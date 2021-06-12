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كروس كانتري / رالي كازاخستان أخبار

رالي كازاخستان: سيرادوري على مشارف الفوز بعد تأخر الراجحي في المرحلة الرابعة

بات السائق الفرنسي ماثيو سيرادوري على مشارف الفوز برالي كازاخستان بعد تأخر منافسه المباشر السعودي يزيد الراجحي، فيما يتجه الدراج روس برانس من بوتسوانا للفوز بفئة الدراجات النارية.

رالي كازاخستان: سيرادوري على مشارف الفوز بعد تأخر الراجحي في المرحلة الرابعة

قبل مرحلة من نهاية رالي كازاخستان، الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كاونتري"، والأولى من الدراجات النارية، تقدم سيرادوري مع ملاحه ومواطنه لوا مينودييه على متن "سنتشوري سي آر6 باغي" في الصدارة  مع وقت إجمالي 12,58,27 ساعة ومتقدماً بفارق 22,53 ثانية عن أقرب مطارديه.

وقال سيرادوري: "حققت المركز الأوّل اليوم وأنا سعيد جداً، ولكنها كانت مرحلة سريعة والكثبان الرملية صعبة جداً"، مضيفاً: "كانت أحاسيسي جيدة داخل السيارة وقام لوا بعمل رائع".

وكان سيرادوري تحت الضغوطات التي مارسها عليه السعودي يزيد الراجحي (تويوتا هايلوكس) في اليومين الأخيرين، ليقلص الأخير الفارق بينهما إلى 22 ثانية مع بداية هذه المرحلة. وعلى الرغم من أنه كان الأسرع في الكيلومترات الأولى وتمكن من التقدم للصدارة على حساب الفرنسي، إلا أن مشكلة مع الترس التفاضلي الأمامي الأيمن حالت دون أن يتابع نجاحه، ليعود وتتوقف السيارة في الرمال الناعمة.

وعندما كان الراجحي مع ملاحه الألماني ديريك زيتزفيتز يحاولان إخراج السيارة من الرمال، وصل السائق سيباستيان هالبرن (ميني) واصطدم بهما.

وصبت مشاكل السعودي في صالح زميله في الفريق لوتشيانو ألفاريز الذي تقدم للمركز الثاني، على الرغم من أن الراجحي تمكن من متابعة مسيرته إلاّ أنه خسر 58 دقيقة وتراجع للمركز الرابع في الترتيب العام.

في المقابل، خسر هالبرن حوالي 40 دقيقة، لكنه كان قد خرج من دائرة المنافسة على الصعود إلى منصة التتويج في وقت سابق.

قال ألفاريز السعيد باستعادته لمركز الوصافة: "كان اليوم جيداً ومن الممتع القيادة، مع مسارات رملية وكثبان".

وتابع: "قمنا بملاحة جيدة، مع بعض الأخطاء الصغيرة، ولكننا وصلنا في المركز الثاني، لذا أنا سعيد".

من ناحيته، وعلى الرغم من تأخره في ظروف مبللة وخادعة وتأخره على الكثبان الرملة، تمكن السائق دنيس كروتوف من التقدم على زميله السويدي ماتياس إكستروم للمركز الثالث في الترتيب العام، فيما تراجع الأخير للمركز الخامس بعد عودة الراجحي إلى المسار.

وحلّ الفرنسي رونان شابو سادساً، فيما تعرض التشيكي ميروسلاف زابليتال للمشاكل وخرج من المراكز العشرة الأولى.

وفي فئة الـ "تي3"، أحكمت كريستيان غوتييريز (أو تي3 من برودرايف) قبضتها على الصدارة في يوم مهم لتحديد هوية الفائز، حيث تمكنت مع ملاحها فرانسوا كازاليت من الابتعاد في المركز الأوّل بفارق 39,57 دقيقة أمام الروسي بافل ليبيديف، بعدما تعرض الأخير لمشاكل مهدراً 36 دقيقة.

وخسر الإسباني فرناندو ألفاريز المركز الثالث أمام مواطنه خوسيه ـ لويس بينا كامبو.

وفي فئة "تي4"، حقق أوجينيو أموس انتصاره الثالث في إحدى المراحل متغلباً على أوستين جونز بفارق 4,10 دقائق، غير أن الأميركي عرف كيف يدير سرعته بأفضل طريقة ممكنة بعد بداية رائعة، ليتصدر سائق "مونستر إنرجي" على متن "كان ـ آم" بفارق 34 دقيقة بعد أربع مراحل.

وحافظ الهولندي كيز كولن على المركز الثالث على متن "كام ـ آم" من تحضير فريق "شاوث رايسينغ".

وضمن فئة الدراجات النارية، كان الأميركي سكايلر هويز (هوسكفارنا) الأسرع في هذه المرحلة بوقت قدره 3,26,48 ساعات.

غير أن فوزه بهذه المرحلة لم يحدث تغييراً كبيراً في الترتيب العام، حيث حافظ برانش صاحب رابع أسرع توقيت على الصدارة (13,18,04 ساعة) في سعيه للفوز في اليوم الأخير. وقد تقدم عليه ماتياس وكنر ودانيال ساندرز.

وتقدم برانش الحاصل على أفضلية عدم افتتاح المسار في المرحلة الاخيرة على النمسوي في الترتيب العام بفارق 4,05 دقائق.

قال وكنر: "كانت مرحلة سريعة اليوم. بذلت قصارى جهدي والأمور كانت جنونية حيث هطلت الأمطار خلال 60 أو 70 في المئة من المرحلة. حاولت عدم إرتكاب الأخطاء وبإمكانك أن ترى الخطوط التسابقية بشكل جيد لذا لم تكن الفوارق (بين الدراجين) كبيرة".

ودفع الدراج سام سندرلاند غالياً ثمن افتتاحه المسارات حيث لم يتمكن من تحقيق أفضل من المركز السابع وأهدر حوالي 12 دقيقة بمواجهة المتصدرين، ولكنه حافظ على المركز الرابع في الترتيب العام خلف الفرنسي أدريان فان بيفيرين.

وفي فئة الكواد، تصدر الأرجنتيني مانويل أندوخار الترتيب العام (17,58,52 ساعة) بفارق 26,26 دقيقة عن البولندي رافال سونيك، فيما كان الروسي أليكسندر ماكسيموف الأسرع في هذه المرحلة بعدما كان خسر حوالي 90 دقيقة في المرحلة الثالثة.

وتخوض الفرق المرحلة الخامسة الأخيرة بمسافة 267,02 كيلومتراً والّتي تتميز بمناظر خلابة وتمتد على طول ساحل بحر قزوين من مدينة أكتاو وتدور بعكس عقارب الساعة حول الطرف الغربي لشبه الجزيرة.

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رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثالثة ليقلص الفارق إلى 22 ثانية مع سيرادوري المتصدر

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