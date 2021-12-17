مقابلة خاصة مع دانيا عقيل أول سائقة تحرز الفوز بلقب كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باها"

فازت دانيا عقيل بلقب فئة "تي3" ضمن منافسات هذا الموسم للراليات الصحراوية الباها، لتصبح أول سائقة تحرز مثل هذا الإنجاز.

كما كانت عقيل متواجدة ضمن حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في باريس، حيث تلقت جائزتها.

كيف بدأ شغفك برياضة المحركات؟

امتلك والدي عربات خفيفة ودراجات رباعية وكنت ألعب بها، كما امتلك عمي دراجة ترابية، حيث كنا نذهب إلى الصحراء ونتعلم القيادة على الطرق الوعرة. كان هذا هو المكان الذي فهمت فيه السرعة والمناورة في التضاريس الصعبة.

وعندما ذهبت إلى المدرسة في المملكة المتحدة، حصلت على رخصة للقيادة وللدراجة النارية الخاصة بي، حيث أحب الانطلاق على الطرق حول ساوث داونز. كما قضيت بضعة أيام على حلبات السباق في سيلفرستون، كان أحدها تجربة سيارة خارقة ومرة سيارة بمقعد واحد. وذهبت أيضاً إلى لابلاند في السويد وقمت بالقيادة على الجليد في البحيرة المتجمدة. كانت تلك تجربة رائعة تعلمك الكثير عن كيفية إدارة السيارة والتحكم فيها.

ما مدى صعوبة بدء مسار احترافي في رياضة المحركات؟

عندما كنت في دبي، كان سبب المنافسة على دراجة هو الميزانية، حيث يمكنك استئجار دراجة نارية خارقة وحضور يوم على المسار بسعر أقل بكثير من أي مركبة بأربع عجلات. لطالما أحببت الدراجات النارية وكان من السهل الوصول إلى مجتمع المسار، وبأسعار معقولة. في ذلك الوقت لم أفكر مطلقاً في القيام بذلك بشكل احترافي، فقد كنت في الثلاثين من عمري بالفعل في تلك المرحلة، لكن المهمة التالية كانت الحصول على ترخيص المنافسة.

وعندما تواصلت مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، جاءت المبادرة بالفعل منهم، وكانوا سعداء بإكمال عدد من الاختبارات وإصدار ترخيص للمنافسة لي. ستظل هذه اللحظة عالقة في ذاكرتي إلى الأبد، فسواء كنت أول امرأة تحمل ترخيص للمنافسة أو رقم 1000، فإن الأمر لا يتعلق بماهية هذا الشخص، إنما في حقيقة حدوث أشياء في الحياة لم تحدث من قبل.

دانيا عقيل

لكن أثناء المنافسة في البحرين مطلع عام 2020، تعرضتِ لحادث خطير...

كنت قد ذهبت للتو إلى مدرسة سباق وخفضت وقت لفتي بمقدار ثلاث ثوانٍ، لكنني أعتقد أنني أخطأت في تقدير القوة لأنني انحرفت إلى جانب منخفض وارتطمتُ بأرض المسار. بمجرد أن علمت أنني فقدت السيطرة وأنني كنت أسقط، كان عليَّ فقط أن أترك. لقد كان وقتاً صعباً حيث اكتشفت أنني مصابة بكسر في الحوض والعمود الفقري. قيل لي إنني لست بحاجة لعملية جراحية وسأتعافى تماماً.

في تلك اللحظة شعرت بأنني كنت محظوظة، لقد كانت نتيجة إيجابية بالنظر إلى ما كان يمكن أن يحدث. لقد كانت عدة أشهر صعبة بعد الحادث، وكان الألم شديداً.

أنا أعلم أن رياضة المحركات تحمل الكثير من المخاطرة، وأنت تقبل ذلك قبل الدخول فيها. ولكن عندما يحدث شيء من هذا القبيل، فإنك تنظر إلى الاحتمالات أكثر. يمكنك تبريرها وعندها يقل الخوف. ثم عليك أن تختار، هل تستمر وتقبل هذه الاحتمالات؟ لم يمنعني ذلك من المنافسة - قد أشعر يوماً ما أن الأمر لا يستحق المخاطرة، لكن اليوم أشعر أنه من الصواب الاستمرار.

لقد انتقلتِ إلى الراليات الصحراوية وحققتِ الفوز في فئة "تي 3" في موسمكِ الأول...

كانت الظروف مناسبة. فمع قيود السفر جرّاء جائحة كورونا، كانت المنافسة في فئة "تي 3" منخفضة للغاية. رأيت في بداية الموسم أن الفوز ممكن إذا عملت بجد وتأكدت من إنهاء السباقات. كنت مبتدئة لذا لم أكن أخطط للتغلب على الأوقات التي كانت خارج قدراتي كوافد جديد. لكن يمكنني أن أرى أن الاتساق والالتزام بإنهاء السباقات يمكن أن يمنحني نقاطاً كافية للفوز. بعد ذلك، سأكون أسرع كسائقة، لكنني كنت محظوظة هذا العام.

كيف وجدتِ الانتقال من الدراجات إلى سيارة "تي 3"؟

الأمر مختلف تماماً من ناحية واحدة. على الدراجة، تمسك تماماً بالأرض على الأسفلت، وتشعر بالانزلاق مرة واحدة. لكن في الكروس كانتري، دائماً ما تنحرف، لذا انقلبت السيارة مرتين أو ثلاث مرات وواصلت السير. ولكن مع المزيد من الخبرة أنت تطور وعياً جسدياً وتتعرف على قدرات سيارتك.

وأيضاً، تكتسب المزيد من الخبرات من المشاركة في الباها ولكل بلد تضاريس مختلفة. لقد تعلمت أن أكون منفتحة ومدركة لما كان أمامي حتى أتمكن من التعامل معه بأفضل طريقة. عندما ذهبت إلى بولندا، كنت متوترة حيث قال الناس إن هطول الأمطار المستمر يمكن أن يجعل من المستحيل رؤيته وعندما بدأت السماء تمطر شعرت بعدم الراحة في أول 10 كيلومترات ظللت أمسح نظارتي وأحاول الرؤية. كنت أعلم أن هذا لم يكن مجدياً، لذلك تركت الرغبة في الرؤية بوضوح ثم تمكنت من التنقل عبر التضاريس. وعلى الصعيد الذهني كان الأمر أفضل.

ما هو شعورك الآن، بالنظر إلى تجاربك مع اقتراب رالي داكار؟

عليك أن تحترم داكار، إنه أطول رالي ضمن الروزنامة كما تعد السعودية وجهة رائعة للحدث. فخلال عبور 200 كيلومتر يمكن أن تتغير المناظر الطبيعية والتضاريس والطقس ثلاث أو أربع مرات. ويمكن أن يتغير الطقس بشكل جذري ، لأنه بلد كبير. عليك أن تحترم كل ذلك وهناك مستويات متعددة لسباق مثل رالي داكار، أول شيء هو أنك بحاجة إلى أن تكون لائقًا بدنيًا. أنت بحاجة إلى التدريب وتناول الطعام بشكل جيد - فلن تكون قادرًا على المنافسة بدون الاستعداد المناسب.

وأيضاً تعزيز مهارات وتقنيات القيادة - كنت أرغب في قضاء وقت غير محدود، لكن هذا أيضاً له تكلفة. هذا هو السبب في أن سباقات الباها كانت رائعة للغاية. في رالي داكار عليك أن تتخلى عن أي أفكار عما يجب أن يحدث وأن تقبل ما يحدث عندما يحدث.

لم أشارك في داكار من قبل، لكني أتخيل أنني سأحتاج إلى القيام بذلك للحصول على الوضوح الذي أحتاجه. عندما يتعلق الأمر ب 12 جولة، بصراحة، لقد تم إخباري بعد يومين أنك تعبر إلى عتبة حيث تكون في مكان مختلف. أتخيل أنني يجب أن أتخلى عن الإشارة إلى الحياة اليومية العادية. إذا قارنت حياتي في داكار بحياتي اليومية، أعتقد أنني سأواجه صعوبة في ذلك.

ما هي انطباعاتك عن لقاء جوتا كلاينشميت؟

إنها مذهلة. كانت منفتحة جداً للإجابة على أسئلتي. كنت أجدها في الصباح عندما كان الناس يحتسون القهوة وأسألها عن السيارات أو المركبات وأحداث الفرق والسباقات. أكثر ما أحبه في جوتا هو أنها تعمل دائماً على شيء ما، لأنها تشعر أن مهمتها أو هدفها هو القيام بذلك.

أخبرتني أيضاً أن أركز فقط على القيادة. المتنافسون الآخرون هم نقطتك المرجعية، لكنهم أيضاً ليسوا مصدر قلق لك، لأن هدفك هو تخطي حدودك الخاصة وتجاوز قدراتك. وهذه هي الطريقة التي تكتسب بها السرعة وتتحسن وتتقدم.

دانيا عقيل

هل تشعرين بأنك تساهمين في تمكين المزيد من النساء؟

أعتقد أن المشهد مفتوح على مصراعيه والفرص متاحة. أعتقد أنه قد يكون من الأسهل على الناس البحث عن شيء ما إذا تم القيام به من قبل. أنا أيضاً لن أحصل على الفضل في ذلك لأنك أنت نتاج وقتك وعليك أن تغامر عندما تكون الفرص متاحة. والفرص التي أغتنمها الآن متاحة لكل امرأة سعودية. لذلك، أشعر أنه قد يكون له تأثير، لكن يمكن لكل شخص أن يكون له تأثير على حياته الخاصة اليوم ويمكن لكل فرد أن يكون له تأثير على جيله.

أعتقد أنه عندما تغتنم الفرص المتاحة لك، يمكنك أن تلهم الآخرين عن غير قصد ليفعلوا الشيء نفسه، لكن إذا اتخذت قرارات للتأثير على الآخرين، فقد تخسر بعض الشيء. كيف تعرف ما هو الأفضل للجميع؟ أنظر إلى الفرص المتاحة وأحاول اتخاذ أفضل القرارات في المشهد الذي أعيش فيه وأشعر بدعم كبير في اتخاذ هذه القرارات.

كيف تعيشين بالفعل في ظل التغيرات الكثيرة التي يشهدها المجتمع السعودي؟

هناك الكثير من الحيوية هنا. حتى في دائرة أصدقائي المباشرة، فإن عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظيفة بسبب سباق الفورمولا واحد كان هائلاً. في الأسبوع الماضي شخص ما تحدثت إليه كان يعمل في مجال الضيافة، قبل أسبوع من ذلك كان مع شركة البناء التي تصمم الحلبة. من الواضح أن التأثير الاقتصادي للمشاريع السياحية هو هدف رائع للمملكة، حتى أن عامل التوظيف لهذا الحدث كان له تأثير إيجابي.

هناك حماس الآن للأشياء التي تحدث. لقد كان له بالفعل تأثير وعزز أسلوب الحياة هنا. فالبلاد تشهد حالياً حراكاً ملحوظاً، وخلق العمل لبناء المستقبل زخماً هائلاً لا ينسى.

ما هو هدفك في المستقبل - البطولة الكاملة؟

هذه هي الخطوة التالية الطبيعية وشيء أفكر فيه. لكن هذه ليست الخطة بعد. نظراً لأن هذه أول مشاركاتي في رالي داكار، لم أستخدم أي من طاقتي للتفكير فيما سيحدث بعد ذلك. أريد فقط أن أركز على المنافسات، ويمكن بعد الانتهاء أن أنظر إلى الأمور بمزيد من الوضوح. لا أحب أن أقول أي شيء لا أقصده بصدق. إذا كنت سأفعل شيئاً ما، فأنا أريد أن ألتزم بنفسي. لذلك لم أضع أي خطط عملية حتى الآن …

الجدير بالذكر أن النسخة 44 من رالي داكار 2022، تنطلق للمرة الثالثة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 1 يناير 2022، وتنطلق من صحاري حائل، حيث يتوجه المتسابقون إلى الرياض، ومنها نحو شواطئ البحر الأحمر في جدة يوم 14 يناير 2022.

ويمتد السباق لأكثر من 9000 كيلومتر على 12 مرحلة، منها مرحلتين دائرتين ومرحلة ماراثونية واحدة.