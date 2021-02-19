صدارة مبكرة للسعودي يزيد الراجحي في باها دبي الدولي

قال الراجحي بعد اجتيازه 202.43 كيلومتراً في المركز الأوّل بوقت إجمالي قدره 2.40.57 ساعتان: "الحمدلله تمكنا من الوصول في الصدارة".

وتوجه إلى ملاحه مايكل أورر كما بدا في الفيديو الذي نشره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو داخل السيارة، قائلاً: "عمل رائع مايكل، لا يمكننا فعل أفضل من ذلك"، فرد البريطاني: "بالطبع، ليس بإمكاننا أن نفعل أفضل".

وتابع سائق تويوتا "اليوم الأول في كأس العالم والمركز الأوّل. وإن شا ء الله غدا يوم آخر مع الشريك الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات".

في المقابل عانى السعودي ياسر بن سعيدان (ميني كوبر) الذي استفاد من عقوبة القاسمي للتقدم للمركز الثاني، من مشكلة مع جهاز شاحن الهواء (توربو) قبل انطلاق الباها على متن سيارته "ميني جون كوبر ووركس رالي"، فيما لم تتمكن شاحنة الصيانة الخاصة بفريقه من دخول الإمارات.

وتراجع الشيخ خالد القاسمي على متن "بيجو 3008 دي كيه آر للمركز الثالث في الترتيب العام بعد نيله عقبة إضافة دقيقة إلى توقيته الإجمالي، وتأخر 21.35 دقيقة عن المتصدر، لكنه حافظ على آماله بالفوز بلقب باها بلاده بانتظار أي دعسة ناقصة من الراجحي أو من ابن سعيدان في المرحلة الثانية التي تبلغ مسافتها 204.75 كيومتراً.

ويتأخر القاسمي بفارق 4 ثوانٍ فقط عن ابن سعيدان، ما ينذر بمنافسة حامية في المرحلة الثانية غداً السبت.

ومع نهاية التجارب يوم أمس علّق القاسمي بالقول: "لطالما كان باها دبي حدثاً مميزاً على قلبي، ولطالما نافست على المركز الاوّل وصعدت إلى منصة التتويج مرات عدة"، وتابع "سأبذل قصارى جهدي والقيادة بأفضل طريقة ممكنة، ولكن يجلس إلى جانبي ملاح جديد عليّ إيجاد أفضل تفاهم معه للمستقبل وأن نكون على أعلى المستويات".

وغاب عن المنافسات السائق إريك فان لون بسبب اصابته بفيروس كورونا.

واضطر الثنائي الإماراتي السائق يحيى بلهلي وملاحه خالد الكندي المشارك على متن سيارة نيسان بيك آب مصنفة ضمن فئة "تي1" للانسحاب بسبب عطل فني.

قال الكندي: "لن نتمكن من العودة غداً لان العطل سيتكرر مجدداً حتى لو قمنا بإصلاحه، إذ نعاني من مشكلة مع عمود الدوران من علبة التروس حتى الترس التفاضلي الخلفي منذ رالي أبوظبي الصحراوي"، وتابع "قمنا باصلاحه وخضنا التجارب لكنها لم تكن كافية وتؤدي مشكلة عمود الدوران إلى إرتجاج وفي حال تابعنا سيرنا من الممكن أن تؤثر سلباً على علبة التروس، لذا أخدنا قرار التوقف كي لا تتفاقم المشكلة".

وأكد الكندي أنه يتوجب على الفريق مراجعة أموره من ناحية المشكلات الميكانيكية و"إعادة الحسابات كما يُقال، لأنه كنا نملك حظاً وافراً للصعود إلى منصة التتويج، علماً أننا تجاوزنا (خالد) القاسمي بعد أول 6 كيلومترات كونه كان متوقفاً في الرمال، وكنا ثاني سيارة على المسار بعد يزيد (الراجحي) الذي بدوره تجاوز القاسمي".

في فئة "تي3" عادت الصدارة والمركز الرابع في الترتيب العام إلى الثنائي الفرنسي بيار لاشوم ولوا مينودييه على متن بي إتش سبور زفير (المركز الرابع في الترتيب العام)، فيما حل أول في فئة "تي4" وخامساً في الترتيب العام الثنائي الروسي بافل ليبيديف وكيريل شوبين على متن "كان ـ آم مافريك".

وجاء سادسا في الترتب العام وثانياً في الفئة الفرنسي كلود فورنييه ( كان ـ آم مافريك)، متقدماً بفارق 14.50 دقيقة عن الكويتي مشاري الظفيري وملاحه الإماراتي علي حسن عبيد (كان ـ آم مافريك).

هذا الأخير قال مادحاً الظفيري في فيديو انتشر على وسائل التواصل: "امنحوه فقط راليين وسترون الجديد منه"، فأجاب السائق الكويتي رافقا قبضته "إن شاء الله، إن شاء الله ولكن نحتاج للياقة".

الترتيب العام المؤقت مع نهاية اليوم الأول (ترتيب مبدئي)

1ـ يزيد الراجحي (السعودية) ـ مايكل أورر (بريطانيا) ـ تويوتا أوفردرايف هايلوكس (تي1) ـ 2.40.57 ساعتان

2ـ ياسر بن سعيدان (السعودية) ـ أليكسي كوزميتش (روسيا) ـ ميني جون كوبر ووركس رالي (تي1) ـ 3.02.28 س.

3ـ خالد القاسمي (الإمارات) ـ ديرك فون زيتزفيتز (ألمانيا) ـ بيجو 3008 دي كيه آر (تي1) ـ 3.02.32 س.

4ـ بيار لاشوم (فرنسا) ـ لوا مينودييه (فرنسا) ـ بي إتش سبور زفير (تي3) ـ 3.13.43 س.

5ـ بافل ليبيديف (روسيا) ـ كيريل شوبين (روسيا) ـ كان ـ آم مافريك (تي4) ـ 3.23.51 س.

6ـ كلود فورنييه (فرنسا) ـ سيمون غوسبودشيك (بولندا) ـ كان ـ آم مافريك (تي4) ـ 3.28.57 س.

7ـ مشاري الظفيري (الكويت) ـ علي عبيد (الإمارات) ـ كان ـ آم مافريك (تي4) ـ 3.43.47 س.

8ـ خالد الفريحي (السعودية) ـ عمر اللاحيم (السعودية) ـ نيسان بيك آب (تي1) ـ 4.04.34 س.

9- ميشال فاضل (الإمارات) ـ غريغ تايسون (الإمارات) ـ بولاريس آر زد آر إكس بي توربو (تي3) ـ 4.25.50 س