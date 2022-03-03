كوكبة من النجوم تعِد بنسخة مثيرة من رالي أبوظبي الصحراوي

قائمة قوية تتألف من 132 متنافسًا من حول العالم يجتمعون سويًا في الإمارات العربية المتحدة لخوض الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الجديدة، والتي تنطلق من حلبة ياس مارينا في 4 مارس/أذار.

حامل اللقب ناصر العطية - والمرشّح الأبرز ليكون أول فائز ببطولة العالم الجديدة - هو من يتقدم طليعة المشاركين على متن سيارته تويوتا هايلوكس في صحراء أبوظبي ضمن إحدى الجولات الخمس التي تشكّل روزنامة البطولة.

ومن بين أبرز المنافسين للسائق العنابي ضمن فئة السيارات المتألفة من 38 مشاركًا، أسطورة الراليات وصاحب الألقاب التسعة في "دبليو آر سي" سيباستيان لوب، والذي يخوض أولى مشاركاته في رالي أبوظبي الصحرواي على متن سيارة برودرايف هانتر، وذلك بعد أن حلّ ثانيًا خلف العطية في الجولة الافتتاحية للبطولة من بوابة رالي داكار.

فيما يلاحق "مستر داكار" ستيفان بيترانسيل لقبًا قياسيًا سابعًا في فئة السيارات على متن مقاتلة آودي "آر.اس كيو إي-ترون" ضمن النسخة الـ 31 من الحدث، والتي تعد بمنافسات مثيرة على مدار 5 أيام بين الكثبان الرملية الساحرة لمنقطة الظفرة.

وضمن معرض حديثه عن الرالي قال خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات: "سعداء بأن نرحّب ببطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة في الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى".

وأضاف: "تسجّل تلك انطلاقة حقبة جديدة لراليات الكروس كانتري، إذ نتطلّع إلى بناء مستقبل قوي لهذه الرياضة".

هذا ومن بين أبرز المشاركين في الحدث كذلك، السعودي يزيد الراجحي خلف مقود سيارة تويوتا، إلى جانب البولندي ياكوب بشيغونسكي على متن سيارة ميني، الفرنسي ماثيو سيرادوري الذي يقود سيارة سينشري سي آر6 والأرجنتيني سيباستيان هالبرن على متن سيارة أخرى من تويوتا.

وسينضم للمنافسة أيضًا البطل المحلي يحيى بالهلي الذي سينطلق ضمن العشرة الأوائل بسيارة نيسان بيك أب، ويحتفي هذا العام باستمرار مشاركته بنسبة 100% برالي وطنه الصحراوي منذ انطلاقته حتى الآن.

ماتياس والكنر، رالي أبوظبي الصحراوي

وتزخر قائمة المشاركين في الحدث بالعديد من أبطال العالم للدراجات النارية بما فيهم الدراج النمساوي ماتياس والكنر الذي يعود إلى الإمارات للدفاع عن لقبه الذي حققه في نوفمبر الماضي على متن دراجة كاي تي أم.

ولا يوجد دراج يعرف خبايا وطبيعة الصحراء الإماراتية في منطقة الظفرة أفضل من سام ساندرلاند، الذي يتصدر ترتيب بطولة العالم ويطمح لتحقيق انتصاره الثالث في الرالي على متن دراجة كاي تي أم. وكان ساندرلاند قد فاز في يناير الماضي بلقب رالي داكار للدراجات النارية لأول مرة لفريق غازغاز فاكتوري ريسينغ تيم.

ويشارك أيضا الدراج الأسترالي توبي برايس بدراجة كاي تي أم والدراج التشيلي بابلو كوينتانيلا بدراجة هوندا، وكلاهما فاز بلقب الدراجات النارية ويعودان أملا بتحقيق الفوز مرة ثانية. ويعتبر الدراج الأرجنتيني كيفن بينافيديس وجها مألوفًا في الرالي كذلك، إذ سيقود دراجة كاي تي أم مع شقيقه لوشيانو بدراجة هوسكفارنا.

ويحظى رالي أبوظبي الصحراوي بدعم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أدنوك للتوزيع، وحلبة مرسى ياس، وجزيرة ياس، وطيران أبوظبي، والاسعاف الوطني، وتويوتا الفطيم، وشرطة أبوظبي، وبلدية أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، وبلدية منطقة الظفرة، ومياه العين، وقناة أبوظبي الرياضية، والدفاع المدني، و(تدوير) مركز أبوظبي لإدارة النفايات.

وأصبح رالي أبوظبي الصحراوي في الأعوام الأخيرة منصة عالمية بارزة لسيارات الرالي خفيفة الوزن والتي تشكل جزءًا مهمًا في البطولة. ويشهد هذا العام مشاركة 16 سيارة من طراز تي 3 تتصدرها سيارة كان – أم مافريك اكس 3 ويقودها السائق التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونترادو وسيارة أوفردرايف او تي 3 وتقودها الاسبانية كريستينا جوتيريز والأمريكي سيث كوينتيرو.

وترحب فئة تي 4 التنافسية بالمراكز الثلاثة الأولى الحالية في ترتيب هذه الفئة وهم الأمريكي أوستن جونز والليتواني روكاس باسيوسكا والبولندي ماريك غوكزال ويشارك جميعهم بسيارات كان – أم مافريك.

وتختتم فئة سيارات الدفع الرباعي بالشاحنات الجبارة التي تعتبر تقليديًا العمود الفقري لفرق الراليات الصحراوية كمركبات دعم مجهزة بالكامل وتنافس ضمن مجموعة تي 5 ويقودها ثلاثي جمهورية التشيك مارتن ماسيك وتوماسيك فرانتيسك وديفيد سفاندا اللذين يتطلعون لتعزيز صدارتهم في السلسلة والتفوق على الهولنديين كيس كولين وواتر دي جراف وخيس بيرت فان اودن، وسيقود الفريقين شاحنات ايفيك باورستار.