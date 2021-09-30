مشاري والتويجري والكواري في الصدارة مع نهاية المرحلة الاستعراضية في سميسمة

انطلقت منافسات الجولة الخامسة من كأس العالم للباها للدراجات النارية "فيم" من استاد البيت لكرة القدم، أحد ملاعب مونديال قطر 2022 بمشاركة 32 دراجة نارية و4 "كوادز" و4 "أس أس في"، حيث خاضت الأطقم المرحلة الافتتاحية بمسافة 7.68 كلم. فيما لم يأخذ الدراج الأردني عبدالله أبوعيشة شارة الإنطلاق بسبب مشاكل ميكانيكية.

وشارك 3 من أصل 32 دراجاً في فئة الدراجات النارية ما فوق 450 سي سي حيث لن يكون باستطاعتهم حصد النقاط في الكأس العالمية "فيم". كما عمد المنظمون إلى اقامة جولة محلية للباها حيث تنطلق الأطقم المشاركة خلف المشاركين في الباها الدولي.

وحلّ الدراج الإماراتي محمد البلوشي في المركز الثاني خلف مشاري، فيما وصل الشاب البريطاني روبرت والاس ثالثاً ليتصدر أيضاً فئة الناشئين.

في المقابل، تقدمت الكويتية سارة علي خريبط فئة السيدات "فيم"، على الرغم من أنها تأخرت خلف باتسي كويك وفانيسا روك على متن دراجتين فوق 450 سي سي. فيما قاد باولو أوليفييرا فئة المخضرمين خلف مقود دراجته هوسكفارنا سي آر أف 450 آر إكس.

في فئة الـ "أس أس في"، كان الثنائي أحمد الكواري مع ملاحه ناصر الكواري على متن "ياماها واي إكس زد 1000 آر" الأسرع بفارق 21 ثانية عن مواطنه خالد المهندي الذي عمد في اللحظات الأخيرة إلى تبديل ملاحه الفرنسي سيباستيان دولوناي بآخر هو كريس بارويك.

ووصل اللبناني هنري قاعي ثالثاً.

وسبق انطلاقة المرحلة الاستعراضية اقامة المؤتمر الصحافي بحضور 9 مشاركين، هم القطريون الشيخ محمد آل ثاني وخالد المهندي وعبدالله الخليفي وأحمد الكواري، إضافة إلى البريطانية باتسي كويك والإماراتي محمد البلوشي والكويتية سارة خريبط والسعودي هيثم التويجري المشارك في فئة الـ "كواد".

وتتحضر الأطقم لخوض 249.12 كلم يوم غد الجمعة، تتضمن أربع نقاط للمرور عند الكيلومترات 124.66 و146.87 و161.82 و177.72، مع نقطة للتزود بالوقود عند المرور الأوّل.

وسينطلق الخمسة الأسرع الأوائل في المرحلة الإستعراضية في ترتيب معاكس، على أن ينطلق بقية المتسابقين وفقاً لترتيب المرحلة على غرار المشاركين في فئة "أس أس في".

باها قطر الدولي ـ الترتيب بعد نهاية المرحلة الأولى:

ـ فئة الدراجات النارية (ما فوق 450 سي سي) فيم:

1ـ محمد جعفر مشاري (الكويت) كيه تي أم 450 آر آر/ 4.48 دقائق

2ـ محمد البلوشي (الإمارات)/ كيه تي أم 450 آر آر / 5.08 د.

3ـ روبرت والاس (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 آر آر/ 5.09 د.

4ـ عبدالله الشطي (الكويت)/ كيه تي أم 450/ 5.17 د.

5ـ مارتن شالمرز (استراليا)/ ياماها دبليو آر أف 450 أف/ 5.23 د.

6ـ ماكيس رييس ـ سترافوس (بريطانيا)/ كيع تي أم 450 إي إكس سي ـ اف/ 5.33 د.

7ـ سلطان البلوشي (الإمارات)/ هوسكفارنا أف سي 450/ 5.35 د.

8ـ باولو أوليفييرا (موزمبيق)/ هوسكفارنا سي أف آر450 آر إكس/ 5.37 د.

فئة الـ "كواد":

1ـ هيثم التويجري (السعودية)/ياماها واي أف زد 450 آر/ 5.22 دقيقة

2ـ سلطان المسعود (السعودية)/ ياماها رابتور/ 5.59 د.

3ـ فيصل الصويح (السعودية)/ياماها/ 6.01 د.

4ـ هاني النميسي (السعودية)/ ياماها رابتور/ 6.36 د.

فئة الـ "أس أس في":

1ـ أحمد الكواري (قطر)/ناصر الكواري (قطر)/ ياماها واي إكس زد 1000 آر/ 5.03 د.

2ـ خالد المهندي (قطر)/سيباستيان دولوناي (فرنسا)/بولاريس آر زد آر 1000/ 5.24 د.

3ـ هنري قاعي (لبنان)/موسى دجيهريان (الأردن)/ كان ـ آم إكس3/ 5.37 د.

4ـ عبدالله الخليفي (قطر)/عبدالعزيز الجابري (قطر)/ ياماها واي إكس زد 1000 آر/ 5.38 د.

فئة الدراجات النارية ما فوق 450 سي سي:

1ـ هاري مايكل (بريطانيا)/ بيتا رايسينغ/ 5.14 د.

2ـ بريت هانت (بريطانيا)/ كيه تي أم أندورو آر/ 5.57 د.

3ـ جوزيف دان (بريطانيا)/ كيه تي أم 500 إي إكس سيـ أف/ 5.58 د.

4ـ باتسي كويك (بريطانيا)/ بيتا آر آر /6.25 د.

5ـ محمد الخاطر (السعودية)/ كيه تي أم إي إكس سي500/ 6.57 د.

باها قطر المحلي ـ الترتيب بعد المرحلة الاولى

1ـ إميل ستوكنز (بلجيكا)/كان ـ آم دي أس450/ 6.12 د.