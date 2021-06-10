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كروس كانتري / رالي كازاخستان تقرير المرحلة

رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثانية وسيرادوري يحافظ على الصدارة

حافظ السائق الفرنسي ماثيو سيرادوري على صدارة رالي كازاحستان الصحراوي، فيما كان السعودي يزيد الراجحي (تويوتا هايلوكس) الأسرع في المرحلة الثانية متقدماً إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق حوالي 7 دقائق عن المتصدر.

رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثانية وسيرادوري يحافظ على الصدارة

ضمن فئة الدراجات النارية لرالي كازخستان الصحراوي، الذي يشكّل ثاني جولات كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة الكروس كاونتري، تصدر النمساوي ماتياس وكنر مع نهاية المرحلة الثانية بين أكتاو وكيندرلي.

وقاد سكايلر هوز دراجته "هوسكفارنا" لتسجيل أسرع توقيت خلال هذه المرحلة، حيث نجح في التقدم على وكنر بفارق 70 ثانية وللمركز الثاني في الترتيب العام أمام روس برانش المتصدر السابق.

وأحكم وكنر قبضته على الصدارة بفارق 22 ثانية فقط عن وصيفه الجديد هوز.

قال برانش: "لقد كانت مرحلة سريعة جداً. توجب عليّ إفتتاح المسارات في البداية. اعتقدت أني كنت أمارس دور الملاح بشكل جيد حتّى نقطة التزود بالوقود، ولكن بعد ذلك بقليل ارتكبت خطأً وأهدرت بعض الوقت لإيجاد المسار الصحيح مجدداً ونجح ماتياس (وكنر) في تجاوزي". 

وتابع: "بقيت خلفه وتعلمت منه".

ضمن فئة السيارات، كان الراجحي الأسرع في هذه المرحلة ليعوض ما فاته في المرحلة الافتتاحية حين خسر الكثير من الوقت بعدما تاه، وقد تمكن من التغلب على السويدي ماتياس إكستروم بفارق 47 ثانية. وجاء سيرادوري ثالثاً ليزيد الفارق بينه وبين وصيفه في الترتيب العام الأرجنتيني لوتشيو ألفاريز إلى 6.46 دقائق.

قال الراجحي الذي يتأخر بفارق 23 ثانية فقط عن الأرجنتيني ألفاريز: "كان اليوم جيداً وحققنا نتيجة جيدة. كانت مرحلة سريعة ولم يكن من السهل الفوز بها. يوم غد سنفتتح المسار ولكن سنكون جاهزين".

وبلغت مسافة المرحلة الأولى 279.48 كيلومتراً  إنتهت على بُعد 2.27 كيلومترين فقط من مجمع كاسبيان في كيندرلي، حيث توجب على الأطقم أن تقوم بأعمال الصيانة من دون مساعدة من الفرق الفنية مع نهاية الجزء الاوّل لمرحلة الماراثون.

وصب احتلال سيرادوري على متن "سنتشوري سي آر6 باغي" للمركز الثالث في المرحلة الثانية في بقائه على كرسي صدارة الرالي متقدماً بفارق 7.09 دقائق عن الراجحي الثالث و10.32 دقائق عن إكستروم الرابع.

عبّر سيرادوري عن مشاعره مع نهاية اليوم قائلاً: "قمنا بعمل جيد كوننا أوّل سيارة تفتتح المسارات ونقوم بالملاحة. الطريق سريع جداً مع معدل سرعات عالية جداً. لقد استمتعت اليوم والإطارات جيدة. ولاحقاً سنواجه مقطعين من الكثبان الرملية".

وعاد سيباستيان هالبرت وغيوم دي ميفيوس إلى أجواء المنافسات بعد تأخرهما في اليوم الأوّل، فيما زاد كل من أوستين جونز وكريستينا غوتييريز تقدمها في صدارة فئتي "تي4" و"تي3" توالياً.

أما ضمن فئة "تي4" عاد التوقيت الأسرع في المرحلة الثانية للفرنسي أوجينيو أموس على متن "كان ـ آم" بألوان فريق "ساوث رايسينغ"، غير أن تقدم جونز في صدارة الترتيب بلغ 38.43 دقيقة مع الجزء الثاني من مرحلة الماراثون.

وفي فئة "تي3" كان أسرع توقيت من نصيب دي ميفيوس بعد تأخره في اليوم الأوّل بسبب مشاكل كهربائية، غير أن زميلته في فريق أوفردرايف على متن "أ. تي3" زادت من تقدمها في صدارة الترتيب العام إلى 19.19 دقيقة عن الروسي بافل ليبيديف. ويحتل الإسبانيان فرناندو ألفاريز وجوسيه ـ لويس كومبو المركزين الثالث والرابع توالياً.

 وتخوض الفرق غداً (الجمعة) الجزء الثاني من مرحلة الماراثون بين كيندرلي والعودة إلى مدينة أكتاو عبر قسم انتقائي تبلغ مسافته 330.12 كيلومترًا يتجه شرقًا وداخلًا من التوقف الليلي الساحلي، قبل العودة مرة أخرى للانتهاء بالقرب من سينيك.

وتقود مرحلة وصل المنافسين إلى مدينة أكتاو عبر مدينة زاناوزن التي تتشهر بصناعة النفط.

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رالي كازاخستان: سيرادوري في صدارة اليوم الأوّل والراجحي رابعاً

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