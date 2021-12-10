رالي حائل: العطية يعزّز صدارته ويسجل الزمن الأسرع في اليوم الثالث

أنهى ناصر، الذي يُعاونه الملّاح الفِرنسي ماتيو بوميل، المرحلة مُتقدمًا بفارق 3:57 دقائق على أقرب مُنافسيه اليوم، السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف. هكذا تمكَّن ناصر من تعزيز صدارته للترتيب العام للرالي إلى 18:18 دقيقة أمام السائق الروسي دينيس كروتوف.

قال ناصر: "كان يومًا جيدًا لنا، سجلنا فوزًا آخر بإحدى مراحل الرالي، علينا الآن إيصال السيارة لخطّ النهاية غدًا [السبت]، اليوم الأخير للرالي".

كان كوبا يُمني النفس بالتقدم للمركز الثاني على حساب كروتوف، لكن البولندي عانى من كسر في محور نقل الحركة في سيارته ميني "جون كووبر ووركس باغي" خلال مرحلة اليوم [الجُمعة]، وأنهاها مُتأخرًا بفارق 39:25 دقيقة خلف ناصر، وهكذا تراجع كوبا للمركز السادس في الترتيب العام المُؤقت.

قال الروسي قسطنطين جيلستوف، ملّاح كروتوف: "كانت مرحلة سريعةً جدًا، كانت الكُثبان الرملية صعبةً جدًا. حاولنا اجتيازها مع ضغط إطارات أعلى. كانت جيدةً، توقفنا فقط بعد 20 كيلومترًا لمساعدة صديقنا كوبا في سيارة الباغي. أعطيناه [قطعة غيار] محورًا لنقل الحركة وخسرنا ست أو سبع دقائق. والآن علينا إنها الرالي، سنقول وداعًا لكأس العالم للراليات الصحراوية ونتحضَّر لرالي داكار".

أنهى السائقان الأرجنتينيان سيباستيان هالبيرن (ميني أكس رايد) ولوسيو ألفاريز (تويوتا) المرحلة في المركزين الثالث والرابع على التوالي، حيث يحتلان المركزين الرابع والخامس في الترتيب العام المؤقت للرالي. وتقدَّمت السائقة الإسبانية لايا ساينز (ميني أكس رايد) للمركز العاشر، بعد أن تراجعت كثيرًا في اليوم الثاني للرالي.

فرض الحُكَّام مجموعةً من العقوبات الزمنية على سائقي المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3" ومن الإنتاج التجاري "تي 4"، قبل انطلاقة المرحلة. ولكن استفاد الأخوان البولنديان ميشال وماريك غوتشال من خفض للوقت، وذلك بعد أن أجرى مسؤولو الرالي مزيدًا من الاختبارات على المسار الذي اجتازاه في المرحلة الخاصة الأولى يوم الأربعاء. تعرَّض السائق الأُوكراني إيفغين كوفاليفيتش لحادث انقلاب مركبته على الكثبان الرملية يوم الخميس، وتراجع لذيل ترتيب فئة "تي 4"، مع فرض عقوبات زمنية عليه.

خسر ميشال صدارة فئة "تي 4" بسبب مشكلة في علبة التروس في مركبته، لكن سجَّل شقيقه ماريك أسرع توقيت في الفئة في مرحلة اليوم، وصعد لصدارتها، يليه السائق الأُسترالية مولي تايلور بفارق 25:37 دقيقة. صعد السائق البريطاني توماس بيل للمركز الثالث في الفئة، واستعاد كوفاليفيتش وتيرته بتسجيله ثالث أسرع توقيت في المرحلة الخاصة.

واصل السائق السعودي صالح بن عبد اللـه السيف فرض سيطرته على فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة، وكان الأسرع في مرحلة اليوم في فئته، وعزَّز صدارته في ترتيب الفئة إلى 44:37 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه، مُواطنته مشاعل العُبيدان. علمًا بأن مشاعل تحتل المركز الثاني مُتقدمةً بـ 42 ثانية فقط على السائق الألمانية أنيت فيشر.

تحتل السائق السعودية دانيا بنت سعود عقيل المركز الرابع، حيث ارتكبت بضعة أخطاء ملاحية، وتمكنت السائق السعودية إسراء بنت عبد اللـه الدخيل من التعافي من حادثة انقلاب على الكثبان الرملية يوم الخميس، حيث أنهت المرحلة خامسًا في فئة "تي 3". واضطر السائق الروسي بافيل ليبيديف للانسحاب مرةً ثانيةً من إحدى مراحل الرالي، إذ انسحب في المرحلة الخاصة الأولى بسبب مشاكل في مركبته.

قالت دانيا: "كان يومًا مُمتعًا. واجهنا عدة مشاكل ملاحية وتراجعت للمركز الرابع ومن ثم عُدت للثاني ومن ثم للرابع مرةً أخرى. أبقَيت تأديتي ثابتةً وآمنةً لكني كنت أسرع من المركز الرابع، أنا خائبة الأمل قليلًا. في الراليات الصحراوية هنالك الكثيرة من الأمور الأخرى المهمة".

سجَّل الدرّاج الإماراتي عبد اللـه لنجاوي أسرع توقيت في مرحلة اليوم في فئة الدرّاجات النارية العادية، وأنهى الدرّاج الإماراتي عُثمان الغفيلي مرحلة اليوم سابعًا لكنه حافظ على صدارته للترتيب العام في الفئة بفارق 11:21 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم. صعد الدرّاج السعودي أحمد الجابر للمركز الثالث وتمكَّن الدرّاج السعودي ياسر الخريف من التقدم على مُواطنه عبد الحليم المُغيرة والإيطالي ماورو تورِّيني، اللذان يحتلان الآن المركزين الخامس والسادس على التوالي.

استمر الدرّاج السعودي عبد المجيد الخُليفي في صدارة الترتيب العام المُؤقت لفئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، ووسَّع صدارته إلى 66:02 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه مُواطنيه هيثم التويجري وهاني النومسي، حيث يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.

سجَّل السائق السعودي المشنا الشمري أسرع توقيت في تصنيف الرالي الوطني، أمام السائق الفِرنسية عَلِيَّة كولوتش، وصعد المشنا لصدارة الفئة، في حين تراجع مواطنه سعيد بن زكي الموري للمركز الخامس. وأنهى السائق السعوي عيسى الدوسري، الفائز مرتان برالي حائل الدولي سابقًا، المرحلة ثالثًا في سيارة نيسان "نافارا".

سجَّل السائق الياباني تيروهيتو سوغاوارا أسرع توقيت في فئة الشاحنات في شاحنة هينو اليابانية، لليوم الثاني على التوالي، تبِعَه السائق السعدي إبراهيم المهنّا، وعانى السائق الفِرنسي تيو كالفيه من مشاكل ميكانيكية في شاحنته تاترا في بداية المرحلة.

إلى ذلك، تُقام يوم غدٍ (السبت)، 11 ديسمبر، المرحلة الخاصة الرابعة (الأخيرة)، طولها 148 كيلومترًا، تبدأ بمرحلة وصل طولها 56 كيلومترًا من مُخيَّم المبيت إلى خط بداية المرحلة الخاصة، حيث يوجد خمس نقاط مراقبة داخلها، الأولى على بُعد 65 كيلومترًا داخل المرحلة، والثانية على بُعد 82 كيلومترًا، والثالثة على بُعد 87 كيلومترًا، والرابعة على بُعد 129 كيلومترًا، والخامسة على بُعد 142 كيلومترًا. يتبعها مرحلة وصل طولها 132 كيلومترًا باتجاه الموقف المُغلق في حائل، حيث سيُقام حفل تتويج الفائزين.

رالي حائل الدولي من تنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، بإشراف هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع وزارة السياحة السعودية ووزارة الرياضة.

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة السيارات (بعد المرحلة الخاصة الثالثة):

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) – تويوتا "هايلوكس غازوو" – 9:53:44 ساعات

02- دِنيس كروتوف (روسيا)/ قُسطنطين جيلستوف (روسيا) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 10:12:02 ساعات

03- فلاديمير فاسيلييف (روسيا)/ أوليغ أوبِرينكو (لاتفيا) – "بي أم دبليو" "أكس 5" – 10:17:29 ساعات

04- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ بِرناردو غراو (الأرجنتين) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 10:17:42 ساعات

05- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) – تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 10:25:36 ساعات

06- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 10:40:34 ساعات

07- ماريك غوتشال (بولندا)/ لوكاش لاسكافييتش (بولندا) – كان – أم "مافِريك" (تي 4) – 10:37:39 ساعات

08- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 10:55:17 ساعات

09- مولي تايلور (أُستراليا)/ دايل موسكات (أُستراليا) – كان – أم "مافِريك" (تي 4) – 11:03:16 ساعة

10- لايا سانز (إسبانيا)/ ماوريتسيوغيريني (إيطاليا) – ميني "جون كووبر ووركس رالي" – 11:09:52 ساعة

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة السيارات "تي 1 +" (بعد المرحلة الخاصة الثالثة):

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- مارتن بروكوب (تشيكيا)/ فيكتور تشيتكا (تشيكيا) – فورد "رابتور كروس كانتري" – 10:47:57 ساعات

02- خوان كروز ياكوبيني (الأرجنتين)/ أليخاندرو ياكوبيني (الأرجنتين) – تويوتا "هايلوكس أوفردايف تي 1+" 11:43:32 ساعة

03- رونان شابو (فِرنسا)/ جيل بيلُّو (فِرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفردايف تي 1+" - 28:10:26 ساعة

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة الدرّاجات النارية (بعد المرحلة الخاصة الثالثة):

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- عُثمان الغفيلي (الإمارات) هوندا "سي آر أف 450" 8:31:26 ساعات

02- مشعل الغُنيم (السعودية) هاسكفارنا "أف آر 450 رالي" 8:24:47 ساعات

03- أحمد الجابر (السعودية) "كاي تي أم" "500 إي أكس سي – أف" 8:35:06 ساعات

04- ياسر الخريف (السعودية) "كاي تي أم" "أس أكس أف 450" 8:44:10 ساعات

05- عبد الحليم المُغيرة (السعودية) "كاي تي أم" "إي أكس سي 450" 8:48:58 ساعات

06- ماورو تورِّيني (إيطاليا) "كاي تي أم" "إي أكس سي – أف 500" 8:51:15 ساعات

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة كوادز (بعد المرحلة الخاصة الثالثة):

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- عبد المجيد الخُليفي (السعودية) ياماها "رابتور 700" 8:34:00 ساعات

02- هيثم التويجري (السعودية) ياماها "واي أف زد 450" 9:40:02 ساعات

03- هاني النومسي (السعودية) ياماها "رابتور 700" 11:51:09 ساعة

04- عبد العزيز العطاوي (السعودسة) ياماها "واي أف زد 450" 21:06:09 ساعة

05- عبد العزيز الشيبان (السعودية) ياماها "واي أف زد 450" 26:00:00 ساعة

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة الشاحنات (بعد المرحلة الخاصة الثالثة):

السائق والملّاح والميكانيكي الشاحنة التوقيت

01- تيروهيرو سوغاوارا (اليابان)/ هيروكازو سوميميا (اليابان)/ يوجي موشيزوكي (اليابان) هينو "600" 14:27:57 ساعة

02- إبراهيم المهنّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ طارق الرمّاح (السعودية) مرسيدس "يونيموغ" 16:36:14 ساعة

03- تيو كالفيه (فِرنسا)/ يوسف كالينا (تشيكيا)/ توماس سيكولا (تشيكيا) تاترا