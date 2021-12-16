كروس كانتري: رالي داكار يفتتح روزنامة موسم 2022

سينطلق الموسم المكون من خمس جولات مع رالي داكار الأسطوري على أراضي المملكة العربية السعودية ضمن رحلة مذهلة ستمتد على مدار 14 يوماً في صحاري الربع الخالي.

وستبقى البطولة في الشرق الأوسط مع تحدي أبوظبي الصحراوي، قبل الانتقال إلى آسيا الوسطى وكازاخستان، التي ستقدم تحديات مثيرة.

رالي الأندلس سيشكل الزيارة الأولى في الروزنامة إلى أوروبا، بينما سيُنهي رالي المغرب مجريات الموسم.

روزنامة موسم 2022

01-14/01 رالي داكار 05-10/03 تحدي أبوظبي الصحراوي 24-30/04 رالي كازاخستان 06-12/06 رالي الأندلس 06-12/10 رالي المغرب

حيث قال جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا": "بعد الإعلان عن الشراكة بين منظمة أماوري الرياضية ’ايه اس او’، للترويج للموسم الجديد مع بطولة العالم لراليات الكروس كانتري، يسرني تأكيد إتمام هذه الخطوة الكبيرة مع الروزنامة الجديدة".

وأكمل: "إن افتتاح الموسم برالي داكار الأسطوري لهو خطوة رائعة مع تلك التحديثات المتعلقة بالسيارات والطاقة البديلة التي سيتم تقديمها. إن رياضة المحركات تعتبر الحاضن لكل هذه التقنيات الحديثة".

أما يان لو مونييه، الرئيس التنفيذي لدى "ايه اس او": "مع كل ذلك الالتزام، يسرنا بدء هذه الحقبة من الانتقال إلى المحركات التي تسعى إلى ’انبعاثات صفرية’ بحلول 2030".

وأكمل: "إن تقديم فئة ’تي1’ يعتبر حجر الأساس لهذا المسعى، حيث ستشارك المركبات على صحاري المملكة العربية السعودية بتقنيات جديدة بديلة، وذلك ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المصنّعين لتطوير مشاريعهم".

واختتم: "نريد منحهم استراتيجية للاستدامة على المدى المتوسط، مع الحفاظ على أهداف واقعية".