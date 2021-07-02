رالي طريق الحرير: الروسي كروتوف الأسرع في المرحلة الأولى أمام الراجحي

رغم أنها المرحلة الأقصر في الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوية كروس كانتري للعام الحالي، إلاّ أنها تتميز بكونها مرحلة تقنيّة تقام على أرض عسكرية، وهي عبارة عن اختبار أولي للأطقم للبقاء ضمن أعلى مستويات التركيز، على أن يلتقي الجميع عشية يوم الجمعة في نوفوسيبيرسك في واحة التجمع.

وانطلق 90 فريقاً في فئات الدراجات النارية وكواد والسيارات والمركبات الخفيفة بروتوتايب والـ "أس أس في" والشاحنات، حيث يجمع الرالي 30 جنسية مختلفة.

ويضاف إلى كل ذلك، 114 شاحنة صيانة، حيث تشير الأرقام إلى 450 شخصاً مسجلاً في النسخة الحادية عشرة من رالي طريق الحرير.

وتمكن سائق ميني الروسي دنيس كروتوف من تسجيل أسرع توقيت مع 48,11 دقيقة، متقدماً بفارق 50 ثانية عن السعودي يزيد الراجحي (تويوتا)، وبفارق 3,37 دقائق عن الفرنسي غيرلان شيشوريه (سنتشوري سي آر6)، بحسب ما أعلن المنظمون.

في فئة الدراجات النارية، تصدر الأرجنتيني فرانكو كايمي (هيرو) أمام دراجي ياماها روس برانش (+1,03 د.) والفرنسي أدريان فان بيفيرين (+1,30 د.).

وفي فئة "تي3" (بروتوتايب) كان التوقيت الأسرع من نصيب بافل ليبيديف على "كان ـ آم"، وفق النتائج الأوليّة.

وفي فئة "تي4" سيطر السائق المحلي سيرغي كارياكين على المنافسة وكان أسرع من وصيفه الإيطالي أموس (كان ـ آم) بفارق 5,27 دقائق. فيما حلّ الوافد الجديد الروسي فريزورغر(كان ـ آم) ثالثًا بفارق 6,46 دقائق.

ويبرز في فئة السيارات الراجحي (تويوتا) في سعيه للفوز باللقب للمرة الثانية بعد عام 2018، وفي ظل غياب القطري ناصر صالح العطية حامل اللقب في النسخة الاخيرة 2019، في حين يغيب عن فئة الدراجات النارية حامل اللقب البريطاني سام سندرلاند بعدما تعرض لكسر في حوضه في النسخة الاخيرة من رالي كازاخستان الصحراوي.

وكان من المفترض أن تقام نسخة 2020 في روسيا فقط بعد إلغاء المراحل الّتي تجتاز الصين، إلأ أنه اتخذ القرار بعدم تنظيم الرالي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويشرف على تنظيم الرالي المدير الرياضي الفرنسي لوك ألفان الذي سبق له أن تذوق من طعم الانتصار في رالي داكار في عام 2006 وبطل العالم في التزلج في 1997، حيث قال: "إضافة إلى روحية المغامرة والاكتشاف، سيقدّم رالي سيلك واي في نسخته الحالية 2021 مسارات جديدة لم يسبق أن اعتمدت في السابق".

وأضاف الروسي فلاديمير شاغين الذي يشغل منصب مدير الرالي قائلاً: "سيشمل رالي سيلك واي 10 مراحل خاصة مع منافسة ساحرة في كل فئة. عملت فرق الاستطلاع بجهد للتأكد من أن المسار سيكون متوازنًا ومتنوعًا. أنا ممتنٍ للفرق الّتي انضمت إلينا على الرغم من صعوبة الرالي. أتمنى للجميع رالي رائع وتجربة لا تنتسى".