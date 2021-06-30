رالي طريق الحرير "سيلك واي": الراجحي أبرز المرشحين في ظل غياب العطية

يقدّم رالي "سيلك واي" مزيجًا مثاليًا من الصعوبة الفنيّة وتنوع التضاريس والمناظر الطبيعية الجميلة حيث تبلغ مسافته الإجمالية 5250 كيلومترًا ، منها أكثر من 2850 كيلومترًا مراحل خاصة! من ألتاي إلى العاصمة المنغولية، مروراً بصحراء غوبي وسهوب منغوليا التي لا تنتهي، تَعِد هذه النسخة بأن تكون استثنائية بكل بساطة!

"النمور البيضاء على مسارات جنكيز خان ..."

بعد مرور عامين على هيمنة البريطاني سام سندرلاند (كيه تي أم) في فئة الدراجات النارية والقطري ناصر صالح العطية (تويوتا هايلوكس) في فئة السيارات وأنطون شيبالوف في فئة الشاحنات (كاماز) ، يُطرح السؤال التالي: من سيكون الفائز الجديد بسعفة "النمر الأبيض" لدخول تاريخ رالي طريق الحرير على مسارات هذه الرحلة المذهلة إلى أرض جنكيز خان العظيم؟

في نسخته الثانية التي تشهد مشاركة الدراجين سيكون رالي سيلك واي الغائب عن الروزنامة العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا مرة جديدة قبلة للفرق الرسمية، على أن يشكّل الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات النارية "فيم" مع أعلى معدل (1,5) على خلفية تصنيفه ضمن فئة "الماراثون" كونه يُقام لأكثر من 6 أيام تنافسية.

يُدافع سندرلاند الفائز برالي داكار 2017 مع زميله النمساوي ماتياس والكنر عن ألوان فريق "كيه تي أم" المصنعي، فيما يشارك مع الفريق الرديف "هوسكفارنا" الأرجنتيني لوتشيانو بينافيدس والوافد الجديد الأميركي سكايلر هووز، مفاجأة النسخة الأخيرة من رالي داكار في المملكة العربية السعودية.

وبعد بروزه في داكار بحلوله رابعاً، يقع على عاتق الدراج الاسترالي دانيال ساندرز مهمة إعادة البريق إلى فريق "غازغاز" المصنعي.

من ناحية فريق "ياماها" يرافق الفرنسي أدريان فان بيفيرين، الدراج روس برانش من بوتسوانا، والبطل السابق لسباقات سوبر كروس الأميركي أندرو شورت.

في المقابل، يضع فريق "هيرو موتورسبورتس" آماله على الثلاثي المؤلف من البرتغالي خواكيم رودريغيز والأرجنتيني فرانكو كايمي والشاب الألماني سيباستيان بولر.

كما يشهد رالي "سيلك واي" عودة منافسات فئة كواد مع صراع مرتقب بين بطل العالم الخماسي والبطل السّابق لداكار البولندي رافال سونيك الفائز بنسخة 2019 من "طريق الحرير"، ووصيفه الروسي أليكسندر ماكسيموف وكلاهما على متن "ياماها رابتور 700".

من سيخلف العطية؟

بعد الأداء الرائع الذي قدمه "سوبرمان" الرياضة القطرية ناصر صالح العطية في عام 2019، تبحث هذه النسخة عن خليفة لسائق "تويوتا هايلوكس" الذي قرر عدم المشاركة هذا العام برغم أنه يحتل صدارة ترتيب السّائقين برصيد 29 نقطة بعد الفوز الذي حققه في رالي الأندلس الإسباني.

ويبدو السائق السعودي يزيد الراجحي من أبرز المرشحين لتكرار فوز عام 2018 عندما سجل اسمه في كتاب الفائزين وبات أوّل سائق عربي يحقق هذا الإنجاز، لذا يأمل سائق تويوتا أن يعود إلى العتبة الأولى لمنصة التتويج خصوصاً بعد خيبة أمله في رالي كازاخستان، الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة كروس كاونتري، حيث داهمته المشاكل الميكانيكية ومنعته من احتلال الصدارة.

ويحتل الراجحي المركز الخامس في ترتيب الكأس مع 21,5 نقطة حصدها من مشاركتيه في الجولتين الأولى والثّانية، حيث لديه إمكانية الانفراد بالصدارة في حال حقق نتيجة جيدة في رالي "طريق الحرير".

لكن هذا لا يعني أنه يتوجب علينا أن نتجاهل كوكبة من السّائقين أمثال الروسي فلاديمير فاسيلييف ومواطنه دنيس كروتوف على متن ميني.

كما يشكّل سائقا فورد أف150 إيفو صاحب الأرض أندري سيريدينكوف والتشيكي ميروسلاف زابليتال خطراً محدقاً على آمال الراجحي للفوز، فيما يدخل ضمن دائرة المرشحين لاحتلال احد المراكز الخمسة الاولى الفرنسي جيروم بيليشه خلف مقود "باغي أوبتيموس أم دي".

في فئة "أس أس في" والتي اكتسبت شهرة واسعة في الأعوام الاخيرة، سيشارك ما لا يقل عن 25 طاقمًا على متن هذه الآلات الصغيرة والخفيفة حيث سنشهد منافسة حامية ضمن فئتي "تي3" و"تي4" مع إمكانية بروز بعض السّائقين ضمن الترتيب العام ومزاحمة السيارات.

في فئة "تي3" المخصصة لآليات البروتوتايب (النموذجية)، يبرز الروسي بافل ليبيديف من "أم أس كيه رالي"، ومن الناحية الفرنسية لدينا فريق "بي إتش سبور" مع ليونيل بود وجان لوك ـ سيكالدي على متن "زفير"، بينما من ناحية فريق "إكستريم بلاس" علينا أن نراقب الاسباني بينا كامبو والإيطالي غاسباري.

وحذار أيضاً من السائقات أناستازيا نيفونتوفا البطلة الروسية السابقة للدراجات النارية التي ستزامل إيكاترينا زادانوفا وماريا أوبارينا وليودميلا باتينكو على متن "كام ـ آم". وفي المجمل لدينا 8 سائقات سيشاركن في نسخة هذا العام من رالي سيلك واي في فئة السيارات.

في فئة "تي4" نجد بعض الوجوه المعتادة على غرار الهولندي كيز كولن والإيطالي أوجينيو أموس على متن "كان ـ آم" بألوان فريق "ساوث رايسينغ"، بمواجهة سائقي بولاريس لفريق إكستريم بلاس الياباني أوميدا والإيطالي سينوتو.

ولا بد أن نضيف إلى هذه اللائحة الأميركي أوستن جونز من فريق مونستر إنرجي على متن "كان ـ آم"، والفرنسي جان ـ باسكال بيسون في صراع لن يرحم خلال 10 مراحل خاصة بالسرعة.

في فئة "الأوزان الثقيلة" ونعني بها الشاحنات، لدينا ما لا يقل عن سبعة فرق أبرزها فريق كامازـ ماستر المرشح للفوز، مع منافسة محتدمة بين أنتون شيبالوف حامل اللقب في 2019 ورفاقه أندري كارغينوف وإدوار نيكولييف وديميتري سوتنيكوف وأيرات ماردييف الذي سبق لهم جميعًا أن أحرزوا اللقب.

وحدهما الشابان بوغدان كاريموف وسيرغي كوبريانوف لم يسبق لهما أن نالا هذا الشرف مع فريق كاماز، الذي سيواجه 3 شاحنات بألوان فريق مازـ سبورأوتو البيلاروسي بقيادة الثنائي سيارهي فيازوفيتش وألياكسي فييشنوسكي.

في المجمل، وفي مختلف الفئات يشارك قرابة 100 متنافس سينطلقون في الأوّل من تموز/يوليو مع الكثير من الآمال والطموح والعديد من المرشحين وعدد كبير من الهواة الذين قرروا أن يقارعوا الكبار في نسخة سيلك واي رالي 2021 مع هدف واحد للجميع: الوصول إلى نهاية هذه المغامرة الخارجة عن المألوف، بعد 10 أيام من التنافس.