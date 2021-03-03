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السابق / السعوديان الراجحي وابن سعيدان يتصدران قائمة المشاركين العالميين في رالي الشرقية الدولي 2021
كروس كانتري / باها الشرقية / نشرة صحفية

هل تصبح دانيا عقيل أوّل سعودية تشارك في الراليات الصحراوية؟

لا يعرف عشاق الراليات الصحراوية عموماً والسعوديون خصوصاً عن كثب السائقة دانيا عقيل التي تستعد لدخول عالم كروس كانتري من بابه الواسع عندما تأخذ شارة انطلاق باها الشرقية الدولي، الذي يشكل الجولة الثالثة من كأس العالم للكروس كانتري باها والجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

هل تصبح دانيا عقيل أوّل سعودية تشارك في الراليات الصحراوية؟

ينطلق باها الشرقية اليوم الأربعاء مع مؤتمر صحافي مخصص لافتتاح الحدث، يلي ذلك حفل الانطلاق، ويستمر حتى 6 الشهر الحالي.

منذ أقل من شهر كانت دانيا تقف على منصة تتويج رالي داكار الذي أقيم على أرض المملكة العربية السعودية مرحبة بالفرق المشاركة، ولكن حلمها الأول والأخير كان المشاركة خلف مقود سيارة ومنافسة هذه الفرق التي كانت ترحب بها.

سريعاً عملت عقيل على ترجمة أمنياتها إلى حقيقة على أرض الواقع، لتسجل اسمها ضمن لائحة المشاركين في باها الشرقية على متن "كان ـ آم مافريكس إكس3" مصنفة ضمن فئة "تي3" بألوان فريق "ساوث رايسينغ".

وسيجلس إلى جانب دانيا الملاح صاحب الخبرة الكبيرة لوران ليشلوشتر الذي سيضع مسيرته مع الراليات الصحراوية بتصرف هذه السائقة.

تقول دانيا تعليقاً على مشاركتها: "أتطلع قدماً لدخول معترك السباقات مجدداً. لقد مرت فترة طويلة بالنسبة لي، تقريباً حوالي عام"، في إشارة الى مشاركتها الأولى وتعرضها لحادث أدى إلى إصابات خطيرة.

وتابعت: "أنا متحمسة لرؤية المناظر الرائعة في شرق المملكة العربية السعودية وأنا ممتنة لهذه التجربة من أجل التعلم والنضوج من ناحية الراليات".

وبالفعل تبدو دانيا ناضجة جداً لإدراكها أن ما تفعله سيكون مؤثراً في مسيرتها وأن تلمُّس خطواتها في الشرقية ستتبعه خطوات أخرى في مشاركات أخرى.

وأردفت قائلة: "لقد استأجرت سيارة كان ـ آم من سائق سعودي". 

وستكون دانيا الوحيدة المشاركة في فئة السيارات الخفيفة "تي3"، بينما تحتدم المنافسة في فئة "تي4" للباغي غير المعدلة حيث تتضمن لائحة المشاركين 7 فرق ستتنافس بين بعضها البعض لإحراز أفضل مركز متقدم في الترتيب العام وفي فئتها.

يتألَّف رالي الشرقية تويوتا الدولي من مرحلة خاصة استعراضية طولها عشرة كيلومترات لتحديد مراكز انطلاق المُشاركين في الرالي تُقام يوم الخميس الرابع من مارس، يليها مرحلة خاصة أولى طولها 220  كيلومتراً يوم الجُمعة ومرحلة خاصة ثانية (أخيرة) طولها 202 كيلومترين يوم السبت السادس من مارس.

سيجتاز الرالي مسارات تغلبُ عليها الكُثبان والمقاطع الرملية والمُتعرِّجة، وستبدأ إحدى المراحل من على شاطئ البحر وتمتد على مسار استُخدم بمُعظمه خلال رالي الشرقية الذي كان إحدى جولات بُطولة الشرق الأوسط للراليات.

يُشرف على الرالي لجنة مُنظِّمة يرأسها صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية. 

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السعوديان الراجحي وابن سعيدان يتصدران قائمة المشاركين العالميين في رالي الشرقية الدولي 2021

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