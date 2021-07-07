رالي طريق الحرير 2021: شيشوريه يحرز اللقب في نسخة معدّلة

إنتهى رالي "سيلك واي" في نسخته المعدّلة في مدينة غورنو ـ ألتايسك الروسية الّتي تقع شمال منغوليا وكازاخستان، على وقع ثنائية فرنسية على منصة التتويج، فإلى جانب شيشوريه الذي صعد إلى أعلى عتبة حلّ مواطنه جيروم بيليشيه (أوبتيموس) في المركز الثالث مكررًا إنجاز عام 2019.

وكان المنظمون قرروا عدم السفر إلى منغوليا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا والإكتفاء مرغمين بخوض 5 مراحل بدلاً من 11 في سيبيريا، لتقتصر المسافة على 3108 كيلومترات، ما أدى إلى انسحاب العديد من الفرق من بينها السّائق السعودي يزيد الراجحي مع ملاحه مايكل أورر (تويوتا هايلوكس).

وبات شيشوريه، الذي أحرز أسرع توقيت في المرحلة الخامسة الأخيرة (587 كلم)، ثالث فرنسي يحرز لقب رالي طريق الحرير بعد مواطنيه جان ـ لويس شليسر عام 2013 وسيريل ديبريه عامي 2016 و2017.

وسجل شيشوريه وقتًا إجماليًا قدره 7,03,09 ساعات، متقدمًا بفارق 9,12 دقائق على كروتوف، و22,24 دقيقة عن مواطنه بيليشيه.

وخلف السائق الفرنسي الفائز سابقاً بكأس العالم "فيا" لراليات الرايد، القطري ناصر صالح العطية الذي قرر عدم الدفاع عن لقبه الذي أحرزه في عام 2019 قبل إلغاء نسخة العام الماضي بسبب فيروس كورونا والذي أرخى بظلاله على النسخة الحالية حيث ألغيت المراحل المقررة في دولة منغوليا جراء جائحة "كوفيدـ19".

كتب شيشوريه المنتشي بانجازه ومثنيًا على ملاحه أليكسندر ونيكوك في أوّل تعاون بينهما بعد غياب دام 6 أعوام، في صفحته على "تويتر": "أنا جدًا سعيد لأننا تمكنا من إنهاء الرالي الأوّل معاً منذ أكثر من خمسة أعوام بفوز في سيلك واي".

وتابع: "استمتعت كثيرًا، وهذا ما أحب القيام به وشعرنا أننا أقوياء طوال الرالي. بعد مشكلات عدة في المراحل الأولى، وجدنا النمط القيادي الأفضل وشعرنا أننا في أفضل مستوى لنا. خبرتي في رالي ـ كروس ساعدتني، وهو أفضل تمرين قبل أحداث أخرى في المستقبل".

ونذكر أن المتصدر السابق للرالي ابن الارض فلاديمير فاسيلييف خسر كل أفضليته في المرحلة الرابعة بعدما واجه سلسلة من حالات الإنثقاب، ليعلن انسحابه.

في فئة "تي3" المخصصة لسيارات البروتوتايب، كان اللقب من نصيب جان ـ لوك بيسون سيكالدي وجان بروسي (زفير) بعدما فازا في المراحل الثلاث الأخيرة توالياً، ليتحوّل الحلم إلى حقيقة.

أما في فئة "تي4" للسيارات الخفيفة انتزع الروسي كارياكين (كان ـ آم) المركز الاوّل امام الثنائي الفرنسي ماترغايون ـ رون (كان ـ آم).

وفي فئة الدراجات النارية فرض النمساوي ماتياس والكنر (كيه تي أم) نفسه أمام مطارديه المباشرين سكايلر هوفز (هوسكفارنا) الذي تمكن من الحفاظ على لقب الوصافة بفارق ثوانٍ عن فرانكو سيامي (هيرو).

وخلف والكنر، الفائز برالي داكار في عام 2018، زميله البريطاني سام سندرلاند حامل اللقب والغائب عن هذه النسخة بسبب اصابة تعرض لها في وركه.

وسمح هذا الفوز للدراج النمساوي باحكام قبضته على المركز الأوّل في صدارة ترتيب بطولة العالم للدراجين "فيم".

في فئة "الأوزان الثقيلة" أو الشاحنات أنهى دميتري سوتنيكوف على متن "كاماز" جديدة المنافسات في الصدارة أمام مواطنه شيبالوف (كاكاز)، ليصبح سوتنيكوف أول سائق في مختلف المسابقات يتوج باللقب ثلاث مرات.