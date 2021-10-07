فريق هوندا سيُشارك في رالي المغرب الصحراوي وعينه على داكار 2022

إنها المرة الأولى التي يجمع فيها فريق"مونستر إنرجي هوندا للراليات" كامل أعضائه لخوض رالي صحراوي منذ رالي داكار 2021، حيث ينوي فريق هوندا المصنعي المشاركة في رالي المغرب الصحراوي 2021، الذي سيُقام في الفترة ما بين 7 و13 تشرين الأول (أكتوبر)، والهدف واضح: الفوز بلقب الرالي، مع هدف على المدى البعيد: التحضير لرالي داكار 2022 في المملكة العربية السعودية.

معنويات الفريق مرتفعة بفضل فوزه بثنائية المركزين الأول والثاني في رالي داكار 2021 مع الدرّاجين الأرجنتيني كيفن بينافيدس والأمريكي ريكي برابك، فضلًا عن الفوز براليات سونورا والأندلس، وخوض جولات متفرقة من الراليات الصحراوية حول العالم مثل رالي من فيغاس إلى رينو في الولايات المتحدة الأمريكية وباها أراغون في إسبانيا ورالي أتاكاما في أمريكا الجنوبية، حيث فاز بآخر راليين، وواصل الفريق تطوير دراجة هوندا "سي آر أف 450" لتزويد الدرّاجين بأفضل آلة للمنافسة على الفوز في رالي المغرب الصحراوي.

يعتمد الفريق نهجًا حذرًا بعض الشيء، لذا فإنه لن يُخاطر أو يُجازف بالضغط بشدة للفوز بلقب الرالي، إذ إن أي خطأ من أيّ درّاج قد يُعرضه لحوادث السقوط التي قد تكون تكلفتها باهظة جسديًا ومعنويًا؛ إذ قد تمنعه من المشاركة في رالي داكار 2022، وهو الاستحقاق الأهم الذي يتطلَّع إليه الجميع، وليس درّاجو فريق هوندا وحسب.

تضم تشكيلة الفريق الياباني الأسماء التالية:

الدرّاج الأمريكي ريكي برابيك: الفائز بلقب رالي داكار 2020 ووصيف الفائز في 2021، وهو يعرف الرالي المغربي جيدًا، فقد أنهاه ثالثًا في عامي 2017 و 2018 وخامسًا في 2019، كما اشترك في رالي مرزوقة الصحراوي في المغرب في 2016 وأنهاه سادسًا، لذا يُعدّ الأمريكي مرشحًا قويًا للفوز به.



تصوير: A.S.O.

يقول ريكي برابيك: "وصلنا إلى المغرب. لقد مر عامان منذ آخر مرة كنا فيها هنا. لسوء الحظ، أبطأت جائحة الحُمَّة التاجية المستجدة (كوفيد 19) من وتيرة عملنا، جئنا مبكرًا بعض الشيء من أجل اختبار كتيبات الطريق والدرّاجة النارية، لا يوجد ضغط علينا، لذلك لا نريد أن نتعرض للأذى. نحن هنا لنتدرب وحسب وأعتقد أن الاستعراض الحقيقي سيكون في المملكة العربية السعودية. حتى الآن نحن نطالع كتيبات الطريق ونستمتع بالصحراء المغربية".

الدرّاج التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو: يود إبراز موهبته الممتازة كما فعل في رالي داكار، إذ يتطلَّع لاستعادة ألقه بعد عودته إلى لياقته الكاملة.

خوسيه إغناسيو كورنيخو، هوندا تصوير: Honda Racing

الدرّاج التشيلي بابلو كوينتانيا: انتقل كوينتانيا من صفوف فريق هاسكفارنا إلى هوندا هذا الموسم، وسجَّل نتيجةً جيدةً معهم في رالي الأندلس، ويريد اكتساب الثقة وإثبات نفسه مع فريقه الجديد، ويُعدّ التشيلي من المرشحين للفوز بلقب الرالي علمًا بأنه أنها ضمن العشرة الأوائل في أربع مرات متتالية (2016 – 2019) منها منصتا تتويج.



تصوير: Husqvarna

قال بابلو كوينتانا: "هناك دائمًا رغبة في السباق. لقد كانت سنة غريبة ولم نتمكن من المنافسة كما اعتدنا. كنا نتدرب ونجري بعض الاختبارات خلال العام، يشكل هذا الرالي المقدمة الحقيقية لرالي داكار 2022 وسيوضح لنا الاتجاه الذي نسير فيه، وما إذا كنا بحاجة إلى تغيير أي شيء فيما يتعلق بالتدريب. سيكون هذا هو السباق الثاني لي مع فريق هوندا، لكنه الأول مع كامل أفراد الفريق. أتعرف على الفريق بأكمله وأنا متحمس جدًا للمشاركة في هذا الرالي".

الدرّاج الإسباني خوان باريدا: سيُشارك بارديا في الرالي منتشيًا بتحقيقه الفوز في رالي الأندلس، إذ يُريد الحفاظ على سوِّيَته المرتفعة وإنهاء الرالي ضمن المراكز الأولى. نتائجه مبشرة، فهو سائق دائم لدى هوندا منذ 2013، وفاز برالي مرزوقة الصحراوي في المغرب في 2018، كما إن نتائجه السابقة في رالي المغرب مشجعة، إذ أنهاه ثانيًا في 2012 وثالثًا في 2013 و 2019.



قال خوان باريدا: "الحقيقة إننا حريصون للغاية على أن نتمكن من المشاركة في رالي المغرب الصحراوي بعد ما يقرب من عامين دون المنافسة هنا بسبب الوباء [كوفيد 19]. لحسن الحظ، تمكنا هذا العام من المشاركة في رالي الأندلس وفي باها أراغون، حيث فزت في كليهما؛ هم ليسوا مجرد جزء آخر من التحضير لرالي داكار، لكن يُعدّ رالي المغرب الصحراوي أكبر تحضير يسبق رالي داكار، لذلك سنتبع أسلوب ونجتاز أكبر عدد ممكن من الكيلومترات في الرالي للوصول إلى الجهوزية الكاملة من أجل رالي داكار في المملكة العربية السعودية".



تصوير: Monster Energy Honda Team

إلى ذلك، سيقام رالي المغرب الصحراوي في الفترة ما بين 7 و 13 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ويشكل جزءًا من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كورس كانتري" لكلٍ من الاتحادين الدوليين للسيارات "فيا" والدرّاجات النارية "فيم"، سيتألف الرالي من خمس مراحل خاصة خاضعة للتوقيت تُقام في منطقة زاكورة جنوب شرق البلاد، تبلغ المسافة الإجمالية للرالي 2681 كيلومترًا منها 1633 كيلومترًا خاضعة للتوقيت. مراحل الرالي متنوعة التضاريس، منها 70 بالمئة مسارات صحراوية مفتوحة و 20 بالمئة كثبان رملية و 10 مسارات ترابية، وستلعب الملاحة دورًا هامًا في الرالي.