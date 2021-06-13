تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / رالي كازاخستان: سيرادوري على مشارف الفوز بعد تأخر الراجحي في المرحلة الرابعة
كروس كانتري / رالي كازاخستان تقرير المرحلة

رالي كازاخستان: لوتشيو ألفاريز يقتنص الفوز بعد انسحاب سيرادوري

انتزع السائق الأرجنتيني لوتشيو ألفاريز الفوز برالي كازاخستان في فئة السيارات، فيما عاد لقب الدراجات النارية للدراج روس برانش من بوتسوانا.

رالي كازاخستان: لوتشيو ألفاريز يقتنص الفوز بعد انسحاب سيرادوري

استفاد ألفاريز (تويوتا هايلوكس) من انسحاب المتصدر السابق الفرنسي ماثيو سيرادوري على متن سيارته "سنتشوري سي آر6 باغي" خلال المرحلة الخامسة الأخيرة (267,02 كلم) من الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كاونتري"، من أجل أن يحقق فوزاً تاريخياً، بوقت إجمالي قدره 16,03,17 ساعة وليتقدم أقرب مطارديه الروسي دنيس كروتوف بفارق 28,25 دقيقة.

قال ألفاريز المنتشي بفوزه: "نحن سعداء جداً للفوز برالي كازاخستان الصحراوي"، مضيفاً: "اليوم كانت مرحلة سريعة مع بعض الصعوبة من ناحية الملاحة، ولكن سارت الأمور بشكل جيد. لقد كان رالي مميزاً ونتيجة رائعة لنا".

وكان السعودي يزيد الراجحي تراجع من المركز الرابع الذي احتله في اليوم ما قبل الأخير، للمركز الـ 18 بعدما نال عقوبات زمنية لعدم مروره عند العديد من نقاط المراقبة، لكن رغم تأخره إلاّ انه أصر على إنهاء الرالي بأفضل طريقة ممكنة مسجلاً أسرع توقيت في المرحلة الخامسة وذلك للمرة الثالثة منذ انطلاق المنافسات.

ووصل الراجحي إلى أكتاو على متن "تويوتا هايلوكس" في المركز العشرين في الترتيب العام النهائي.

وحلّ ثانياً الثنائي الروسي دنيس كروتوف وقنسطنطين زيلتسوف (ميني جون كوبر ووركس رالي"، أمام زميليهما في الفريق الثنائي السويدي ماتياس إكستروم وإميل برغفيست على متن ميني بألوان "إكس ـ رايد" بعدما سجل ثاني أسرع توقيت في هذه المرحلة.

دينيس كروتوف

دينيس كروتوف

وقال زيلتسوف، ملاح كروتوف: "أنهينا الرالي من دون مشاكل، ولكن مع حالة انثقاب واحدة. كان صعباً. مع الكثير من الصخور للسيارات والإطارات".

أما إكستروم الثالث (16,38,21 س.) فقال: "انتهى رالي كازاخستان وحللنا في المركز الثالث في الترتيب العام"، وتابع: "لقد كانت مغامرة رائعة. استمتعنا كثيراً واكتسبنا خبرة كبيرة. كما كان صعباً جداً، ولكننا سعداء".

وصعد الفرنسي رونان شابو وملاحه جيل بيلو للمركز الرابع في الترتيب العام  والثاني بين سيارات فريق "أوفردرايف تويوتا" (17,22,35 س.).

في فئة "تي4" قدّم الأميركي أوستين جونز أداء رائعاً مرة جديدة ليفوز في فئته بألوان فريق "مونستر إنرجي كان ـ آم"، ويحتل أيضاً المركز الخامس في الترتيب العام (17,57,22 س.).

واتخذت اللجنة التنظيمية القرار بشأن الفائزين في فئتي الدراجات النارية و"الكواد" مع وصول الطواقه إلى منطقة التزود بالوقود بسبب مشكلة لوجستية للتزود بالوقود، الأمر الذي منح خواكيم رودريغيز الذي لاحقته الخيبات طوالي الرالي فرحة الفوز بأسرع توقيت في هذه المرحلة.

ونجح البرتغالي في التقدم على برانش بفارق 67 ثانية، فيما وصل دانيال ساندرز ثالثاً.

ورغم ذلك، كان المركز الثاني في المرحلة الأخيرة كافياً للدراج برانش للفوز بلقب الفئة على متن "ياماها" بألوان "مونستر إرتجي" بوقت إجمالي 14,39,02 ساعة متقدماً بفارق 5,07 دقائق عن ماتياس وكنر (كيه تي أم)، فيما حلّ الفرنسي أدريان فان بيفيرين (ياماها) ثالثاً وساندرز وأندور سكوت (ياماها) في المركزين الرابع والخامس.

وقال برانش: "رائع! يا له من شعور. لقد كانت عطلة نهاية أسبوع طويلة ولكني أشكر الفريق للجهود التي بذلها. احتجنا فعلا لهذا الفوز!".

وعانى البريطاني سام سندرلاند المقيم في دبي في اليوم الأخير من اصابة طفيفة، وكسرفي الضلع ما أنهى صراعه على المركز الخامس ليعود إلى أوروبا.

ماتياس والكنر

ماتياس والكنر

وفي فئة الكواد كان الفوز من نصيب الأرجنتيني مانويل أندوخار بوقت 19,51,20 ساعة وبفارق 29,55 دقيقة عن البولندي رافال سونيك، فيما وصل أليكسندر ماكسيموف (ياماها)  ثالثاً".

قال أندوخار: "فزت بالمرحلة وبالرالي اليوم. لقد كان هذا هدفي وكانت رحلة طويلة من الأرجنتين إلى هنا ولكن الفوز يستحق كل هذا التعب. أنا سعيد لما حققته وكان رالي صعباً".

في فئة "تي3" حافظت السائقة الإسبانية كريسيتنا غوتييريز على الصدارة وفازت باللقب بوقت 18,12,33 ساعة وحلت سادسةً، لتزيد من تقدمها في ترتيب بطولة العالم، فيما كان الفوز في المرحلة الخامسة من نصيب غيوم دي ميفيوس (أو تي3 أوفردرايف).

وبرهنت غوتييريز إلى جانب ملاحها الفرنسي فرانسوا كازاليه عن أداء مستقر خلال الرالي وتوجت جهودها باحتلالها للمركز السادس في الترتيب العام بفارق 41,03 دقيقة عن مواطنها ووضيفها فرناندو ألفاريز، فيما حلّ الروسي بافل ليبيديف ثالثاً.

كريستينا غوتيريز

كريستينا غوتيريز

في فئة "تي4" حلّ الأميركي أوستين جونز خامساً في الترتيب العام وأوّل في فئته (17,57,22 س.) متقدماً بفارق 30,36 دقيقة عن الفرنسي أوجينيو أموس وزاد تقدمه في صدارة ترتيب البطولة. وحلّ الهولندي كيز كولن والأرجنتيني دييغو مارتينيز في المركزين الثالث والرابع توالياً على متن "كان ـ آم" من تحضير فريق "ساوث رايسينغ".

المشاركات
التعليقات
رالي كازاخستان: سيرادوري على مشارف الفوز بعد تأخر الراجحي في المرحلة الرابعة

المقال السابق

رالي كازاخستان: سيرادوري على مشارف الفوز بعد تأخر الراجحي في المرحلة الرابعة
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي

2
فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

3
فورمولا 1

تحليل: لماذا لا يتأثّر بيريز "البراغماتي" بثقافة ريد بُل في الفورمولا واحد

21س
4
فورمولا 1

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي

5
فورمولا 1

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين

أحدث الأخبار
رالي كازاخستان: لوتشيو ألفاريز يقتنص الفوز بعد انسحاب سيرادوري
ICCR

رالي كازاخستان: لوتشيو ألفاريز يقتنص الفوز بعد انسحاب سيرادوري

رالي كازاخستان: سيرادوري على مشارف الفوز بعد تأخر الراجحي في المرحلة الرابعة
ICCR

رالي كازاخستان: سيرادوري على مشارف الفوز بعد تأخر الراجحي في المرحلة الرابعة

23س
رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثالثة ليقلص الفارق إلى 22 ثانية مع سيرادوري المتصدر
ICCR

رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثالثة ليقلص الفارق إلى 22 ثانية مع سيرادوري المتصدر

11-06-2021
رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثانية وسيرادوري يحافظ على الصدارة
ICCR

رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثانية وسيرادوري يحافظ على الصدارة

10-06-2021
رالي كازاخستان: سيرادوري في صدارة اليوم الأوّل والراجحي رابعاً
ICCR

رالي كازاخستان: سيرادوري في صدارة اليوم الأوّل والراجحي رابعاً

09-06-2021
أحدث ملفات الفيديو
رالي الأندلس: ملخص المرحلة الرابعة - فئة السيارات 02:31
كروس كانتري
21-05-2021

رالي الأندلس: ملخص المرحلة الرابعة - فئة السيارات

رالي الأندلس: ملخص المرحلة الأولى - فئة السيارات 02:28
كروس كانتري
21-05-2021

رالي الأندلس: ملخص المرحلة الأولى - فئة السيارات

رالي الأندلس: ملخص المرحلة الخاصة فئة السيارات 02:24
كروس كانتري
21-05-2021

رالي الأندلس: ملخص المرحلة الخاصة فئة السيارات

طريق رالي الأندلس 2021 00:27
كروس كانتري
21-05-2021

طريق رالي الأندلس 2021

باها الشرقية 2021: المرحلة الثانية 02:44
كروس كانتري
06-03-2021

باها الشرقية 2021: المرحلة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1 فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

تحليل: لماذا لا يتأثّر بيريز "البراغماتي" بثقافة ريد بُل في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا لا يتأثّر بيريز "البراغماتي" بثقافة ريد بُل في الفورمولا واحد

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين

رالي الربيع الـ 36: جورج ناضر الراليات ليست مجرد "مرورٍ عابر" بل "أتنفس عبرها"
راليات شرق أوسطية أخرى راليات شرق أوسطية أخرى

رالي الربيع الـ 36: جورج ناضر الراليات ليست مجرد "مرورٍ عابر" بل "أتنفس عبرها"

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية
سباقات المقعد الأحادي الأخرى سباقات المقعد الأحادي الأخرى

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية
فورمولا إي فورمولا إي

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

أحدث الأخبار

رالي كازاخستان: لوتشيو ألفاريز يقتنص الفوز بعد انسحاب سيرادوري
كروس كانتري كروس كانتري

رالي كازاخستان: لوتشيو ألفاريز يقتنص الفوز بعد انسحاب سيرادوري

رالي كازاخستان: سيرادوري على مشارف الفوز بعد تأخر الراجحي في المرحلة الرابعة
كروس كانتري كروس كانتري

رالي كازاخستان: سيرادوري على مشارف الفوز بعد تأخر الراجحي في المرحلة الرابعة

رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثالثة ليقلص الفارق إلى 22 ثانية مع سيرادوري المتصدر
كروس كانتري كروس كانتري

رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثالثة ليقلص الفارق إلى 22 ثانية مع سيرادوري المتصدر

رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثانية وسيرادوري يحافظ على الصدارة
كروس كانتري كروس كانتري

رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثانية وسيرادوري يحافظ على الصدارة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.