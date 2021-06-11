رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثالثة ليقلص الفارق إلى 22 ثانية مع سيرادوري المتصدر

تابع الراجحي مطاردة منافسيه سيرادوري مع نهاية المرحلة الثالثة بين كيندرلي وسينيك يوم الجمعة.

وقاد المتوج بلقب الرالي في عام 2018 سيارته "تويوتا هايلوكس" إلى فوز ثانٍ توالياً في إحدى المراحل ليتقلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى 22 ثانية قبل يومين من نهاية الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة كروس كاونتري.

وسجل سيرادوري 9.24.16 ساعات في صدارة الترتيب العام مقابل 9.24.38 ساعات للراجحي.

قال ملاح الراجحي، ديرك فون زيتزيفتز: "أنهينا يومي الماراثون وكانت المنافسة قوية ومتطلبة جداً"، مضيفاً: "يوم أمس (الخميس) عانينا من مشكلة داخل السيارة مع إنذار ضغط الوقود. لم يكن بإمكاننا أن نفعل أي شيء، وحاولنا التدخل من الناحية الفنية مع تبديل الإطارات والتأكد من بعض الأمور".

وتابع: "اليوم، سارت السيارة بشكل جيد من دون اي مشاكل. توجب علينا إفتتاح المسارات. الملاحة كانت خادعة في بعض الأماكن ونحن سعداء جداً للفوز بالمرحلة والإقتراب كثيراً من المتصدر في الترتيب العام. دفع الراجحي بقوة ومن ثم اعتمد سرعة جيدة حتى النهاية".

ومقابل تصدر الراجحي، حلّ الأرجنتيني سيباستيان هالبرن (ميني جون كوبر ووركس باغي) ثالثاً، وتلاه دنيس كروتوف على متن ميني ثانية.

وصبّ تأخر الروسي في مصلحة رونان شابو المتقدم للمركز الخامس في الترتيب العام خلف السويدي ماتياس إكستروم. فيما خرج خوان كروز ياكوبيني من المراكز العشرة الأولى بعدما تعرض لحادث على متن سيارته "تويوتا هايلوكس" داخل المرحلة.

في فئة "تي3" حرم بافل ليبيديف منافسه غيوم دي ميفيوس من فوزه الثاني توالياً، ليتغلب سائق "كان ـ آم" على البلجيكي بفارق 5.05 دقائق، في يوم قلص خلاله الفارق مع كريستينا غوتييريز متصدرة الترتيب العام إلى 3.34 دقائق. كما حافظ الإسباني فرناندو ألفاريز على المركز الثالث في الترتيب العام.

في فئة "تي4" كرر أوجينيو آموس فوزه بالمرحلة لليوم الثاني توالياً على متن "كان ـ آم" من تحضير فريق "ساوث رايسينغ"، غير أن سائق "مونستر إنرجي" أوستين جونز حافظ على الصدارة في الترتيب العام بفارق 38 دقيقة عن أقرب منافسيه.

في فئة الدراجات النارية، وبرغم إنهائه المرحلة ومرحلة الوصل الطويلة من دون إطار خلفي، إلا أن روس برانش استعاد الصدارة في مرحلة حقق خلالها البريطاني سام سندرلاند المقيم في دبي أسرع توقيت مع 3.38.13 ساعات ليفوز على الفرنسي أدريان فان بيفيرين بفارق 2.08 دقيقتين ويتقدم للمركز الرابع في الترتيب العام.

وسمح التوقيت الثالث الأسرع الذي حققه برانش ليستعيد صدارة الترتيب العام بفارق 6.27 دقائق عن فان بيفيرين، فيما عانى المتصدر السابق النمساوي ماتياس وكنر من مشاكل مع الإطار وتراجع للثالث.

قال برانش: "يا له من يوم! تراجع الإطار قليلاً قبل 50 كيلومتراً من نهاية المرحلة، لذا اضطررت لاستخراج الأفضل من أسوأ حالة. أعتقد انك تغمض عينيك وتأمل الأفضل. أنا سعيد جداً لأني هنا بعد ساعات مجنونة...".

في فئة الكواد، تقدم الأرجنتيني مانويل أندزوخار بفارق 27.45 دقيقة بعدما عانى مطارده المباشر أليكسندر ماكسيموف من عدة مشاكل، على غرار مشكلة مع كابل كهربائي وأخرى مع الإطار، ليتخلى دراج "ياماها" عن المركز الثاني في الترتيب لصالح بطل العالم السابق البولندي رافال سونيك.