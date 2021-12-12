رالي حائل: العطيّة يُحرز الفوز ويُتوّج بلقب كاس العالم للراليات الصحراوية للمرة الخامسة

أُقيمت المرحلة الـأخيرة يوم السبت، ومسافتها 148 كيلومترًا فقط، لكنها كانت حاسمةً لكونها تتطلب من متصدري الفئات القيادة بأمان حتى خطّ النهاية لضمان فوزهم.

فاز ناصر، من الناحية الحسابية، باللقب العالمي بعد أن نجح في تسجيل أسرع الأواقات في مرحتلين سابقتين، الأولى والثالثة، لكنه واصل، بمُعاونة ملّاحه الفِرنسي ماتيو بوميل، الضغط لتسجيل من مزيد من الانتصارات بالمراحل ومعها الفوز بالرالي، وأنهيا الرالي أولًا مُتقدمين بفارق 21:51 دقيقة عن أقرب مُلاحقيهم، الثُنائي الروسي السائق دِنيس كروتوف والملّاح قسطنطين جيلستوف.

جديرٌ بالذكر أن هذا هو اللقب العالمي الرابع لناصر وماتيو معًا، بعد ثلاثة ألقاب مُتتالية: 2015 و 2016 و 2017.

قال ناصر: "كانت مرحلة أخيرة جيدة، ومُختلفةً تمامًا عن أول ثلاث مراحل. كانت حصوية بالكامل عبر تضاريس جبلية. كانت رائعةً ونحن سُعداء للغاية بالنتيجة. سعيدٌ بأنني فُزت بالرالي هنا وبلقب كأس العالم للكروس كانتري. إنه فوزٌ عظيم، إنها آخر مشاركة لي في هذه السيارة، حيث سأشارك في سيارة (تي 1+) المُطورة في رالي داكار 2022"

تمكَّن السائق الأرجنتيني سيبساتيان هالبيرن من التقدم على السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف في المرحلة الخاصة الأخيرة، ليخطف منه المركز الثالث على منصة التتويج، مع سيارة ميني "جون كووبر ووركس باغي" ثانية. خسر السائق الأرجنتيني لوسيو ألفاريز اللقب، حيث كان مُافسًا عليه مع ناصر، لكنه تمنكَّن من تسجيل ثالث أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة، واحتل المركز الخامس في الترتيب العام النهائي للرالي، وأصبح وصيفًا لبطل الموسم في كأس العالم، علمًا بأنه شارك في سيارة تويوتا "هايلوكس أوفرداريف".

سجَّل السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي ثاني أسرع الأوقات في مرحلة اليوم، ولكن خسر كوبا فرصة المُنافسة على منصة تتويج بعد أن تعرض لعطلٍ في محور نقل الحركة في سيارته ميني "جون كووبر ووركس باغي" يوم الجُمعة، ليُنهي الرالي سادسًا في الترتيب العام، وأوصلت السائق الإسباني لايا سانز سيارتها ميني "جون كووبر ووركس رالي"للمركز الثامن في الترتيب العام، حيث تُواصل تحضيراتها للمشاركة في فئة السيارات في رالي داكار 2022 مع فريق "أكس رايد" الألماني.

استغل السائق التشيكي مارتن بروكوب الرالي لتجربة سيارته فورد "رابتور كروس كاونتري" الجديد في فئة "تي 1+"، إلى جانب السائق الفِرنسي رونان شابو والأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني في سيارتي تويوتا "هايلوكس تي 1+" من تحضير فريق "أوفردرايف للسباقات"، علمًا بأنه لا يحقّ لثلاثتهم تسجيل النقاط في الترتيب العام.

تمكن السائق البولندي مشال غوتشال من التعافي من المشكلة في علبة التُروس التي واجهته في مرحلة الامس (الجُمعة)، والتي كلفته فرصة الفوز بلقب فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، سجل ميشال أسرع توقيت في فئته في المرحلة الخاصة الأخيرة، مُتقدمًا على شقيقه ماريك بفارق 2:56 دقيقتين، فاز ماريك بلقب فئة "تي 4"، وإنهاء الرالي في مركزٍ جيد، السابع، في الترتيب العام.

أنهت الأُسترالية مولي تايلور الرالي ثانيةً في فئة "تي 4" متأخرةً بفارق 31:55 دقيقة، تبعها البريطاني المُقيم في دبي توماس بيل، واحتل السائقان الأوكراني إيفغين كوفاليفيتش وميشال غوتشال المركزين الرابع والخامس على التوالي.

لم يُشارك السائق الروسي بافيل ليبيديف في مرحلتين من مراحل الرالي، إذ تعرض في اليوم الأول لحادث اصطدام ألحق ضررًا بنظام التعليق في مركبته كان – أم، لكنه تمكن من المشاركة في اليوم الأخير، بحسب ما تُجيزه القوانين، وسجل أسرع توقيت في فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الأنموذجية، بفارق 4:54 دقائق عن السائق السعودي صالح بن عد اللـه السيف، هذه النتجة لم تُزعج صالح كثيرًا ،إذ فاز السعودي بلقب هذه الفئة بأريحية.

أنهى صالح الرالي أولًا في فئة "تي 3"، مُتقدمًا بفارق 47:24 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه، مُواطنته مشاعل العُبيدان. تمكنت السائق الألمانية أنيت فيشر من إنهاء الرالي ثالثًا في فئة "تي 3"، وأنهت السائقتان السعوديتان دانيا بنت سعود عقيل وإسراء بنت عبد اللـه الدخيل الرالي في المركزين الرابع والخامس على التوالي في فئة "تي 3".

قالت دانيا: "سعيدةٌ بإنهاء رالي حائل، كانت مرحلة اليوم سريعةً وبلا عوائق، أحببت القيادة سريعًا، استمتعت بالكثبان الرملية اليوم وكانت ممتعةً بحق. كان من الصعب تجاوز السيارات على الكثبان الرملية ولكننا لم نُجازف. كان الأسبوع برمته رائعًا، وهي تجربة كبيرة بالنسبة لي".

سجَّل الدرّاج السعودي أحمد الجابر أسرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية العادية، متقدمًا بفارق 56 ثانية على الدرّاج الإماراتي بعد اللـه لنجاوي، لكن الفوز بلقب الفئة في الرالي ذهب للدرّاج السعودي مشعل الغُنيم. واجه الدرّاج الإماراتي عُثمان الغفيلي مشاكل في المرحلة الخاصة الأخيرة أدت لخسارته 15 دقيقة، وتراجع خلف الغُنيم بفارق 13 ثانية فقط مع انتهاء الرالي.

صعد الدرّاج أحمد الجابر للعتبة الأخيرة على منصة التتويج، وأكمل الدرّاجان السعودي عبد الحليم المُغيرة وعبد اللـه لنجاوي قائمة المراكز الخمسة الأولى.

سجَّل الدرّاج السعودي عبد المجيد الخُليفي أسرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز" في المرحلة الأخيرة، ويفوز بلقب الرالي لهذه الفئة. أنهى عبد المجيد الرالي متقدمًا بفارق 1:56:32 ساعة عن أقرب مُلاحقيه مُواطنه هيثم التُويجري، وأكمل الدرّاج السعودي هاني النومسي منصة التتويج.

سجَّل السائق السعودي عيسى الدوسري أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الأخيرة في تصنيف الرالي الوطني، لكن فازَت السائقة الفِرنسية عَلِيَّة كولوتش بلقب الفئة عمومًا، علمًا بأن السائق السعودي المشنا الشمري تعرَّض لعقوبات زمنية أدت لتراجعه للمركز الثاني في هذه الفئة. أنهى السائق السعودي سعيد بن زكي الموري الرالي ثالثًا في هذه الفئة في مركبة كان – أم.

سجَّل السائق الياباني تيروهيتو سوغاوارا أسرع توقيت في فئة الشاحنات في شاحنة هينو اليابانية، وحقق لقب هذه الفئة في الرالي، خسر السائق الفِرنسي تيو كالفيه الصدارة يوم أمس، لذا تمكَّن السائق السعودي إبراهيم المهنّا من إحراز المركز الثاني في الترتيب العام لفئة الشاحنات.

رالي حائل الدولي من تنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، بإشراف هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع وزارة السياحة السعودية ووزارة الرياضة.

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة السيارات (بعد المرحلة الخاصة الرابعة):

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) – تويوتا "هايلوكس غازوو" – 10:50:23 ساعات

02- دِنيس كروتوف (روسيا)/ قُسطنطين جيلستوف (روسيا) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 11:12:14 ساعة

03- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ بِرناردو غراو (الأرجنتين) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 11:19:07 ساعة

04- فلاديمير فاسيلييف (روسيا)/ أوليغ أوبِرينكو (لاتفيا) – "بي أم دبليو" "أكس 5" – 11:19:50 ساعة

05- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) – تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 11:25:31 ساعة

06- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 11:38:38 ساعة

07- ماريك غوتشال (بولندا)/ لوكاش لاسكافييتش (بولندا) – كان – أم "مافِريك" (تي 4) – 12:11:19 ساعة

08- لايا سانز (إسبانيا)/ ماوريتسيوغيريني (إيطاليا) – ميني "جون كووبر ووركس رالي" – 12:14:10 ساعة

09- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 12:24:27 ساعة

10- مولي تايلور (أُستراليا)/ دايل موسكات (أُستراليا) – كان – أم "مافِريك" (تي 4) – 12:43:14 ساعة

الترتيب العام لكأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري" 2021 – بُطولة السائقين:

السائق النقاط

01- ناصر بن صالح العطية (قطر) 123 نُقطة

02- بوسيو ألفاريز (الأرجنتين( 75.5 نُقطة

03- دَنيس كروتوف (روسيا) 72 نُقطة

04- يزيزد بن محمد الراجحي (السعودية) 57 نُقطة

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة السيارات "تي 1 +" (بعد المرحلة الخاصة الرابعة):

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- مارتن بروكوب (تشيكيا)/ فيكتور تشيتكا (تشيكيا) – فورد "رابتور كروس كانتري" – 11:54:51 ساعة

02- خوان كروز ياكوبيني (الأرجنتين)/ أليخاندرو ياكوبيني (الأرجنتين) – تويوتا "هايلوكس أوفردايف تي 1+" 12:55:04 ساعة

03- رونان شابو (فِرنسا)/ جيل بيلُّو (فِرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفردايف تي 1+" - 29:21:22 ساعة

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة الدرّاجات النارية (بعد المرحلة الخاصة الرابعة):

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- مشعل الغُنيم (السعودية) هاسكفارنا "أف آر 450 رالي" 10:18:07 ساعات

02- عُثمان الغفيلي (الإمارات) هوندا "سي آر أف 450" 10:18:20 ساعات

03- أحمد الجابر (السعودية) "كاي تي أم" "500 إي أكس سي – أف" 10:21:59 ساعات

04- عبد الحليم المُغيرة (السعودية) "كاي تي أم" "إي أكس سي 450" 10:37:54 ساعات

05- عبد اللـه لنجاوي (الإمارات) هاسكفارنا "أف سي 450" 10:46:45 ساعات

06- ياسر الخريف (السعودية) "كاي تي أم" "أس أكس أف 450" 10:50:06 ساعات

07- ماورو تورِّيني (إيطاليا) "كاي تي أم" "إي أكس سي – أف 500" 10:50:38 ساعات

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة كوادز (بعد المرحلة الخاصة الرابعة):

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- عبد المجيد الخُليفي (السعودية) ياماها "رابتور 700" 10:30:28 ساعات

02- هيثم التويجري (السعودية) ياماها "واي أف زد 450" 12:27:00 ساعات

03- هاني النومسي (السعودية) ياماها "رابتور 700" 14:15:14 ساعة

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة الشاحنات (بعد المرحلة الخاصة الرابعة):

السائق والملّاح والميكانيكي الشاحنة التوقيت

01- تيروهيرو سوغاوارا (اليابان)/ هيروكازو سوميميا (اليابان)/ يوجي موشيزوكي (اليابان) هينو "600" 15:45:12 ساعة

02- إبراهيم المهنّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ طارق الرمّاح (السعودية) مرسيدس "يونيموغ" 18:48:02 ساعة

01- تيو كالفيه (فِرنسا)/ يوسف كالينا (تشيكيا)/ توماس سيكولا (تشيكيا) تاترا 68:50:35 ساعة