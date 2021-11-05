فريق البحرين رايد اكستريم ينسحب من تحدي أبوظبي الصحراوي

يشارك الفريق بسيارتين "برودرايف هنتر تي1+ مع سيباستيان لوب وناني روما ضمن هذه الفئة، كجزء من تجارب الفريق المتواصلة وكذلك برنامج التطوير استعداداً لرالي داكار العام المقبل.

لكن جاء ضمن بيان أصدره الفريق اليوم: "يوم الاثنين من هذا الأسبوع (الأول من نوفمبر/تشرين الثاني) وخلال برنامج التجارب في دبي، تعرض فريق البحرين رايد اكستريم إلى حريق كبير خلال إعادة تعبئة الوقود لإحدى سيارتيه".

وأكمل البيان: "تعرض أحد تقنيّي الفريق إلى حروق بالغة. بدأت عملية المعالجة مباشرة من قبل الطاقم الطبي وتم نقله إلى المستشفى المحلي بوساطة سيارة إسعاف. ومن ثم نُقل إلى وحدة الحروق الخاصة في دبي حيث يخضع للعلاج".

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وتابع البيان: "جميع أفراد الفريق يتمنون الشفاء العاجل للزميل المصاب. بعد نقاشات مع كامل الفريق بمن فيهم السائقان، قررنا عدم المشاركة في الحدث المقبل".

واختتم الفريق: "نحن وبكل تأكيد نجري حالياً تحقيقاً كاملاً في الحادثة بالتعاون كذلك مع الشرطة المحلية وقوة مكافحة الحرائق التي وصلت إلى موقع الحادثة. سيعود الفريق إلى برنامج الاختبار والتطوير في وقت لاحق من هذا الشهر، مع التركيز على مشاركة ناجحة في رالي داكار شهر يناير/كانون الثاني المقبل".