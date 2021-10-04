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كروس كانتري / رالي المغرب أخبار

فريق "أوفردرايف" يتسلّح بالعطية والراجحي في رالي المغرب الصحراوي

سيدفع فريق "أوفردرايف للسباقات" بمجموعة كبيرة من السائقين للدفاع عن ألوانه في رالي المغرب الصحراوي، في فئتي "تي 1" و "تي 3"، إلى جانب تجربة سيارة "هايلوكس" الجديدة من فئة "تي 1+" باستخدامها لافتتاح المسارات.

فريق "أوفردرايف" يتسلّح بالعطية والراجحي في رالي المغرب الصحراوي

أعلن فريق "أوفردرايف للسباقات" عن المجموعة التي ستُدافع عن ألوانه في رالي المغرب الصحراوي 2021، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا - كروس كانتري"، ستتألف المجموعة من ست سيارات تويوتا هايلوكس وأربع مركبات "أو تي 3" في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3".

سيكون السائقان العربيان ناصر بن صالح العطية ويزيد بن محمد الراجحي رأس حربة الفريق، إذ يحتل القطري المركز الثاني في الترتيب العام المؤقت برصيد 29 نُقطة، مُتأخرًا بفارق نصف نقطة فقط عن السائق الروسي دنيس كروتوف، ويُنافس على لقب الراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري"، ويُعدّ من أبرز المرَّشحين للفوز بالمغرب، إذ فازَ بالرالي خمس مرّات على التوالي سابقًا (2014 – 2018).

أما السعودي فيُنافس على لقب الراليات الصحراوية القصيرة "باها"، ويحتل المركز السادس في الترتيب العام لراليات "كروس كانتري"، بفارق ثمان نقاط فقط عن المُتصدر، حيث سيُعاونه الملّاح البريطاني مايكل أور، لذا يُشكل الفوز بالرالي أو الصعود لمنصة التتويج فرصةً مثالية للسعودي للمُنافسة على لقب "كروس كانتري" أيضاً، إذ لا يزال أمامه جولتان في هذا الموسم؛ في أبوظبي والسعودية.

سيشارك السائق الأرجنتيني لوسيو ألفاريز في الرالي مع الفريق، علمًا بأنه يحتل المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت "كروس كانتري"، عقب فوزه براليي الأرجنتين وكازاخستان، وسيتعاون مع الملّاح الإسباني أرماند مونليون في رالي المغرب.

تكتمل التشكيلة مع السائق الفرنسي رونان شابو وملّاحه جيل بيلّو، الذي يحتل المركز الثامن في الترتيب العام المؤقت، والأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني وملّاحه أليخاندرو ياكوبيني، إلى جانب مجموعة من المشاركين على حسابهم الخاص في سيارات تويوتا "هايلوكس".

سيكون السائق الهولندي إريك فان لون وملّاحه الفرنسي سيباستيان ديلاونيه حاضران في الرالي، لكن لن يدخلا ضمن المنافسات، حيث يسوق فان لون سيارة "هايلوكس" بمواصفات فئة "تي 1 +" ستكون السيارة المفتتحة للمسارات، إذ يُمثِّل رالي المغرب الصحراوي فرصةً لاختبار السيارة الجديدة في بيئة تنافسية حقيقية تمهيدًا لظهورها التنافسي الأول في رالي داكار 2022. جديرٌ بالذكر أن الفريق أدخل مجموعةً من التحسينات على السيارة منها عجلات معدنية وإطارات أكبر قُطرًا وهامش ارتداد أطول لنظام التعليق.

في ذات السياق، سيشترك فريق "أوفردرايف" في الرالي في فئة "تي 3" المخصصة للمركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية مع مركبات "أو تي 3" بألوان "فريق ريد بُل للناشئين للراليات الصحراوية"، مع السائقين الأمريكي سيث كوينتيرو والإسبانية كريستينا غوتييرز، إلى جانب سيارتين في فئة "تي 3+" مواصفات 2022 مع الإسبانيين سانتياغو نافارو وغايل كويرالت. علمًا بأن كريستينا تتصدَّر الترتيب العام المؤقت لفئة "تي 3" بفارق مريح عن مواطنها فرناندو ألفاريز، وتحتل المركز السابع في الترتيب العام المؤقت لمنافسات "كروس كانتري".

قال جان مارك فورتين، مدير الفريق: "إنه رالي حافل لكامل الفريق، سيقود إريك سيارة (تي 1+) الجديدة في افتتاح المسارات، ولدينا ناصر ويزيد ولوسيو يشاركون في النسخة الحالية من (هايلوكس)، حيث يُنافسون على اللقب، كما لدينا رونان وياكوبيني. إلى جانب أربع مشاركين في مركبات (أو تي 3)، اثنتان في فئة (تي 3+) وفق أحدث المواصفات واثنتان عاديتان بدعمٍ من ريد بُل".

تنطلق منافسات رالي المغرب الصحراوي يوم الجمعة 8 تشرين الأول (أكتوبر) مع مرحلة استعراضية خاضعة للتوقيت طولها 10 كيلومترات، لتحديد مراكز المنطلقين، وخمس مراحل خاصة خاضعة للتوقيت، وينتهي يوم الأربعاء 13 تشرين الأول (أكتوبر).

طول المرحلة الأولى 298.24 كيلومترًا وتتألف من مقطعين، علمًا بأن المسافة الإجمالية للرالي 2686.80 كيلومترًا منها 1633.52 كيلومترًا خاضعة للتوقيت.

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