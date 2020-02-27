ناصر العطية يفوز برالي قطر كروس كانتري للمرّة السابعة في مسيرته

إلى جانب احتفاظه باللقب الذي احرزه العام الماضي حقق العطية المتوج برالي دكار ثلاث مرات، لقبه الثامن في الرالي بعدما كان فاز عام 2011 بالمركز الاول في الجولة المرشحة للانضمام إلى كأس العالم، وقد حقق هذا الانجاز حينها مع ملاحه الاسباني لوكاس كروز (ملاح كارلوس ساينز الفائز بدكار 2020) على متن "أس آيه أم مرسيدس 35 سي،سي". وتشير لائحة الانجازات إلى فوز العطية باللقب أعوام 2012 و2014 و2015 و2016 و2017 و2019 و2020، بينما عاد لقب 2013 للفرنسي جان ـ لويس شليسر و2018 للبولندي ياكوب بشيغونسكي.

ونذكر أن الفرنسي ماثيو بوميل الذي يجلس إلى جانب العطية في المقعد الساخن رفع عدد انتصاراته الى ستة، وجميعها مع السائق القطري.

وبعدما خسر لقب كأس العالم للكروس كانتري في العامين الاخيرين أمام بشيغونسكي (2018) والفرنسي ستيفان بيترهانسيل (2019) يدرك العطية مع ملاحه بوميل (تويوتا هايلوكس) أهمية اطلاق مسيرته بفوز في هذه السلسلة التي تتضمن خمس جولات للعام الحالي، وهذا ما حققه في رالي بلاده فارضا هيمنته المطلقة على الحدث منذ البداية حتى النهاية، كما أحرز أسرع توقيت في أربع مراحل خاصة من أصل خمس، علما أنه تم تقليص مسافة المرحلة الرابعة (فاز بها يزيد الراجحي) والغاء المرحلة الخامسة لاسباب تتعلق بسلامة المشاركين.

ولم تتوقف انجازات السائقين المحليين عند حدود العطية، بل أحرز مواطنه أحمد الكواري لقب فئة الـ "تي3"، لتكون بذلك جميع الالقاب في هذ الرالي قد عادت إلى أصحاب الارض.

وأنهى العطية الرالي بوقت اجمالي قدره 11,48,56 ساعة متقدماً بفارق 1,31,40 ساعة عن مطارده الرئيسي السعودي يزيد الراجحي (تويوتا هايلوكس)، وقد علّق على انجازه الجديد بالقول: "نحن سعداء جداً بهذا الفوز ولم يكن سباقا سهلا مع الكثير من الملاحة".

وتابع عمّا صادفه في المرحلة الأخيرة: "تعرضنا اليوم لثلاث حالات ثقب في الإطارات ولم تكن الأمور سهلة للإطارات، وفي الكيلومترات الخمسين الاخيرة خسرنا ضغط الهواء في أحد الإطارات ووصلنا إلى خط النهاية مع ثقب في إطارين. ولكن فزنا بالرالي ونتصدر حالياً ترتيب كأس العالم لذا نحن سعداء".

ووصل الراجحي ثالثاً في هذه المرحلة وثانياً في الترتيب العام، وقال عند خط النهاية وبعدما شوهد على متن سيارته "تويوتا التي تضرر القسم الخلفي الايسر منها: "عانينا من مشكلة صغيرة في الإطار وتوقفنا لابداله. قدنا بهدوء لأن "كوبا" (ياكوب) كان في المقدمة واكمل مسيرته مع حالة ثقب وقمنا باللحاق به".

وختم الراجحي الذي نال عقوبة اضافة 10 دقائق إلى توقيته لعدم جلب الإطار المتضرر معه، قائلا: "خطتنا كانت تقضي أن نحافظ على المركز الثاني وهذا ما تمكنا من تحقيقه. لنرى ماذا سيحصل في المستقبل".

وأكمل بشيغونسكي هيمنة "تويوتا" على المراكز الثلاثة الاولى بعدما نجح مع ملاحه الألماني تيمو غوتشالك في تعويض تأخر بلغ قرابة ساعتين في اليوم الثاني للمنافسات، ليحتل المركز الثالث مع نهاية الرالي ويصعد إلى منصة التتويج في مشاركته الاولى مع فريق "تويوتا أفردرايف" لصاحبه البلجيكي جان ـ مارك فورتين والذي يشرف على تحضير السيارات اليابانية.

وواجه بطل كأس العالم للراليات الصحراوية عام 2018 مشكلة تضرر مساعد المقود والعديد من حالات ثقب الإطارات، ما ادى إلى تراجعه للمركز السابع مع بداية اليوم الثالث، غير أن السائق البولندي عرف كيف يعتمد قيادة سريعة وضاغطة ليصل إلى خط نهاية المرحلة السادسة الاخيرة "الشفا اللحية" مع ثاني اسرع توقيت، ما كان كافيا كي يضمن كأس المركز الثالث في الترتيب العام.

ولم تشذ كلمات بشيغونسكي عن منافسيه العطية والراجحي إذ قال: "عانينا نحن الثلاثة من المشكلة ذاتها قبل نهاية المرحلة بحوالي 20 أو 30 كيلومتراً عندما تضرر الاطار"، وتابع: "تآكلت الإطارات وأنهينا المرحلة مع ثقب في الاطار على غرار ما حصل مع ناصر في مرحلة تميزت بالكثير من الحجارة والمسارات الوعرة. نحن مسرورون من مركزنا في الترتيب النهائي بعد كل هذه المشاكل وفي النهاية تأقلمنا أكثر على السيارة وتعرفنا عليها وبتنا نعلم ماذا علينا أن نفعل لكي نكون أسرع في المستقبل".

في فئة الـ "تي3" انتزع أحمد الكواري الفوز بلقب فئة الـ "تي3" بعدما تعرض مواطنه خالد المهندي مع ملاحه الفرنسي سيباستيان دولوناي (بولاريس آر إكس آر 1000) لحالتي ثقب في الاطارات في المرحلة الاخيرة، ما كلفه خسارة العديد من الدقائق الثمينة وصدارة الفئة بعدما قدم أداء ثباتاً طوال المنافسات، ليتراجع في الترتيب العام النهائي للمركز الثالث خلف المتصدر الجديد أحمد الكواري وملاحه الإيطالي مانويل لوتشيزي الذي تقدم الثنائي السعودي صالح السيف وملاحه الإماراتي علي حسن عبيد (كان ـ آم مافريكس) بفارق 10,57 دقائق.

وأكمل الهولندي كيز كولين والروسي فيدور فوروبييف على متن "أو تي3 باي أوفردرايف" المركزين الرابع والخامس توالياً، علماً أن كولين سجل ثاني أسرع توقيت خلال المرحلة، فيما لم يتمكن الروسي من الوصول إلى لوسيل اثر تعرضه لحادث ادى إلى تضرر جهاز التعليق الخلفي الايمن واضطر للتوقف عند خط نهاية المرحلة قبل أن يتابع طريقه.

وعلّق الكواري على انجاز الفوز بلقب فئة الـ "تي3" قائلاً: "كان امامنا خياران اليوم: إما أن نفوز أو ننسحب. شاهدنا خالد (المهندي) يعاني من المشاكل لأننا تمكنا من تجاوزه داخل المرحلة مرات عدة. تهنا بدورنا وعانينا من ثقب في الإطار".

وختم قائلاً: "كنّا نقود وكأنه لن يكون هناك اي يوم آخر في مسيرتنا... إما أن نفوز أو ننسحب!".

وكان الأميركي أوستن جونز سائق الـ "كان ـ آم" بألوان فريق "ساوث رايسينغ" الاسرع بين اقرانه الـ 12 المشاركين في الـ "تي3"، غير أن تعرضه لحادث في المرحلة الثالثة أدى إلى تحطيم آمال السائق الاميركي وحال دون فوزه بالمركز الأوّل وحصد النقاط كاملة التي تمنح للفائز.

وتمكن جونز من الفوز بالمرحلتين الثانية والرابعة، ولكنه حصل على عقوبات زمنية كبيرة بعد تعرضه للحادث، كما أهدر 45 دقيقة في المرحلة الاخيرة بسبب تضرر اسطوانة المكابح وتراجع في الترتيب بعد ان كان في الصدارة، ليكتفي بالمركز الرابع عشر في الترتيب العام النهائي.

المجري بالاز زالاي قاد سيارته "أوبل غراندلاند إكس" إلى خط النهاية في المركز الثامن في الترتيب العام أمام الروسي شموتوف، (كان ـ آم)، متقدما على محمد الحرقان وراشد المهندي ومبارك الهاجري وفوروبييف واوستن جونز ومحمد المير الذي عانى من مشاكل مع المكابح.

في بطولة "مناطق" قطر الوطنية للباها شارك المتسابقون في الجزء الاول للمرحلة السادسة، في حين أكمل المشاركون السبعة في الجولتين العالمية والمحلية القسم الثاني من المرحلة الطويلة التي بلغت مسافتها 254,58 كلم.

ونجح مبارك الهاجري العائد إلى المنافسات بعد غياب عن الراليات دام ثمانية أعوام في تسجيل اسمه على لائحة الاسرع بفوزه بالجولة الثالثة الوطنية على متن "كان ـ آم مافريكس" واحتلاله للمركز الرابع في الترتيب العام للمرحلة السادسة، فيما حلّ خلفه صالح السيف وأحمد الكواري، وكان أحمد علوه مع ملاحه هيكتور غارسيا تشافيز الأفضل ضمن السائقين خارج اطار المشاركين في الجولة العالمية باحتلالهما للمركز السادس.

وتختتم فعاليات رالي قطر بحفل تتويج الفائزين في سوق واقف في قلب العاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة 20,05 بالتوقيت المحلي، على أن توزع الكؤوس والجوائز على أصحاب المراكز في جميع الفئات بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

"مناطق" رالي قطر كروس كانتري 2020ـ ترتيب المرحلة السادسة (نتائج غير نهائية)

1ـ ناصر صالح العطية (قطر)/ ماثيو بوميل (فرنسا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 2,12,50 ساعتان

2ـ ياكوب بشيغونسكي (بولندا) ـ تيمو غوتشالك (ألمانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 2,13,14 س.

3ـ يزيد الراجحي (السعودية)/ مايكل أورر (بريطانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 2,18,24 س.

4ـ مبارك الهاجري (قطر)/ لوران ليشتلوشتر (فرنسا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 2,42,04 س.

5ـ كيز كولين (هولندا)/ سيرغي بروينكينز (بلجيكا)/ أو تي3 باي أوفردرايف (تي3)/ 2,46,08 س.

6ـ صالح السيف (السعودية)/ علي حسن عبيد (الإمارات)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 2,48,50س.

الترتيب العام ـ بعد المرحلة السادسة (نتائج غير نهائية)

1ـ ناصر صالح العطية (قطر)/ ماثيو بوميل (فرنسا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 11,48,56 ساعة

2ـ يزيد الراجحي (السعودية)/ مايكل أورر (بريطانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/13,20,36 س.

3ـ ياكوب بشيغونسكي (بولندا) ـ تيمو غوتشالك (ألمانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 13,50,19 س.

4ـ أحمد الكواري (قطر)/ مانويل لوتشيزي (إيطاليا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 15,25,09 س.

5ـ صالح السيف (السعودية)/ علي حسن عبيد (الإمارات)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3) /15,36,06 س.

6ـ ـ خالد المهندي (قطر)/سيباستيان دولوناي(فرنسا)/بولاريس آر زد آر 1000توربو (تي3)/ 15,39,30 س.

7ـ كيز كولين (هولندا)/ سيرغي بروينكينز (بلجيكا)/ أو تي3 باي أوفردرايف (تي3)/ 15,49,02 س.

8 بالاز زالاي (المجر)/ لازلو بونوتزي (المجر)/ أوبل غراندلاند إكس/ 16,30,43 س.

9 أليكسي شموتوف (روسيا)/ أندري رودنيتسكي (روسيا)/ كان ـ أم مافريك (تي3)/ 18,20,02 س.

10ـ محمد الحرقان (قطر)/ فيلي أوسلاج (سلوفاكيا)/ كان ـ أم مافريك (تي3)/ 19,33,01 س.

11ـ راشد المهندي (قطر)/ بدور سانتوس (البرتغال)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 19,45 س.

12ـ مبارك الهاجري (قطر)/ لوران ليشتلوشتر (فرنسا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 26,41,28 س.

13ـ فيدور فوروبييف (روسيا)/ كيريل شوبين (روسيا)/ أو تي3 باي أوفردرايف (تي3)/ 31,06,14 س.

14ـ أوستن جونز (الولايات المتحدة)/ غوستافو غيجولمين (البرازيل)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 38,49,53 س.

15ـ محمد المير(قطر)/ أليكسي كوزميش (روسيا)/ شفروليه باغي/ 102,08,17 س.

بطولة "مناطق" قطر الوطنية للباها 2020ـ ترتيب الجولة الثالثة (نتائج غير نهائية)

1ـ مبارك الهاجري (قطر)/ لوران ليشتلوشتر (فرنسا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 1,33,29 ساعة

2ـ صالح السيف (السعودية)/ علي حسن عبيد (الإمارات)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 1,36,38 س.

3ـ أحمد الكواري (قطر)/ مانويل لوتشيزي (إيطاليا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 1,38,51 س.

4ـ محمد المير(قطر)/ أليكسي كوزميش (روسيا)/ شفروليه باغي/ 1,40,34 س.

5ـ خالد المهندي (قطر)/سيباستيان دولوناي(فرنسا)/بولاريس آر زد آر 1000توربو (تي3)/ 1,46,34 س.

6ـ أحمد علوه (قطر)/ هيكتور غارسيا تشافيز (البيرو)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 1,50,36 س.

7ـ محمد الحرقان (قطر)/ فيلي أوسلاج (سلوفاكيا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 1,50,38 س.

8ـ أحمد المهندي (قطر)/ إيغور أوخوتنيكوف (روسيا)/ كان ـ آم مافريكس إكس3 (تي3)/ 1,51,45 س.

9ـ راشد المهندي (قطر)/ بدور سانتوس (البرتغال)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 1,54,49 س.

10ـ جرمان جارالله (قطر)/ فراس علوه (قطر)/ نيسان باترول (تي1)/ 2,01,06 س.

11ـ كاميليا ليباروتي (إيطاليا)/ أنجيلو مونتيكو (إيطاليا)/ ياماها واي زد إكس 1000 آر (تي4)/ 2,07,26 س.

12ـ تامر حجازين (الاردن)/ محمد علوه (قطر)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 2,35,24 س.

13ـ جمال فخرو (قطر)/ سعيد شوارب (قطر)/ نيسان باترول (تي2)/ 3,13,04 س.

14 ـ عبدالعزيز البشير (الكويت)/ عبدالعزيز المحروز (الكويت)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 3,29,08 س.

15ـ محمد أمير (الكويت)/ يوسف الرفاعي (الكويت)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/4,20,47 س.

16ـ علي سعيد الكواري (قطر)/ روني بو عبدو (لبنان)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 5,17,12 س.