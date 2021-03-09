يزيد الراجحي يغادر المستشفى ويطمئن محبيه بتماثله للشفاء

كما تعرض ملاحه الخلوق مايكل أورر والذي شاركه الفوز في باها دبي الدولي واعتاد أن يجلس إلى جانبه في المقعد الساخن في بطولة الشرق الأوسط، لإصابة أيضاً وأمضى يومين في المستشفى قبل أن يغادر بدوره عائداً إلى موطنه إيرلندا.

وجاءت مشاركة "أبو محمد" في رالي الشرقية، الذي شكّل الجولة الثالثة من كأس العالم للكروس كاونتري ـ باها والأولى من بطولة السعودية للراليات الصحراوية لعام 2021، بعد مشاركته الناجحة في باها دبي الدولي (الجولة الثانية) والفوز الذي حققه، ما سمح له بتقاسم صدارة الترتيب العام الموقت للكأس مع الروسي فلاديمير فاسيلييف الفائز بلقب باها بلاده (نورثرن فوريست).

وفي التفاصيل فقد تعرض سائق "تويوتا هايلوكس تويوتا" لحادث في المرحلة الثانية المعدّلة بعدما تم دمج الثانية الملغاة بسبب الرياح الشديدة والغبار وسوء الرؤية (138,5 كلم) مع الثالثة (217,5 كلم)، لتصبح المسافة الإجمالية 356 كيلومتراً بهدف استكمال الحدّ الأدنى من الكيلومترات المطلوبة لمنح جميع النقاط للمشاركين وفق القوانين.

غير أنّ الراجحي لم يذهب بعيداً، إذ سرعان ما تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي خبر تعرضه لحادث وتبعه صورة للسيارة بدت مستقرة على سطحها وخلفها أحد الكثبان الرملية العالية.

وتعرض الراجحي المنطلق من المركز الثامن (سجل ثالث أسرع توقيت خلال المرحلة التأهيلية) لحادث بعد 82 كيلومتراً من نقطة البداية، فيما عكس مواطنه سعيد الموري الروح الرياضية التي يتمتع بها إذ توقف عند نقطة الحادث لمساعدة الفريق ولم يغادر إلا بعد وصول الطوافة.

وقد صدر بيان عن فريق "يزيد رايسينغ الرسمي" جاء فيه: "تعرض الكابتن ومساعده مايكل أور إلى حادث في مرحلة اليوم وتم نقلهم على متن مروحية إلى المستشفى. كلاهما واعيان وفي حالة جيدة وسيخضعان للعديد من الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان على صحتهما. سنوافيكم بالمستجدات حال ورودها. نتمنى الصحة والسلامة لفريقنا".

كما تناقلت صور الفيديو الراجحي في الطرافة بعدما تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى.

وفي يوم مليء بالأحداث المؤسفة أدى إلى وفاة أحد الدراجين (رياض الشمري) وتعرض 6 مشاركين لحوادث نتج عنها إصابات متفرقة، زار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية المستشفى للإطمئنان على حالة المصابين، وقد جمعته صورة مع الراجحي وملاحه أورر.

وبرغم إصابته أطل الراجحي في فيديو وهو يضع الحامي البلاستيكي حول رقبته معزياً عائلة الدراج الراحل وتحدث قائلاً: "يعطيكم العافية والحمدلله على سلامة الجميع وعظم الله أجرنا في وفاة زميلنا وأخينا رياض عريفان الشمري قدر الله وتوفي اليوم على دراجة، الله يغفر له ويحلله ويبيحه على ما نعلم وما لا نعلم...".

وعن حالته الصحية أضاف قائلاً: "الحمدلله نحن تعرضنا لحادث بسيط وهذا طبيعي من طبيعة الراليات وقد سلمنا الله والحمدلله على كل حال. أردنا أن نطمئنكن بهذا الفيديو...".

وتابع: "بالنسبة لي أنا ومايكل كلنا بخير وإن شاء الله بإذن الله نعطيكم التفاصيل في القريب العاجل".

وبالفعل، لم يتأخّر الراجحي أيضاً عن طمأنة عشاق الراليات على حالة ملاحه أورر الذي كان من المقرر أن يغاد في وقت لاحق قائلاً له وهو يزوره في غرفته "أراك في السباق التالي، وداعاً".

وبعد مغادرته للمستشفى صدر فيديو للراجحي داخل سيارة يقول فيه: "الحمدلله على السلامة وقد خرجنا بالسلامة من المستشفى ومتوجهين بإذن الله إلى الرياض".

من ناحيته نشر أورر صورة له أمام مطار الملك فهد الدولي وكتب في صفحته على موقع "فايسبوك" بالانكليزية: "وأخيراً حان وقت الذهاب. خلال الأيام الصعبة الدعم الذي نلته أذهلني. شكراً للجميع".

وأضاف: "العناية التي حصلت عليها من مستشفى الحرس الوطني لا تقدر بثمن، بعدما تم تصوير بالاشعة كل جزء مني في جميع المعدات المتوفرة في العالم وقد وجدوا فقرة "سي1" محطمة ولكنها مستقرة وستتماثل للشفاء بمفردها مع الوقت".

وأكمل: "شكراً ليزيد (الراجحي) الذي تأكّد من أن كُلّ شيء تحت السيطرة كالعادة، وكل شخص في فريق يزيد رايسينغ وأوفردرايف الذين كانوا رائعين. شكر خاص لسمير خزيمي الذي كان رائعاً وساعدني. أنت صديقي، أسطورة".

وتابع قائلاً: "الدعم من الجميع وعائلتي أبقاني قوياً. حان الوقت الآن للعودة إلى المنزل، ولكن للأسف لن أتمكن من القيام بالأمور التي وضعتها على اللائحة ولكن الأشياء بإمكانها الانتظار. شكراً للجميع وأراكم قريباً".