
17/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
18/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
19/20

الصورة من قبل: أودي

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"

سيارة آودي "آر.اس.كيو إي-ترون"
20/20

الصورة من قبل: أودي

تمّت دعوة مجموعة صغيرة من وسائل الإعلام، من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، إلى منشأة رياضة السيارات التابعة لآودي على بُعد 90 كلم من ميونخ من أجل إلقاء نظرة على نموذج سيارتها الكهربائية، والتي تستقي اسمها من نطاق سيارات الدفع الرباعي التجارية لآودي.

وتأتي سيارة "آر.اس.كيو إي-ترون" بطول 4.5 متر، وعرض 2.5 متر وارتفاع يبلغ 1.95 متر، مع فتحة التهوية الضخمة الموضوعة على سقف السيارة والتي تمثّل أحد أكثر العناصر اللافتة للنظر.

فيما يتواجد إطاران احتياطيان داخل هيكل السيارة، في ظل حرص آودي على تفادي أيّة خسارة في مستويات الانسيابية قد تعرقل كفاءة المحرك.

وتعدّ كسوة السيارة "شبه نهائية"، وفقًا لرؤساء آودي، والتي تجمع أنماطًا من تدرّك اللون الرمادي مع لمسة لامعة على فتحة التهوية.

وبالحديث عن المحرك، فإنّه الجزء الأهم من مقاتلة آودي لرالي داكار، حيث يشهد تعقيدًا كبيرًا، كما أنه مستلهم من التقنيات التي طوّرها الصانع الألماني من خلال برنامجيه في الفورمولا إي و"دي تي ام".

ويتموضع النظام الأول من ثلاثة لاستعادة الطاقة "ام جي يو" (بقدرة 250 كلوواط ووزن 33 كلغ) في منطقة الأنف أعلى المحور، إلى جانب حزمة بطارية تتألف من 13 وحدة مع 266 خلية في كل منها (باستهلاك 52 كيلوواط/ساعة ووزن 375 كلغ).

كما يوجد خزان وقود بسعة 295 لتر يتموضع على بُعد 1.1 متر خلف المحور الأمامي (خلف السائقين) ويغذّي محرك احتراق بشاحن توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر والذي سبق وسلّح سيارات آودي من فئة "كلاس وان" بين 2019 و2020.

وتتضمّن السيارة كذلك علبة تروس أحادية صغيرة على كل محور، كما أنّ التروس التفاضلية رقمية، وذلك بهدف تخفيف الوزن وتوفير المساحة، وكذلك تبسيط نظام الدفع المعقّد بالفعل.

هذا وكان كارلوس ساينز ولوكاس كروز أوّل ثنائي من بين ثلاثة يختبر النموذج الجديد الذي يزن أكثر من 2 طن (الحد الأدنى المسموح به داخل القوانين) على حلبة تجارب آودي، حيث أثار إعجابهما من خلال توزيع الوزن على السيارة، ما يجعل السيارة مستقرة في المنعطفات بالرغم من حجمها الضخم.

كما كانت الانطباعات المبدئية للقائدين الثلاثة ساينز، ماتياس إكستروم وستيفان بيترانسيل "إيجابية للغاية" بعد اختبارات لاحقة للنموذج، وذلك وفقًا لأندرياس رووس مدير المشروع.

والذي أضاف قائلًا: "كان سائقونا سعداء للغاية بعد الدقائق الأولى التي اختبروا فيها السيارة، على الرُغم من أنّه ما يزال أمامنا قائمة طويلة من الأمور التي سيتم تحسينها. لكننا نتطلّع إلى ذلك التحدّي الضخم، إذ لا نرغب فقط بالتواجد في المنافسة، بل نريد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

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