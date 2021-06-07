رالي كازاخستان: مشاركة عربية بارزة مع الشقيقين ناصر وخليفة والراجحي 

أعلن اتحاد السيارات لجمهورية كازاخستان عن لائحة المشاركين في رالي كازاخستان الصحراوي، الذي يشكّل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كاونتري" والمقرر إقامته من 8 حتى 13 حزيران/يونيو الحالي، كما يشكّل أيضاً الجولة الافتتاحية لكأس العالم للراليات لفئة الدراجات النارية "فيم".

ويشارك 41 طاقماً في فئة السيارات إلى جانب و 14 دراجاً في فئة الدراجات النارية وأربعة في فئة الكواد، إضافة إلى شاحنتين ومشارك من أكتو في الفئة الوطنية، على أن يقام حفل الانطلاق الرسمي في مدينة أكتاو على شواطئ بحر قزوين في 8 الشهر الحالي.

وكانت الجولة الأولى انطلقت في جنوب إسبانيا الشهر الماضي مع رالي الأندلس، وستشهد هذه السلسلة هذا العام زيارة الطواقم لرالي طريق الحرير (سيلك واي رالي) في أوائل تموز/يوليو، والبرتغال والمغرب في أيلول/سبتمبر وتشرين الأوّل/أكتوبر المقبلين، ثم تختتم براليي أبو ظبي وحائل في المملكة العربية السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر وأوائل كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين.

وكالعادة، تبرز المنافسة الثنائية بين فريقي تويوتا أوفردرايف وميني، حيث يتقدم حامل اللقب القطري العطية في سعيه للفوز بكأس المركز الأوّل للمرة الثالثة في مسيرته، لائحة المشاركين مع الصانع الياباني ضمن فريق مؤلف من خمس سيارات، إلى جانب السعودي يزيد الراجحي المتوج في عام 2018 والفرنسي رونان شابو والثنائي الأرجنتيني لوتشيو ألفاريز وخوان كروز ياكوبيني.

ويتصدر العطية الترتيب العام المؤقت لكأس العالم برصيد 29 نقطة متقدماً بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر الاسباني كارلوس ساينز، فيما يحتل الراجحي المركز الثالث (17).

ويشارك العطية في رالي كازاخستان على وقع احتفاظه بلقبه بطلاً لرالي الأندلس في نسخته الثانية مع منافسة قوية مع ساينز، انتهت بـ "حرب كلامية" على مواقع التواصل الإجتماعي.

من ناحية ميني يقود ماتياس إيكستروم وسيباستيان هالبيرن سيارتي "ميني جون كوبر ووركس باغي"، فيما يجلس دينيس كروتوف خلف مقود سيارة "ميني جون كوبر ووركس رالي"، بينما سيكون الروسي فلاديمير فاسييلف البطل السابق لكأس العالم للراليات الصحراوية بألوان فريقه "في آر تي" على متن "ميني كوبر كاونتري مان".

إلى جانب هذه الأسماء يتواجد أيضاً السائق التشيكي المخضرم ميروسلاف زابليتال وصاحب الأرض أندري شيريدنيكوف على متن سيارتي "فورد أف ـ 150" ضمن مشاركة محلية قوية في فئة "تي1"، كما يشارك ماثيو سيرادوري المتوج في رالي "أفريكا إيكو" على متن سيارته "سنتشوري سي آر6" المصممة في جنوب إفريقيا.

وتشهد فئتا "تي3" و"تي4" العديد من الأسماء البارزة مع كل من بوريس غاداسين وأندري نوفيكوف وغيوم دي ميفيوس وكريستينا غوتييريز وفيرناندو ألفاريز من بين 13 سائقًا يتنافسون للفوز على لقب "تي3".

في المقابل، تستعر المنافسة في "تي4" مع الطراز الأبرز المفضل لدى المشاركين "كان ـ آم مافريك إكس3"، حيث تبرز مشاركة رئيس اتحاد السيارات لجمهورية كازاخستان السابق مارات أبيكاييف الذي تخلى عن مهامه الإدارية ليجلس خلف مقود "ياماها واي إكس زد 1000 آر" بخلاف باقي منافسيه مع "كان ـ آم" وأبرزهم الأميركي أوستين جونز متصدر ترتيب هذه الفئة مع 29.5 نقطة ووصيفه الشقيق الأصغر لناصر، خليفة صالح العطية (20.5) والهولندي كيز كولين صاحب المركز الثالث (15) والتشيلي هرنان غارسيس (12.5) وأوجينيو آموس.

في فئة الدراجات النارية يعود فريق "ريد بول ـ كيه تي أم" المصنعي إلى المنافسات منذ ظهوره الأخير في رالي داكار في المملكة العربية السعودية في كانون الثاني/يناير 2021، حيث سيكون البريطاني سام سندرلاند المقيم في دبي والفائز بداكار الأبرز مع النمساوي ماتياس ووكنر الفائز بداكار في عام 2018، في حين اضطر حامل اللقب في النسخة الأخيرة كيفن بينافيديس للانسحاب بسبب اصابة تعرض لها.

وسيواجه فريق "ريد بول ـ كيه تي أم" منافسة قوية من "روكستار إنرجي هوسكفارنا" المصنعي على غرار كل من سكايلر هويز ولوتشيانو بينافيديس، إلى جانب كل من فرانكو كايمي، سيباستيان بولر وخواكيم رودريغيز، فيما يمثل "ياماها" كل من روس برانش وأندرو شورت وأدريان فان بيفيرين.

في فئة "الكواد" تنحصر المنافسة بين بطل العالم مرات عدة البولندي رافال سونيك وأليكسندر ماكسيموف، والغواتيمالي رودولفو غيليولي والأرجنتيني مانويل أندوخار، علماً أن جميعهم يشارك على متن "ياماها 700 أس".

وتخوض الفرق المشاركة في رالي كازاخستان خمسة أقسام انتقائية متطلبة في منطقتي أكتاو وكنديرلي في شبه جزيرة مانغيشلاك في غرب كازاخستان بين 9 و 13 الشهر الحالي، علماً أن المسافة الإجمالية للرالي تبلغ 2.270.21 كيلومتراً، منها 1.465.64 كلم مراحل خاصة.