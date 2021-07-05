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كروس كانتري / رالي طريق الحرير أخبار

رالي طريق الحرير: ماذا عن كواليس الانسحابات بعد تبديل المسار بسبب كورونا؟

من بين الأطقم المنسحبة من النسخة الـ 11 من رالي طريق الحرير "سيلك واي" برز اسم السائق السعودي يزيد الراجحي بألوان فريق "أوفردرايف رايسينغ" بعد قرار المنظمين بإلغاء المراحل التي كانت مقررة في دولة منغوليا.

رالي طريق الحرير: ماذا عن كواليس الانسحابات بعد تبديل المسار بسبب كورونا؟

انسحب العديد من السائقين (9 أطقم) ومن بينهم سائق "تويوتا أوفردرايف" يزيد الراجحي من رالي "سيلك واي" عقب بيان صدر عن ادارة الرالي السبت جاء فيه أن الفرق لن تكون قادرة على اجتياز الحدود الروسية إلى منغوليا بسبب أسباب صحيّة تتعلق بفيروس كورونا.

بدأ رالي طريق الحرير، الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة كروس كانتري، يوم الجمعة في 2 تموز/يوليو الحالي وسيختتم يوم السبت المقبل في 11 منه.

وكان من المتوقع أن يمر عبر روسيا إلى الدولة المجاورة مغوليا، غير أنّ ارتفاع حالات اصابات كورونا في هذه الدولة، إضافة إلى مخاوف بشأن الطاعون الدبلي، دفعا إلى إعادة تفكير بانتقال الرالي.

لهذه الاسباب، سيبقى الرالي في روسيا حيث تم وضع جميع المنشآت والبنى التحتية للرالي في منغوليا بتصرف السلطات لمحاربة جائحة "كوفيدـ19".

ما حصل من تبديل للمسار لم يتناسب مع تطلعات العديد من المشاركين وفرق "أوفردرايف رايسينغ" و"ساوث رايسينغ" و"إكستريم بلاس" التي قررت الانسحاب.

والسبب الرئيس من هذا القرار عائد إلى أن المسارات الجديدة ومسألة تقليص عدد الكيلومترات لا يؤمنان للسائقين إمكانية حصد النقاط كاملة في البطولة.

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شرح صاحب فريق "أوفردرايف" البلجيكي جان ـ مارك فورتين قرار الانسحاب قائلاً: "من المؤسف أن تأتي الفرق والسائقين إلى هنا مع تكاليف مالية عالية جداً من أجل اختبار مجرد رالي في روسيا وليس في منغوليا، حيث كنّا نعلم أن المراحل كانت ستكون رائعة".

وتابع: "لقد أُجبرنا على البقاء في روسيا ولكن لن يكون بامكاننا أن نصل إلى المراحل الضرورية من أجل أن نتمكن من حصد جميع النقاط في البطولة. هذا يعني ان الحد الأقصى للنقاط التي يمكن منحها هي 25 في المئة في حال الفوز. هذا أمر سخيف، ما كان يعني أن الراجحي سيحصل على 8 نقاط فقط في حال فوز".

وعاد فورتين إلى الماضي القريب، وقال: "حصل الأمر ذاته معنا في بوتاليغري العام الماضي مع (السائق الهولندي) برنهارد تن برينكي، بسبب الطقس السيئ جداً. ولكن هذا أمر مختلف".

وتابع: "لا يمكننا أن نقبل بالقيام بمجهود مالي كبير، وبذل مجهود كبير في العمل بالنسبة للرجال ونقل العديد من القطع إلى وسط روسيا لكي يتم وضعنا في هذه الحالة. الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والمنظمون لا يعانون كثيراً مما يحصل. هم المتسابقون والفرق. نحن من نقدّم الاستعراض ولا يجب أن يتم وضعنا في هذه الحالة".

وأردف: "كما يتوجب علينا أن نعرف كيف سيتصرف المنظمون لاعادة تسديد رسوم المشاركة وبعض المصاريف للفرق".

ويتصدر الروسي فلاديمير فاسيلييف (ميني) الرالي أمام الفرنسي غيرلان شيشوريه (سنتشوري)، في حين كان الراجحي ثالثاً قبل قرار انسحابه.

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رالي طريق الحرير: الراجحي يعلن انسحابه بعد إلغاء مراحل وعدم منح النقاط للفرق

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