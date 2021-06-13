رالي كازاخستان: لوتشيو ألفاريز يقتنص الفوز بعد انسحاب سيرادوري

استفاد ألفاريز (تويوتا هايلوكس) من انسحاب المتصدر السابق الفرنسي ماثيو سيرادوري على متن سيارته "سنتشوري سي آر6 باغي" خلال المرحلة الخامسة الأخيرة (267,02 كلم) من الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كاونتري"، من أجل أن يحقق فوزاً تاريخياً، بوقت إجمالي قدره 16,03,17 ساعة وليتقدم أقرب مطارديه الروسي دنيس كروتوف بفارق 28,25 دقيقة.

قال ألفاريز المنتشي بفوزه: "نحن سعداء جداً للفوز برالي كازاخستان الصحراوي"، مضيفاً: "اليوم كانت مرحلة سريعة مع بعض الصعوبة من ناحية الملاحة، ولكن سارت الأمور بشكل جيد. لقد كان رالي مميزاً ونتيجة رائعة لنا".

وكان السعودي يزيد الراجحي تراجع من المركز الرابع الذي احتله في اليوم ما قبل الأخير، للمركز الـ 18 بعدما نال عقوبات زمنية لعدم مروره عند العديد من نقاط المراقبة، لكن رغم تأخره إلاّ انه أصر على إنهاء الرالي بأفضل طريقة ممكنة مسجلاً أسرع توقيت في المرحلة الخامسة وذلك للمرة الثالثة منذ انطلاق المنافسات.

ووصل الراجحي إلى أكتاو على متن "تويوتا هايلوكس" في المركز العشرين في الترتيب العام النهائي.

وحلّ ثانياً الثنائي الروسي دنيس كروتوف وقنسطنطين زيلتسوف (ميني جون كوبر ووركس رالي"، أمام زميليهما في الفريق الثنائي السويدي ماتياس إكستروم وإميل برغفيست على متن ميني بألوان "إكس ـ رايد" بعدما سجل ثاني أسرع توقيت في هذه المرحلة.

دينيس كروتوف

وقال زيلتسوف، ملاح كروتوف: "أنهينا الرالي من دون مشاكل، ولكن مع حالة انثقاب واحدة. كان صعباً. مع الكثير من الصخور للسيارات والإطارات".

أما إكستروم الثالث (16,38,21 س.) فقال: "انتهى رالي كازاخستان وحللنا في المركز الثالث في الترتيب العام"، وتابع: "لقد كانت مغامرة رائعة. استمتعنا كثيراً واكتسبنا خبرة كبيرة. كما كان صعباً جداً، ولكننا سعداء".

وصعد الفرنسي رونان شابو وملاحه جيل بيلو للمركز الرابع في الترتيب العام والثاني بين سيارات فريق "أوفردرايف تويوتا" (17,22,35 س.).

في فئة "تي4" قدّم الأميركي أوستين جونز أداء رائعاً مرة جديدة ليفوز في فئته بألوان فريق "مونستر إنرجي كان ـ آم"، ويحتل أيضاً المركز الخامس في الترتيب العام (17,57,22 س.).

واتخذت اللجنة التنظيمية القرار بشأن الفائزين في فئتي الدراجات النارية و"الكواد" مع وصول الطواقه إلى منطقة التزود بالوقود بسبب مشكلة لوجستية للتزود بالوقود، الأمر الذي منح خواكيم رودريغيز الذي لاحقته الخيبات طوالي الرالي فرحة الفوز بأسرع توقيت في هذه المرحلة.

ونجح البرتغالي في التقدم على برانش بفارق 67 ثانية، فيما وصل دانيال ساندرز ثالثاً.

ورغم ذلك، كان المركز الثاني في المرحلة الأخيرة كافياً للدراج برانش للفوز بلقب الفئة على متن "ياماها" بألوان "مونستر إرتجي" بوقت إجمالي 14,39,02 ساعة متقدماً بفارق 5,07 دقائق عن ماتياس وكنر (كيه تي أم)، فيما حلّ الفرنسي أدريان فان بيفيرين (ياماها) ثالثاً وساندرز وأندور سكوت (ياماها) في المركزين الرابع والخامس.

وقال برانش: "رائع! يا له من شعور. لقد كانت عطلة نهاية أسبوع طويلة ولكني أشكر الفريق للجهود التي بذلها. احتجنا فعلا لهذا الفوز!".

وعانى البريطاني سام سندرلاند المقيم في دبي في اليوم الأخير من اصابة طفيفة، وكسرفي الضلع ما أنهى صراعه على المركز الخامس ليعود إلى أوروبا.

ماتياس والكنر

وفي فئة الكواد كان الفوز من نصيب الأرجنتيني مانويل أندوخار بوقت 19,51,20 ساعة وبفارق 29,55 دقيقة عن البولندي رافال سونيك، فيما وصل أليكسندر ماكسيموف (ياماها) ثالثاً".

قال أندوخار: "فزت بالمرحلة وبالرالي اليوم. لقد كان هذا هدفي وكانت رحلة طويلة من الأرجنتين إلى هنا ولكن الفوز يستحق كل هذا التعب. أنا سعيد لما حققته وكان رالي صعباً".

في فئة "تي3" حافظت السائقة الإسبانية كريسيتنا غوتييريز على الصدارة وفازت باللقب بوقت 18,12,33 ساعة وحلت سادسةً، لتزيد من تقدمها في ترتيب بطولة العالم، فيما كان الفوز في المرحلة الخامسة من نصيب غيوم دي ميفيوس (أو تي3 أوفردرايف).

وبرهنت غوتييريز إلى جانب ملاحها الفرنسي فرانسوا كازاليه عن أداء مستقر خلال الرالي وتوجت جهودها باحتلالها للمركز السادس في الترتيب العام بفارق 41,03 دقيقة عن مواطنها ووضيفها فرناندو ألفاريز، فيما حلّ الروسي بافل ليبيديف ثالثاً.

كريستينا غوتيريز

في فئة "تي4" حلّ الأميركي أوستين جونز خامساً في الترتيب العام وأوّل في فئته (17,57,22 س.) متقدماً بفارق 30,36 دقيقة عن الفرنسي أوجينيو أموس وزاد تقدمه في صدارة ترتيب البطولة. وحلّ الهولندي كيز كولن والأرجنتيني دييغو مارتينيز في المركزين الثالث والرابع توالياً على متن "كان ـ آم" من تحضير فريق "ساوث رايسينغ".