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كروس كانتري / رالي كازاخستان تقرير المرحلة

رالي كازاخستان: سيرادوري في صدارة اليوم الأوّل والراجحي رابعاً

سجل السائق الفرنسي ماثيو سيرادوري والدراج روس برانش من بوتسوانا في فئتي السيارات والدراجات النارية أسرع توقيت في المرحلة الأولى من رالي كازاخستان الصحراوي، فيما حلّ السائق السعودي يزيد الراجحي رابعاً.. كل ذلك على وقع غياب حامل اللقب القطري ناصر صالح العطية بسبب تزامن المنافسات مع مشاركته في بطولة إسبانيا للراليات.

رالي كازاخستان: سيرادوري في صدارة اليوم الأوّل والراجحي رابعاً

شهدت المرحلة الخاصة الأولى التي أقيمت بين سينيك وأكتاو وبلغت مسافتها 280,22 كيلومتراً، مشاركة 13 سيارة و12 دراجة نارية و4 كواد، وقد أدّى فوز الدراج برانش على متن ياماها في المرحلة الإستعراضية أمس (الثلاثاء) بانطلاقه من المركز الحادي عشر في فئة الدراجين. 

ووقعت مهمة افتتاح المسارات على الدراجَين الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس والألماني سيباستيان بولر، غير أن برانش استفاد من موقعه عند خط الإنطلاق ليلحق بالخطوط التسابقية لمنافسيه ويفوز بالمرحلة بفارق 2:08 دقيقة عن أقرب مطارديه النمساوي ماتياس وكنر (كيه تي أم). 

وقال برانش: "اليوم كانت مرحلة سريعة واستمتعت خلالها. السرعة كانت عالية وكانت مرحلة طويلة مع الكثير من ملاحظات الطريق في كتيّب المسار. الآن أتطلع قدماً للأيام الأربعة القادمة من المنافسات". 

وبعد انطلاق الدراجات والكواد، جاء موعد السيارات واعتبر سيرادوري مفاجأة اليوم والفائز سعيد الحظ على متن سيارته "سنتشوري سي آر6 باغي" المحضّرة في جنوب إفريقيا إلى جانب ملاحه لوا مينودييه. 

وسجل الثنائي الفرنسي وقتاً قدره 3:23:38 ساعة، متغلباً على الأرجنتتيني لوتشيو ألفاريز بفارق 1:55 دقيقة. 

وعلّق سيرادوري على إنجازه قائلاً: "هي أوّل مرحلة لي مع ملاحي الجديد وأنا سعيد جداً بالفوز الذي حققته"، مضيفاً: "أحاسيسي جيدة داخل السيارة والملاحة كانت صعبة اليوم مع كثبان رملية صغيرة ومقاطع سريعة. أنا متفائل للمراحل المتبقية". 

ونجح زميلا ألفاريز في فريق "تويوتا أوفردرايف" الفرنسي رونان شابو والسعودي يزيد الراجحي باحتلال المركزين الثالث والرابع توالياً، وتقدما على السويدي ماتياس إكستروم صاحب المركز الخامس في الترتيب العام وأوّل سائقي سيارات "ميني جون كوبر ووركس باغي".  

اعترف السائق السعودي المتوج باللقب في كازاخستان عام 2018  أن خطأً ملاحياً كلفه الكثير، وقال: "تُهنا عند إحدى النقاط، ولم تكن العلامات واضحة كثيراً. لذا خسرنا حوالي 15 دقيقة. غداً يوم مختلف". 

الأداء الأبرز كان من نصيب السائق "الطائر" الأميركي أوستن جونز الذي تمكن من قيادة آليته "كان ـ آم مونستر إنرجي" للمركز السادس في الترتيب العام، متقدماً في صدارة فئة الـ "تي4" بفارق 33:39 دقيقة عن أقرب منافسيه الألمانية أنيت فيشر على متن "كان ـ آم" بألوان فريق "ساوث رايسينغ". 

وقدمت السائقة كريستينا غوتييريز أداءً "رجولياً" وحلت على متن "أو تي3" من تحضير فريق أوفردرايف في المركز الثامن خلف دنيس كروتوف السابع (ميني).  

وتقدمت الإسبانية في صدارة فئتها "تي3" بفارق 4,40 دقائق عن الروسي بافل ليبيديف، بعدما أهدر البلجيكي غيوم دي ميفيوس حوالي 80 دقيقة بسبب مشاكل تقنيّة في المرحلة. 

قالت غوتيرييز: "كانت المرحلة صعبة جداً من ناحية الملاحة مع الكثير من المسارات وفي بعض الأحيان كان من العصب جداً إيجاد الطريق الصحيح. تعرضنا أيضاً لحالة انثقاب، ولكن السيارة هنا قطعة واحدة". 

وعانى الروسي فلاديمير فاسيلييف البطل السابق لكأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة والحالي للباها من مشاكل في جهاز شاحن الهواء (توربو)، ليخسر الكثير من الوقت وحصل على عقوبة زمنية لعدم تمكنه من إنهاء المرحلة. 

وتتجه الفرق غداً (الخميس) من أكتاو إلى توقف ليلي في منتجع كيندرلي على بحر قزوين، لإجتياز صباحاً مرحلة وصل تبلغ  20.04 كلم من معسكر المبيت وثم إلى المرحلة الخاصة الثانية بمسافة 279.48 كلم لتعود وتنتهي على بُعد 2.27 كلم من كيندرلي. 

وستشكّل هذه المرحلة الجزء الأول من مرحلة ماراثون حيث لا تحصل الفرق على مساعدة من ناحية الصيانة، على أن يبقى أفراد الفريق في أكتاو، بينما سيلعب كل من السائق والملاح والدراج دور الميكانيكي في واحة التجمع. 

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رالي كازاخستان: مشاركة عربية بارزة مع الشقيقين ناصر وخليفة والراجحي 

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