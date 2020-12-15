ساينز يردّ على العطية ويسجّل أسرع الأزمنة في المرحلة الأولى من رالي حائل الثاني

يتقاسم كلا السائقين مناصفةً ستَّة ألقابٍ في رالي داكار، حيث اعتصرا كل ما لديهما من خبرةٍ وسرعةٍ في المنافسة على قصبِ السباق، علمًا بأن المنافسة بينهما بدأت في الجولة السابقة "باخا حائل 1" التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي، وشكَّلت الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باخا". تمكَّنَ ساينز، بمساعدةِ ملّاحه ومواطنه لوكاس كروز، من تجاوز العطية بعد اجتياز ثلث مسافة مرحلة اليوم، والتي بلغَت مسافتها 311.57 كيلومتر، إذ استفاد من تعرّض العطية لانثقاب في أحد الإطارات وتوقف لاستبداله، واجتاز الإسباني خط نهاية مرحلة اليوم بفارق 2:20 دقيقتين عن القطري.

لكن التكلفة الأكبر كانت بحِرمان العطية وملّاحه الفِرنسي ماتيو بوميل من نصف نقطة، قد تكون حاسمةً في المنافسة على لقب السائقين، حيث ينافس سائق تويوتا كلًّا من السائقَين الروسي فلاديمير فاسيلييف في سيارة ميني والهولندي بِرنهارد تين برينكي في سيارة تويوتاعلى لقب "فيا – باخا". لكن المركز الثاني يكفي العطية للحصول على النقطة الإضافية التي تمنح للوصيف.

بعد انتهاء المرحلة قال العطية: "لقد كانت مرحلة اليوم جيدة، إلا إننا تعرَّضنا لانثقابين في الإطارات (أحدها انسلخَ عن العجلة المعدنية) وتوقفنا لتغييره، خسرنا أكثر من أربعة دقائق ، بعدها أنهينا المرحلة ونحن متأخرون بفارق 2:20 دقيقتين عن ساينز، لا بأس هذا، لقد اختبرنا الإطارات الجديدة اليوم، وعلينا اكتساب المزيد من الخبرة في التعامل معها".

أما ساينز، الفائز بمرحلة اليوم، فقد أدلى بتصريحٍ قال فيه: "كان يومًا جيدًا، لم نواجه مشاكل، كانت عبارة عن بعض المسارات الرملية والكثبان الصغيرة، ومقاطع سريعة، ما زلنا نحاول فعل أشياء مختلفة، ولكن كل شيءٍ على ما يرام".

في باقي المراكز، تمكَّن السائق الفِرنسي ستيفان بيترهانسِل، زميل ساينز من تجاوز السائق السعودي يزيد بن محمَّد الراجحي سائق تويوتا، الذي تصدَّر الجميع خلال الكيلومترات الأولى من المرحلة، لكنه تراجع للمركز الخامس بعد تقدّم العطية وساينز بيترهانسِل وفاسيلييف عليه، فيما جاء البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي سادسًا في سيارة تويوتا، واكتفى تين برينكي بالمركز السابع.

قال بيترهانسِل: "يومٌ آخر ممتع، كان القسم الأخير سريعًا بعض الشيء، إلا إن الملاحة لم تكن سهلة، واصلنا إجراء الاختبارات والتجارب [تحضيرًا لرالي داكار]، يعتبر التواجد هنا فرصة لا تعوَّض".

وقال الراجحي: "لقد كنا متصدرين مرحلة اليوم خلال أول 97 كيلومتر من المرحلة، بعدها لحِقت ببيترهانسِل، رأيته، لكنني تعرَّضت لانثقاب في أحد الإطارات وتوقفت لاستبداله ثم واصلنا المرحلة وضغطنا حيث كنا ننافس على المركز الثالث، إلا إنني واجهت انثقاب ثاني قبل نهاية المرحلة بـ 80 كيلومترًا تقريبًا، بعدها شعرت بالقلق إذا لم يتبقَ لدي إطارات احتياطية، لكني بقيت سريعًا. إنها المرة الأولى التي أشارك فيها في هذه السيارة الجديدة، والآن أنا مطمئن بالنسبة لرالي داكار وهذا مهم، سنسعى للضغط أكثر يوم غدٍ على أمل إنهاء الجولة في المركز الثالث".

قال تين برينكي: "تعرضتً لثقبٍ في أحد الإطارات بعد اجتياز أول 40 كيلومتر من المرحلة وخسرت دقيقة ونصف خلال استبداله، وتجاوزني ناصر خلالها، لقد كان من المذهل تجاوزه لنا بعد 45 كيلومتر فقط من بداية المرحلة. تبِعناه حتى الوصول لمنطقة التزوّد بالوقود، لقد أدَّى عملًا رائعًا بكونه السيارة المفتتحة للمسارات وتبِعناه. كلان ينافس من أجل اللقب، إنه تنافسٌ حرّ. في النصف الآخر من المرحلة كنت مع ناصر وفاسيلييف، ولقد ضغطنا خلالها، إلا أنني تعرَّضت لانثقاب آخر قبل 50 كيلومتر من انتهاء المرحلة، ولانثقاب ثالث عندما كنت أجتاز منعطفًا باتجاه اليمين، لقد انسلَخَ الإطار عن العجلة المعدنية واضطررنا لاستبداله".

تعافي السائق السعودي ياسر بن حمد بن سعيدان من الأداء المخيِّب خلال جولة "باخا حائل 1" وأوصل سيارته "أس آر تي سينتشري باغي" في المركز الثامن، علمًا بأن لعنة الانثقابات لاحقته هو الآخر، وكلَّفته فرصة إنهاء المرحلة خامسًا أو سادسًا، وأكمل السائق التشيكي مارتِن بروكوب في سيارة فورد والهولندي إريك فان لوون في سيارة تويوتا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

اجتازَ السائق السعودي صالح بن عبداللـه السيف مرحلة اليوم في المركز الـ 15 في الترتيب العام ي مركبة "كان – أم" طراز "مافِريك أكس 3"، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، وأنهى منافسه المباشر في هذه الفئة، الروسي فاسيلي غريازين، المرحلة ثانيًا، مبقيًا على آماله بإحراز اللقب، ولكن تراجعت آمال السائق البلجيكي غويام دي ميفيوس بإحراز اللقب إثر مواجهته مشاكل خلال هذه المرحلة.

بالانتقال لفئة "تي 4" الخاصة بالمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع، أنهى السائق الهولندي كيز كوولِن المرحلة ثانيًا، مقلِّصًا الفارق بينه وبين البولندي آرون دومزالا إلى نقطَتَيْن فقط، في حين صبَّ الفوز في هذه الفئة في جعبة السائق القطري خليفة بن صالح العطية – شقيق ناصر – في مركبة "كان – أم" طراز "مافِريك أكس 3" بألوان فريق "ساوث رايسينغ". أنهى دومزالا المرحلةَ رابعًا، خلفَ البرتغالي لورينسو روسا، وبفارق 25 دقيقة عن منافسه على لقب هذه الفئة.

بلغَت مسافة المرحلة اليوم 311.57 كيلومتر وشاركت فيها 27 سيارة في التصنيف الدولي، بدأت المرحلة قرب بلدة بقعاء وانتهت بالقرب منها أيضاً، وذلك شمال شرقي حائل، خاض المشاركون فئة الدرّاجات النارية مسارًا أقصر قليلًا للمرحلة طوله 275 كيلومتر تقريبًت، في حين اجتاز السائقون المشاركون في فئة الرالي الوطني، 41 مركبة، مسارًا بطول 145 كيلومتر.

بدأ التنافس خلال المرحلة منذ الكيلومترات الأولى، وذلك بين سائقي فريقي تويوتا وميني، تقدَّم العطيَّة على الراجحي بستِّ ثواني خلال أول 25 كيلومتر من المرحلة، ولكن ردَّ السعودي بأن كان الأول بعد مرور 97 كيلومتر وبفارق 15 ثانية عن القطري.

وصل تين برينكي وفاسيلييف إلى نقطة المراقبة، عند الكيلومتر 142، سويةً، مع تقدّم الهولندي بثلاث دقائق، وتقدَّم ساينز للصدارة بفارق ثلاث ثواني فقط، ونجحَ في زيادة الفارق إلى 2:01 دقيقتين عند نقطة المراقبة الثانية، عند الكيلومتر 186، ومن ثمَّ إلى 2:12 دقيقتَيْن عند نقطة المراقبة الثالثة، عند الكيلومتر 234، واجتازَ خطَّ النهاية أولًا بفارق 2:20 دقيقتَيْن عن العطية.

واجه السائقان التشيكي ميروسلاف زابليتال والفِرنسي ماتيو سيرادوي مشاكل تقنية في سيارتَيْهما، لذا لم يشاركا في هذه المرحلة.

بالانتقال لفئة الدرّاجات النارية، شاركت في هذه المرحلة 15 درّاجة نارية و 12 أخرى رباعية العجلات "كوادز"، وانضم السائق الكويتي محمد الجعفر إلى زميله البولندي كونراد دابروفسكي في "فريق دووست للراليات" وسجَّل الكويتي ثاني أسرع توقيت خلف الفِرنسي أدريان فان بيفِرِن في أول 106 كيلومترات من المرحلة.

فاز فان بيفٍرِن على درّاجة فريق ياماها المصنعي بمرحلة اليوم،ـ بفارق 35:14 دقيقة عن أقرب منافسيه، أنهى الدرَّاج السعودي أنس الرحياني المرحلة ثانيًا، وأمام مواطنه مشعل الغنيم، مستفيدَين من خسارة الجعفر ودابروفسكي بعض الوقت خلال المرحلة، حيث أنهاا دابروفسكي رابعًا.

قال فان بيفِرِن: "كانت مرحلةً سريعة مع رياح شديدة، لذا اختفت آثار الدروب وكان من الصعب إيجاد المسار الصحيح. لقد كانت مرحلةً جيدة وقاسية، ولكنني سعيد بذلك، كنت مفتتح المسارات طوال اليوم، إنه أفضل تدريب يمكن أن أحظى به، أصبح أسرع وأسرع بمرور الأيام".

عادت المنافسة للاشتعال في فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كوادز" بين الدرّاجين السعوديين رياضة بن سعود الشمَّري وعبدالمجيد الخليفي، حيث أنهى الشمَّري مرحلة اليوم أولًا على درّاجة ياماها وبفارق 2:01 دقيقتَيْن، وأنهى السعودي فيصل الشمَّري المرحلة ثالثًا.

في فئة الرالي الوطني سجَّلَ السائق السعودي صالح العبدالعالي في سيارة "هامَّر" أسرع الأوقات في مرحلة اليوم مع الوصول إلى نقطة المراقبة الأولى، علمًا بأنه سبق له الفوز في رالي حائل الدولي الذي أقيم في شباط (فبرابر) الماضي، وأنهى المشنا المشري، الفائز في هذه الفئة في "باخا حائل 1" المرحلة ثانيًا، ومنيف الشمّري في المركز الثالث، وكلاهما يقود سيارة "نيسّان".

شاركَ السائقان السويدي ماتياس إكستروم والإيطالية كاميليا ليباروتي في فئة الرالي الوطني في مركَبَتي ياماها طراز "واي أكس زد 1000 آر" من تحضير فريق "أكس رايد" الألماني، علمًا بأنها المشاركة الأولى لهما في حائل، حيث كان في ذيل الترتيب العام وتتمحور مشاركتهما حول اختبار المركبة الجديدة وتطويرها من أجل رالي داكار والمشاركات المقبلة.

الأربعاء:

سيخوض المشاركون يوم الأربعاء مرحلةً أخيرة ستكون أقصر، 180.29 كيلومتر، وبذلك سيسدل الستار على موسم 2020 كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باخا"، وفي التفاصيل، سيجتاز المشاركون مرحلة وصل طولها 108.38 كيلومترات، وستنطلق السيارات بدءًا من الساعة 10:00 صباحًا من قرية دليهان، غرب حائل، ويمتد مسار المرحلة الخاصة عبر الصحراء وينتهي على بعد 58.63 كيلومترًا من مدينة حائل.

وسيقام حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي في الساعة 03:00 عصرًا.

رالي حائل تويوتا الدولي 2020 – "باخا حائل 2":

الترتيب العام المؤقت بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى (نتائج غير رسمية):

فئة السيارات:

السائق والملّاح – السيارة - التوقيت

01- كارلوس ساينز الأب (إسبانيا)/ لوكاس كروز (إسبانيا) - ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 3:19:41 ساعات

02 ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) - تويوتا "هايلوكس" – 3:22:01 ساعات

03- ستيفان بيترهانسيل (فِرنسا)/ إدوار بولانجيه (فِرنسا) - ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 3:24:11 ساعات

04- يزيد بن محمَّد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 3:24:54 ساعات

05- فلاديمير فاسيلييف (روسيا)/ دميترو تسيرو (أوكرانيا) - ميني "جون كووبر ووركس رالي" – 3:28:07 ساعات

06- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) – تويوتا "هايلوكس أوفِردرايف" – 3:28:08 ساعات

07- بِرنهارد تين برينكي (هولندا)/ توم كولسول (بلجيكا) – تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 3:28:14 ساعات

08- ياسر بن حمد بن سعيدان (السعودية)/ ألِكسي كوزميتش (روسيا) – "أس آر تي" "سي آر 6 باغي" – 3:33:30 ساعات

09- مارتِن بروكوب (تشيكيا)/ فيكتور تشيتكا (تشيكيا) – فورد "رابتور آر أس كروس كانتري" – 3:38:48 ساعات

10- إريك فان لوون (هولندا)/ سيباستيان ديلاونيه (فِرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 3:40:10 ساعات

11- دِنيس كروتوف (روسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) – ميني "أول 4 رايسينغ" – 3:45:21 ساعات

12- رونان شابو (فِرنسا)/ جيل بيلّو (فِرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 3:48:42 ساعات

13- عيسى الدوسري (السعودية)/ شيمون غوسبودارشيك (بولندا) – نيسّان "نافارا" – 3:57:01 ساعات

14- فيكتور خوروشافتسيف (روسيا)/ أنطون نِقولاييف (روسيا) – ميني "جون كووبر ووركس رالي" – 3:57:07 ساعات

15- صالح السيف (السعودية)/ لوران ليكتلِوتشيه (فِرنسا) – "كان – أم" "مافِريك أكس 3" – 3:57:17 ساعات

16- ألِكساندر ليروي (فِرنسا)/ نيكولاس ديلانجو (فِرنسا) – "أس آر تي" "سي آر 6 باغي" – 4:00:21 ساعات

17- خليفة بن ناصر العطية (قطر)/ باولو سيتشي (إيطاليا) – "كان – أم" "مافِريك أكس 3" – 4:03:13 ساعات

18- فاسيلي غريازين (روسيا)/ أوليغ أوبِرِنكو (روسيا) - "كان – أم" "مافِريك أكس 3" – 4:05:04 ساعات

19- كيز كوولِن (هولندا)/ يورغِن فان دين غووربِرغ (هولندا) - "كان – أم" "مافِريك أكس 3" – 4:07:58 ساعات

20- يوسف الشمري (السعودية)/ عبداللـه الشقيري (السعودية) – نيسّان "باترول" – 4:20:33 ساعات

الترتيب العام المؤقت لفئة الدرّاجات النارية بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى (نتائج غير رسمية):

الدرّاج والدرّاجة:

01- أدريان فان بيفِرِن (فِرنسا) – ياماها "دبليو آر 450 أف" – 3:18:15 ساعات

02- أنس الرحياني (السعودية) – "كاي تي أم – 450" – 3:53:29 ساعات

03- مشعل الغنيم (السعودية) - "كاي تي أم 450 رالي رِبليكا" – 3:59:27 ساعات

04- كونراد دابروفسكي (بولندا) – "كاي تي أم 450 رالي رِبليكا" – 4:01:28 ساعات

05- عثمان الغِفلي (السعودية) – هوندا "سي آر أف 450 آر" – 4:47:13 ساعات

06- محمَّد الجعفر (الكوَيْت) - "كاي تي أم 450 رالي رِبليكا" – 4:47:40 ساعات

الترتيب العام المؤقت لفئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كوادز" بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى (نتائج غير رسمية):

الدرّاج والدرّاجة:

01- رياض بن سعود الشمَّري (السعودية) - ياماها "واي أف زد 450" – 3:58:03 ساعات

02- عبدالمجيد الخليفي (السعودية) – ياماها "700" – 4:00:04 ساعات

03- فيصل الشمَّري (السعودية) – ياماها "رابتور 700" – 4:17:15 ساعات

04- سلطان المسعود (السعودية) – ياماها "رابتور" – 4:37:03 ساعات

05- هيثم بن سليمان التويجري (السعودية) – ياماها "واي أف زِد 450 آر" – 4:52:51 ساعات