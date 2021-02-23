فوز السعودي يزيد الراجحي في باها دبي يعزز حظوظه بالفوز بلقب كأس العالم للباها

سجل الراجحي، مع سيارته تويوتا "هايلوكس أوفردرايف"، أسرع الأوقات في باها دبي الذي استمر ليومين، وحصل على النقاط الإضافية التي تمنح للفائز بالمراحل، الأمر الذي جعله منافسًا مباشرًا للسائق الروسي فلاديمير فاسيلييف، حامل اللقب في الموسم الماضي ومتصدر الترتيب العام المؤقت لموسم 2021.

يبدو الراجحي أكثر تركيزًا رغم أن جدول جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باها" لهذا الموسم مليئٌ بالتحديات، حيث يعود إلى بلاده – المملكة العربية السعودية، من أجل استكمال تحضيراته للبدء بحملة الدفاع عن لقبه في بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2021، حيث ستقام الجولة الأولى للبطولة المحلية بالتوازي مع رالي الشرقية تويوتا الدولي؛ الجولة الثالثة من كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة "فيا – باها"، والجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2021. وسيقام في الفترة ما بين الرابع والسادس من مارس المقبل إن شاء اللـه.

أدت جائحة الحمة التاجية المستجدة "كوفيد 19" لإلغاء بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2020، لكن استضافت المملكة جولتين من رالي حائل الدولي ورالي داكار خلال شتاء 2020 – 2021، كما يضع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اللمسات النهائية على رالي الشرقية تويوتا الدولي الذي سيقام في المنطقة الشرقية من المملكة، عند فندق وشقق بارك إن باي راديسون الدمام المدينة الصناعية.

ولا تقتصر المنافسة على لقب كأس العالم لراليات الباها على فاسيلييف والراجحي، حيث يحتل السائق الروسي أندري نوفيكوف المركز الثالث بفضل تحقيقه المركز الثاني في جولتي باها روسيا ودبي، ويتواجد السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي في المركز الرابع، والسائق السعودي ياسر بن حمد بن سعيدان في المركز الخامس والسائق الروسي بوريس غاداسين سادسًا، وجميع هؤلاء ينافسون من الناحية النظرية على اللقب.

يتصدر غاداسين المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3" بفارق نقطة واحدة عن الفرنسي بيار لاشوم، في حين يحتل السائقان الروسية أنستاسيا نيفوتوفا واللبناني ميشال فاضل المركز الثالث بالتساوي، وذلك بعد إحرازهما المركز الثاني في أول جولتين في هذه الفئة.

علاوةً على ذلك تشهد فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع "تي 4" منافسةً هي الأقوى بين جميع الفئات هذا الموسم. هذا وستنتقل منافسات بالباها إلى المملكة العربية السعودية ومن بعدها المملكة الأردنية الهاشمية في شهر مارس، ومن ثم تنتقل للقارة العجوز، حيث تقام فيها خمس جولات في إسبانيا والمجر وبولندا وإيطاليا والبرتغال ما بين شهري يونيو إلى أواخر أكتوبر.

يتصدر السائق الفرنسي كلود فورنيه فئة "تي 4" في مركبة "كان أم" طراز "مافريك أكس 3"، بفضل فوزه بلقب الفئة في باها الغابة الشمالية في روسيا والمركز الرابع في باها دبي، وفي حوزة فورنيه 45.5 نقطة.

ويتواجد السائق الروسي بافل ليبديف في المركز الثالث في فئة "تي 4" برصيد 27، علمًا بأنه فاز بلقب الفئة في باها دبي، ويحتل السائق الكويتي مشاري الظفيري المركز الثالث برصيد 18.5 نقطة، والسائق الإسبانية لايا ساينز المركز الرابع برصيد 13 نقطة، والسائق السعودي صالح بن عبداللـه السيف المركز الرابع برصيد 11.5 نقطة.

يتألف رالي الشرقية تويوتا الدولي من مرحلة خاصة استعراضية طولها عشرة كيلومترات لتحديد مراكز انطلاق المشاركين في الرالي تقام يوم الخميس الرابع من مارس، يليها مرحلة خاصة أولى طولها 220 كيلومتر يوم الجمعة ومرحلة خاصة ثانية (أخيرة) طولها 202 كيلومترين يوم السبت السادس من مارس.

سيجتاز الرالي مسارات يغلب عليها الكثبان والمقاطع الرملية والمتعرجة، وستبدأ إحدى المراحل من على شاطئ البحر وتمتد على مسار استخدم بمعظمه خلال رالي الشرقية الذي كان إحدى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات.

هذا وسيغلق باب التسجيل في الرالي يوم الأربعاء، 24 فبراير 2021.