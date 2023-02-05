رالي حائل 2023: العطية يفرض هيمنته ويحرز الفوز للمرة الخامسة

بعد أقل من أسبوعين اثنين على استضافة رالي داكار الأصعب في العالم على أراضي المملكة العربية السعودية، استضافت المملكة مجدداً منافسات باها-حائل، الجولة الافتتاحية من موسم 2023 في كأس العالم لراليات كروس كانتري باها، كأس العالم لراليات الباها، بطولة الشرق الأوسط لراليات كروس كانتري باها وبطولة السعودية تويوتا للراليات.

يبلغ طول المسارِ ما يقارب 1735 كيلومتراً، 996 منها خاضعةٌ للتوقيت.

وقد شاركت في المرحلة الاستعراضية، 26 سيارة إضافة إلى 29 دراجة نارية وكوادز، إضافة إلى 18 مشاركاً ضمن الفئة المحلية.

أكمل العطية الرالي أولاً أمام خوان كروز ياكوبيني وكريزستوف هولوفكزيتش، وذلك ضمن فئة تي1.

أما ضمن فئة تي2، فحقق أحمد الشقاوي الفوز أمام ابراهيم المهنا.

صالح السيف تصدر فئة تي3 متقدماً على ياسر بن سعيدان وفرناندو ألفاريز. بينما أنهت دانية عقيل بالمركز الرابع.

بينما ذهب المركز الأول ضمن فئة تي4 إلى باو نافارو أمام جيريمي وارنيا وميشيل سينوتو.

وفي الفئة المحلية، أحرز عبد العزيز اليعيش المركز الأول متقدماً على المشنا الرمالي وأحمد الشمري.

المعركة ضمن فئة الدراجات كانت محتدمة كذلك، حيث انتهت لصالح محمد البلوشي بالمركز الأول، بينما حقق مارتن تشالمرز المركز الثاني وأكمل أليكس ماكينز مراكز منصة التتويج.

وأحرز هيثم التويجري الفوز ضمن فئة الكوادز، متقدماً على عبدالعزيز أهلي وهاني النومسي.