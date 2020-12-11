رالي حائل: العطية يتصدَّر فئة السيارات أمام ساينز في اليوم الأول

اجتاز العطية مسافة المرحلة الخاصة، بطول 251.81 كيلومتر خلال 3:12:23 ساعات، وبفارِقِ 2:50 دقيقَتَيْن عن الماتادور الإسباني كارلوس ساينز الأب.

سجَّل الحائزان على ستَّة ألقاب في رالي داكار مناصفةً بينهما، أسرع الأوقات خلال الأقسام الأخيرة من المرحلة، وكانت الكلمة الأخيرة لسائق تويوتا "هايلوكس" أمام سائق "ميني"، وخلفهما جاء "مستر داكار" الفِرنسي ستيفان بيترهانسيل، زميل ساينز في فريق "أكس رايد"، علمًا بأن ثقبًا في أحد إطارات سياراته أدى لتأخره.

وأنهى السائق السعودي يزيد بن محمَّد الراجحي المرحلة رابعًا، في سيارة "هايلوكس".

أدلى العطية بتصريحٍ بعد نهاية المرحلة قال فيه: "لقد كان يومًا ممتازًا بالنسبة لنا، حيث بدأنا بمركزٍ جيد خلف كارلوس وخضنا منافسةً معه، وتسابقنا بجوار بعضنا البعض في آخر 40 كيلومتر من المرحلة، وحصل تلامس بين سيارتَينا مرَّتين... لقد كنا بجوارِ بعضنا طوال الوقت، وأنا سعيدٌ لأنني فزت بالمرحلة".

أما ساينز فقد قال بعد انتهاءِ المرحلة: "لقد كانت مرحلةً جيدةً وسريعة، لحِقَ بنا ناصر وتبِعناه طوال المرحلة".

أما بيتِرهانسِل فقال: "لقد كانت مرحلةً جيدةً، إلا أنه وبعد اجتيازنا 10 كيلومترات داخل المرحلة تعرَّضنا لثقب، لذا توقَّفنا ثلاث مرّات، وبعدها بقيت مع ناصر وكارلوس وأنهينا المرحلةَ سويةً، لقد غيَّرت بعض الإعدادات في السيارة، وكانت فرصةً جيدةً لإجراءِ بعض الاختبارات أيضاً".

من ناحيته قال الراجحي: "لقد تعرَّضنا لمشكلَتَيْن؛ انخفاض ضغط الهواء في الإطارات وحصلنا على إشارة تحذير من أحد المستشعرات في السيارة، سنرى ما سيحصل غدًا وهدفنا رفع وتيرتنا قليلًا".

إلى ذلك، شاركت 28 سيارة في الفئة الدولية من أصل 54 سيارة كان من المقرَّر أن تشارك في هذه الفئة. ولقد تحوَّل عددٌ من المشاركين في الفئة الدولية إلى فئة الرالي الوطني، منهم السائق كاميليا ليباروتي والسعودي صالح العبدالعالي، الفائز بلقب الرالي 2020، حيث ارتفع عدد المشاركين في الفئة الوطنية إلى 44 سائقًا.

بخِلافِ ذلك، واجه السائق التشيكي مارتين بروكوب مشكلةً تقنيةً في سيارته فورد "رابتور آر أس كروس كانتري" قبل بداية المرحلة، لذا لم يدخل في المنافسات.

امتدَ مسار اليوم في صحراء النفود الكبير شمال شرقي مدينة حائل، مع نقطة لإعادة التزوّد بالوقود للمشاركين في فئة الدرّاجات النارية قرب نقطة المراقبة عند الكيلومتر 165.77 داخل المرحلة.

تصدَّر العطية والسائق السعودي ياسر بن حمَد بن سعيدان وساينز فئة الرالي الدولي في أول 66 كيلومتر من المرحلة، في حين تجاوزَ الروسي فلاديمير فاسيلييف منافسه على لقب السائقين في كأس العالم للباخا السائق الهولندي بِرنهارد تين برينكي في وقتٍ مبكرٍ من المرحلة، في حين تراجعَ السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي 12 دقيقةً عن المتصدِّر، ازدادَ هذا الفارق مع تقدّم المرحلة.

وبعد 108 كيلومترات داخل المرحلة تغيَّر ترتيب الصدارة مع العطية وساينز الراجحي، واستمر الوضع هكذا بعد 165 كيلومتر داخل المرحلة.

أدلى جان – مارك فورتين، مدير فريق "أوفِردرايف للسباقات" البلجيكي بتصريحٍ حول مشكلة التزوّد بالوقود التي تسببت بتأخّر برزيغونسكي وتين برينكي، حيث أنهى الأول المرحلة بفارق 1:23 ساعة عن الفائز بها، وقال: "واجه كوبا مشكلةً في السيارة بعد اجتيازه 80 كيلومتر تقريبًا داخل المرحلة، لقد واجهنا مشكلة تتعلق بنوعية الوقود في المنطقة، من الصعب علينا إيجاد معايير الضبط المناسبة لإدارة المحرِّك. ومن ثمَّ عالجنا المشكلة".

أنهى السائقون العطية وساينز وبيترهانسيل والراجحي المرحلة في المراكز الأربعة الأولى، واحتل فاسيلييف المركز الخامس، وتين برينكي سادسًا، وذلك بعد تعرضه لانثقاب بطيء في القسم الأخير من المرحلة، ووصل الروسي دِنيس كروتوف ثامنًا، وأبلَغَ ابن سعيدان عن تعطّل في نظام التعليق في سيارته مما كلَّفه خسارة تحقيق نتيجة جيدة.

قال تين برينكي: "لقد بدأ الوقود بالنفاد قبيل انتهاء المرحلة، ولم نتمكَّن من الضغط بسرعة في آخر 100 كيلومتر منها، كانت سرعتنا جيدة، ولكنها ليست بمستوى أول سائقين، أعتقد بأننا جازفنا بعض الشيء، لقد كان نسير بوتيرة السرعة لرالي داكار، سرعة معتدلة وثابتة".

أما فاسيلييف فقال: "كانت سرعتي جيدة، إلا أنه تعيَّن علي فتح المسار أمام الجميع بعد 50 كيلومتر من بداية المرحلة، لذا لم يكن هذا سهلًا، وشكَّلَ ذلك أفضليةً للسائقين الذين ساروا خلفي للحاق بي".

أما في فئة "تي 4" فقد عانى السائق البولندي آرون دومزالا من مشكلة في علبة التروس، جعلته يعاني في بداية المرحلة، ومن ثم أجبِر على تغيير اثنين من محاور نقل الحركة في مركبته بعد اجتياز 60 كيلومتر داخل المرحلة، الأمر الذي أجبره على إكمال المرحلة بدفعٍ ثنائي، هذا وصدر قرار إنفاذ عقوبة قصوى على البولندي بعد انتهاء المرحلة.

كان السائق الهولندي كيس كوولن في مركبته "كان – أم" يحتل المركز السابع في الترتيب العام بعد اجتياز أول 108 كيلومترات من المرحلة، والأول في فئة "تي 4"، حيث أنهى المرحلة في المركز الـ 13 في الترتيب العام، والأول في فئته، أمام منافسيه القطري خليفة بن ناصر العطية ولورنسو روسا.

أما في فئة "تي 3"، فقد كانت المنافسات أكثر نديةً، إذ دخل السائق السعودي صالح السيف في منافسة قوية مع البلجيكي غويام دي ميفيوس في مركبة "كان – أم" من تحضير فريق "ساوث رايسينغ"، سجَّل السعودي أسرع الأوقات في هذه الفئة، وأنهاها سابعًا في الترتيب العام، بفارق 3:02 دقائق عن ميفيوس الذي احتل المركز التاسع في الترتيب العام.

أنهى السائق الإماراتي خالد الجافلة المرحلة في المركز العاشر في سيارة تويوتا، تلاه السائقان ميروسلاف زابليتال في سيارة فورد والهولندي إريك فان لوون في سيارة تويوتا.

في فئة الدرّاجات النارية، شاركت 19 درّاجة نارية و 18 درّاجاة رباعية "كوادز"، تصدَّر الفِرنسي أدريان فان بيفِرِن الترتيب العام لهذه الفئة درّاجته ياماها "دبليو آر أف 450" بفارقٍ مريح بلغ 9:08 دقائق عن البولندي كونراد دابروفسكي بد اجتياز أول 66 كيلومتر من المرحلة، ارتفعت إلى 19:19 دقيقة عند نقطة إعادة التزوّد بالوقود.

اجتازَ الفِرنسي المرحلةَ خلال 2:48:11 ساعتين، وبفارق 25:09 دقيقة عن البولندي، وكان المركز الثالث من نصيب الدرّاج السعودي مشعل الغنيم.

وقال فان بيفِرِن: "لقد كان يومًا لطيفًا بالنسبة لي، أنا هنا من أجل التدريب، وأنا درّاجٌ محترف ولا أقارن نفسي بالآخرين، احاول الملاحة جيدًا وهذا صعب، إنه باخا بالاسم فقط، حيث إنه رالي صحراوي حقيقي وصعب، الملاحة ليست سهلة، لذا لا يمكنك التراخي، والمرحلة كلها رمال، ومسارات مخادعة إنها تدريبٌ رائع لرالي داكار".

في فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات، كان أيرع توقيت من نصيب الدرّاج السعودي رياض الشمري، تلاه عبدالعزيز الشيبان وحلَّ عبدالمجيد الخليفي، الفائز بهذه الفئة عدة مرّات في رالي حائل، في المركز الثالث.

يوم السبت:

يبلغ طول المرحلة الخاصة الأخيرة 275.54 كيلومتر، وستبدأ قرب بلدة الجبًّة في الساعة 09:04 صباح يوم السبت، وتتجه نحو الغرب من مدينة حائل، ومن ثم تقطع مسارًا دائريًا عبر الصحراء ينتهي قرب بلدة قنا، وفي هذه المرحلة سيضع القائمون على الرالي نقطتا مراقبة، الأولى بعد 147.29 كيلومتر، والأخرى بعد 261.46 كيلومتر.

رالي حائل تويوتا الدولي 2020

الترتيب العام المؤقت بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:

فئة السيارات:

السائق والملّاح – السيارة - التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) - تويوتا "هايلوكس" – 3:12:23 ساعات

02- كارلوس ساينز الأب (إسبانيا)/ لوكاس كروز (إسبانيا) - ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 3:15:13 ساعات

03- ستيفان بيترهانسيل (فِرنسا)/ إدوار بولانجيه (فِرنسا) - ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 3:18:33 ساعات

04- يزيد بن محمَّد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 3:21:19 ساعات

05- فلاديمير فاسيلييف (روسيا)/ دميترو تسيرو (أوكرانيا) - ميني "جون كووبر ووركس رالي" – 3:26:04 ساعات

06- بِرنهارد تين برينكي (هولندا)/ توم كولسول (بلجيكا) – تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 3:32:49 ساعات

07- صالح السيف (السعودية)/ لوران ليكتلِوتشيه (فِرنسا) – "كان – أم" "مافِريك أكس 3" – 3:37:41 ساعات

08- دِنيس كروتوف (روسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) – ميني "أول 4 رايسينغ" – 3:38:27 ساعات

09- غويام دي ميفيوس (بلجيكا)/ مارتين ويداغي (بلجيكا) - "كان – أم" "مافِريك أكس 3" – 3:40:43 ساعات

10- خالد الجافلة (الإمارات)/ علي ميرزا (الإمارات) – تويوتا "هايلوكس" – 3:43:36 ساعات

11- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ مارِك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 3:43:50 ساعات

12- إريك فان لوون (هولندا)/ سيباستيان ديلاونيه (فِرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 3:45:16 ساعات

13- كيس كوولِن (هولندا)/ يورغِن فان دين غووربِرغ (هولندا) - "كان – أم" "مافِريك أكس 3" – ساعات

14- ماتيو سيرادوري (فِرنسا)/ فابيان لوركين (بلجيكا) – “أس آر تي" "سي آر 6 باغي" – 3:47:54 ساعات

الترتيب العام المؤقت لفئة الدرّاجات النارية بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:

الدرّاج والدرّاجة:

01- أدريان فان بيفِرِن (فِرنسا) – ياماها "دبليو آر 450 أف" – 2:48:11 ساعتين

02- كونراد دابروفسكي (بولندا) – "كاي تي أم 450 رالي رِبليكا" – 3:13:20 ساعات

03- مشعل الغنيم (السعودية) - "كاي تي أم 450 رالي رِبليكا" – 3:26:59 ساعات

04- أنس الرهياني (السعودية) – "كاي تي أم – 450" – 3:42:58 ساعات

05- عدلي عبدالإله (السعودية) – "كاي تي أم – 450" – 4:00:52 ساعات

06- عبدالحليم المغيرة (السعودية) – "كاي تي أم – إي أكس سي 450" – 4:05:56 ساعات

الترتيب العام المؤقت لفئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كوادز" بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:

الدرّاج والدرّاجة:

01- رياض الشمري (السعودية) - ياماها "واي أف زد 450" – 3:27:39 ساعات

02- عبدالعزيز الشيبان (السعودية) – ياماها "450" – 3:31:04 ساعات

03- عبدالمجيد الخليفي (السعودية) – ياماها "700" – 3:47:41 ساعات

04- وليد الناهض (السعودية) – ياماها "رابتور 700" – 3:51:59 ساعات

05- فيصل الشمَّري (السعودية) – ياماها "رابتور 700" – 3:53:28 ساعات