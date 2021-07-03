رالي طريق الحرير: فاسيلييف الأسرع في المرحلة الثانية وينتزع صدارة الترتيب

أنهى صاحب الأرض فاسيلييف المرحلة الثانية من النسخة الـ 11 لرالي طريق الحرير في الصدارة بوقت إجمالي 1,39,55 ساعة، ليساهم في إحكام ميني قبضتها على المنافسات بعدما تمكن مواطنه دنيس كروتوف من الحصول على هذا الشرف في المرحلة الاولى.

وأقيمت المرحلة الثانية بين نوفوسيبيرسك وغورنو ـ ألتاسك بمسافة إجمالية بلغت 581,73 كيلومتراً، منها 132,47 كيلومتراً مرحلة خاصة (448,99 كلم مرحلة وصل).

وتُعتبر هذه المرحلة المحطة الأخيرة في روسيا قل التوجه إلى منغوليا.

واجتازت الأطقم طرقًا واسعةً تبعتها مسارات في الغابات ضيقة تتميز بنتوءات وحفر. لتعود طبيعة المسارات وتتبدّل مرة أخرى، حيث استمر المسار في المرور عبر غابات سيبيريا، إلاّ أنه أصبح ناعمًا ورمليًا. ما سمح للمتسابقين بزيادة السرعة ، لكنهم أكملوا المرحلة الخاصة على الحصى الوعر.

ومع الوصول إلى خط النهاية، توجب على المتنافسين قيادة مسافة 168 كيلومترًا على طول مسار تشويسكي الأسطوري - طريق جبلي جميل يؤدي مباشرة إلى واحة التجمع في جورنو-ألتايسك.

وتقدم فاسيلييف الفائز أيضاً بكأس العالم للراليات الطويلة كروس كاونتري في عام 2014 على الفرنسي غيرلان شيشوريه (سنتشوري سي آر6) بفارق 49 ثانية فقط، فيما وصل السعودي يزيد الراجحي مع ملاحه مايكل أورر، ثالثاً بفارق 3,56 دقائق.

وعاد أورر للجلوس إلى جانب الراجحي بعد تعافيه من اصابة تعرض لها في باجا الشرقية.

أما كروتوف (ميني جون كوبر ووركس رالي) المتصدر السابق للترتيب العام المؤقت للسائقين فلم يتمكن من احتلال أفضل من المركز الرابع متأخراً بفارق 6,16 دقائق عن مواطنه، فيما أكمل الفرنسي جيروم بيليشيه على متن سيارة "أوبتيموس" المراكز الخمسة الأولى بتسجيله 1,47,04 ساعة.

وهيمن فاسيلييف على المرحلة منذ الانطلاقة حتّى النهاية حيث كان الأسرع بعد انتصافها بفارق 36 ثانية عن الراجحي الفائز باللقب عام 2018 ما جعله أوّل عربي يحرز كأس المركز الأوّل، فيما احتل شيشوريه المركز الثالث متأخراً قرابة دقيقة قبل أن تنقلب الامور ويتقدم الفرنسي أمام تراجع السعودي.

وتصدر فاسيلييف المتوج في العام الماضي بطلاً لكأس العالم للكروس كاونتري باجا على أرض المملكة العربية السعودية وتحديداً في حائل، الترتيب العام بوقت إجمالي قدره 2,17,19 ساعتان بفارق 13 ثانية عن وصيفه شيشوريه و33 ثانية عن الراجحي.

في فئة "تي3" (برتوتايب) ظل الصراع حتّى الرمق الأخير قبل أن يتمكن بيسون سيكالدي (زفير) من انتزاع المركز الأوّل بفارق 10 ثوانٍ عن بافل ليبيديف (بي آر بي كان ـ آم).

كما كانت الثواني الفيصل بين الأسرع والأرجنتيني فرناندو ألفاريز ( كان ـ آم) الذي تأخر بفارق 21 ثانية فقط.

في فئة "تي4" عاد التوقيت الاسرع للروسي سيرغي كارياكين (بي آر بي كان ـ آم مافريك) بـ 1,49,16 ساعة متقدمًا بفارق 2,17 دقيقتين على زميله في الفريق الاميركي أوستين جونز.

في فئة الدراجات النارية، كان الفوز من نصيب الاسترالي دانييل ساندرز (غاز غاز) الذي انطلق من المركز العاشر، واضطر للانتظار حتّى نهاية المرحلة كي يتم الإعلان رسميًا عن تحقيقه أسرع توقيت، متقدمًا على روس برانش (ياماها) بفارق 6 ثوانٍ وعلى سكايلر هوفز (هوكسفارنا) بفارق 57 ثانية.

وقبل الإعلان الرسمي للنتائج اعتقد برانش انه كان الأسرع، إلاّ أن هذا الدراج القادم من بوتسوانا إضطر بدوره إنتظار وصول ساندرز قبل أن يتمكن من الإحتفال بفوزه، الذي للأسف لم يحصل.