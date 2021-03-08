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كروس كانتري / باها الشرقية / نشرة صحفية

مشاعل العبيدان تخطو خطواتها الأولى في رالي الشرقية "ضمن المكان الذي ولدت فيه"

لم تكن السعودية مشاعل ناصر العبيدان تتوقع ولو في أجمل أحلامها أن تكون بدايتها في عالم الراليات من مدينة الشرقية حيث ولدت وترعرت، بعدما خطت خطواتها الأولى في المراحل الخاصة بالسرعة على أرض المملكة العربية السعودية على هامش باها الشرقية تويوتا الدولي، الجولة الثالثة من كأس العالم للكروس كاونتري للباها.

مشاعل العبيدان تخطو خطواتها الأولى في رالي الشرقية "ضمن المكان الذي ولدت فيه"

تقول السائقة السعودية في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الإجتماعي: "الحمدلله فقط خطيت بهذه الخطوة (المشاركة في رالي الشرقية)، وأنا اليوم موجودة هنا في رالي الشرقية، في المكان الذي ولدت فيه".

وتابعت: "في أول تجربة لي في رالي أنا مرة مرة مرة متحمسة، أشارك في فئة الرالي المحلي وكنت أطمح للمشاركة في الرالي الدولي ولكن السيارة لم تكن متوفرة".

وتأتي مشاركة العبيدان في الرالي الوطني الذي يشكل الجولة الأولى من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، مع الملاح الإماراتي علي ميرزا على متن "كان ـ آم مافريك" مصنفة ضمن فئة الـ "تي3" أي للسيارات الخفيفة النموذجية تحمل الرقم 631 على جنباتها.

كما شهد باها الشرقية أيضاً المشاركة الأولى لمواطنة مشاعل، دانيا عقيل المشاركة في الباها الدولي حيث يجلس إلى جانبها الملاح لوران ليشلوشتر على متن كان – آم مافريكس إكس3 مصنفة ضمن فئة الـ تي3. 

وكما عقيل، تابعت العبيدان رالي داكار في نسخته الثانية في المملكة وراقبت عن كثب مجريات المنافسات والفرق داخل المراحل الخاصة بالسرعة وكونت أفكارها عن المنافسات مكتسبة خبرة ذهنية مهمة عن ماهية الراليات الصحراوية، ولاحقاً حصلت على الدعم من أجل مشاركتها الأولى.

خاضت مشاعل المرحلة التمهيدية (المرحلة الأولى) وكما كان متوقعاً لم تبحث السائقة السعودية عن النتيجة بل عن الوصول إلى خط النهاية واكتساب أكبر قدر ممكن من الخبرة، حيث تمكنت من احتلال المركز الـ 23 في الترتيب العام بوقت قدره 10,46 دقائق متأخرة بفارق 4,55 دقائق عن الأسرع مشنا الشمري على متن "نيسان باترول/تي1" (6,21 د.)

وضمن السياق ذاته أردفت العبيدان: "بإذن الله يسهّل (الأمور)، والهدف هو ألا أنافس وأحقق مراتب بل أن أتعلم في أول رالي لي. أكرر أن الهدف هو التعلم وأنا أطمح لهدف أكبر بكثير ولكن هي خطوة خطوة للوصول إلى هدفي".

وتدرك العبيدان جيداً أن الهدف من مشاركتها الأولى هو كتابة اسمها على لائحة الواصلين لكي تكون بذلك حققت نجاحها الأول بغض النظر عن النتيجة التي ستحققها.

ونذكر أنه تم  إلغاء المرحلة الثانية بطول 220 كيلومتراً من المنافسات يوم الجمعة بسبب الغبار الكثيف والرياح الشديدة وعدم وضوح الرؤية وتمكن الطوافات من الإقلاع، وذلك حرصاً على سلامة المشاركين. 

كما تقرر اعتماد هذه المرحلة في اليوم الثالث للمنافسات وزيادة مسافتها من أجل الوصول إلى المسافة الإجمالية القانونية لإقامة الباها وفق القوانين المرعية الإجراء.

وبهذا الشأن قال إيلي سمعان مدير رالي الشرقية: "لقد اضطررنا إلى إلغاء المرحلة نتيجة للظروف الجوية القاسية وفق مبدأ القوة القاهرة. للأسف لم تتمكن الطائرات المروحية من الإقلاع، وهذا أمر يتعلق بالسلامة ولا يمكن التهاون به".

وتابع: "اعتقدنا أن الجو سيتحسن إلا أن هذا لم يحدث، وعليه ألغينا المرحلة لفئة الدراجات وانتظرنا فترة، على أمل أن تصفو الأجواء، إلا أن هذا لم يحدث، لذا ألغينا المرحلة برمتها".

مشاعل العبيدان، باها الشرقية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية
1/7

الصورة من قبل: صورة صحافية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية
2/7

الصورة من قبل: صورة صحافية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية
3/7

الصورة من قبل: صورة صحافية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية
4/7

الصورة من قبل: صورة صحافية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية
5/7

الصورة من قبل: صورة صحافية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية
6/7

الصورة من قبل: صورة صحافية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية

مشاعل العبيدان، باها الشرقية
7/7

الصورة من قبل: صورة صحافية

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فتح باب التسجيل في باها قطر الدولي للدراجات النارية

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