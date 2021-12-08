رالي حائل: العطية في الصدارة مع نهاية اليوم الأول

اجتاز ناصر، الذي يُساعده الملّاح الفِرنسي ماتيو بوميل، المرحلة خلال 3:20:01 ساعات، في سيارة تويوتا "هايلوكس"، تبِعه السائق الروسي دينيس كروتوف بفارق 6:05 دقائق، في سيارة ميني "جون كووبر باغي".

وعزَّزت نتيجة العطية من حظوظه بإحراز لقب كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كاونتري"، علمًا بأنه أنهى مرحلة اليوم مُتقدمًا بـ 22:16 دقيقة أمام السائق الأرجنتيني لوسيو ألفاريز، مُنافسه الأبرز على اللقب.

وقال ماتيو بوميل بعد إنهاء المرحلة: "كنا أول المنطلقين في فئة السيارات النموذجية (تي 1)، ولكن انطلقت سيارات (تي 1+) مواصفات 2022 قبلنا. تجاوزناهم جميعًا خلال المرحلة، وافتتحنا نصف المسار لاحقًا. لم تكن مرحلةً سهلة، تطلب القسم الأول التركيز على الملاحة مع مسارات وعرة، وكان القسم الأخير أسرع. كان يومًا رائعًا وحققنا نتيجةً جيدةً. علينا الفوز بمرحلتين لإحراز اللقب. وهذا هدفنا في هذا الرالي".

أنهى السائقان البولندي ياكوب "كوبا" بروزيغونسكي والأرجنتيني سيباستيان هالبيرن المرحلة في المركزين الثالث والخامس على التوالي، وكلاهما يقود سيارة ميني "جون كووبر ووركس باغي" من تحضير فريق "أكس رايد"، وأنهى السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف المرحلة رابعًا في سيارة "بي أم دبليو أكس 5".

قال كوبا: "كانت مرحلةً جيدة، مع الكثير من الأعشاب الصحراوية وكانت الرمال ناعمةً. ارتبكنا أخطاء ملاحية، وتُهنا، لكننا استمتعنا بالأمر، إنها لطيفة".

تمكنت السائقة الإسبانية لايا يانز من التأقلم جيدًا مع فئة السيارات، حيث أوصلت سيارتها ميني "جون كووبر ووركس رالي" في المركز السادس، وأنهى ألفاريز المرحلة سابعًا، والسائق التشيكي ميروسلاف زابليتال تاسعًا في سيارة فورد "أف 150".

كان البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي في طريقه لتسجيل ثاني أسرع توقيت، إلا أنه تعرَّض للأسف لعُطلٍ في عُلبة التُروس، كلفه التراجع بفارق 1:00:48 ساعة عن ناصر، ليُعلن لاحقه انسحابه من المُنافسات.

شاركت ثلاث سيارات رالي من فئة "تي 1+" بمواصفات 2022،ـ تحضيرًا لرالي داكار 2022، والموسم المُقبل من الراليات الصحراوية، لكن لا يحق لها تسجيل النقاط في الترتيب العام. تمكن السائق التشيكي مارتن بروكوب من إجراء تجارب مُفيدة على سيارته المُحدثة فورد "رابتور كروس كانتري"، كما جرَّب السائقان الفِرنسي رونان شابو والأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني سيارات تويوتا "هايلوكس" المحدثة.

تمكَّن السائق السعودي صالح بن عبد الله السيف من تصدّر فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية، حيث يُشارك في مركبة "كان – أم مافِريك"، متقدمًا على السائقة الألمانية أنيت فيشر بفارق 4:51 دقائق. تبعهما السائقة السعودية مشاعل العُبيدان ثالثًا، والسائق الأوزبكي أنور إرغاشيف رابعًا، والسائقتان السعوديتان إسراء بنت عبد اللـه الدخيل ودانيا بنت سعود عقيل في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

أنهى السائق البولندي ميشال غوتشال المرحلة ثامنًا في الترتيب العام، والأول في فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، حيث يُشارك في مركبة "كان – أم مافِريك"، تبعته السائقة الأُسترالية مولي تايلور بفارق 9:43 دقائق، وأنهى ماريك، شقيق ميشال، المرحلة ثالثًا، وأكمل السائقان الأُوكراني إيفغين كوفاليفيتش والبريطاني توماس بيل قائمة المراكز الخمسة الأوائل في "تي 4".

تمكَّن الدرّاج السعودي أنس الرهيني من تسجيل أسرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية العادية، متقدمًا بـ 61 ثانية على مُواطنه عبد الحليم المُغيرة، وأنهى الدرّاج الإماراتي عُثمان الغفيلي المرحلة ثالثًا.

سجَّل الدرّاج السعودي عبد المجيد الخُليفي أسرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز" مُمتطيًا درّاجة ياماها، علمًا بانه فاز بلقب هذه الفئة عدة مرات في رالي الدولي. تبِعه مُواطناه هيثم التويجري، بطل الفئة في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باخا"، وهاني النومسي.

تمكَّن السائق السعودي المشنا الشمري من تسجيل أسرع توقيت في تصنيف الرالي الوطني في سيارة نيسان "باترول"، وأنهى السائق التشيكي يوسف ماتشاسيك المرحلة ثانيًا في مركبة كان – أم "دي في 21" من تحضير فريق "باغيرا"، والسائق السعودي سعيد بن زكي الموري المرحلة ثالثًا في مركبة كان – أم.

سجَّل السائق الفِرنسي تيو كالفيه، بمُعاونة التشيكيان الملّاح يوسف كالينا والميكانيكي توماس سيكولا، أسرع توقيت في فئة الشاحنات في شاحنة "تاترا".

إلى ذلك، تُقام يوم غدٍ (الخمس)، 9 ديسمبر، المرحلة الخاصة الثانية، طولها 314 كيلومترًا عبر المناطق الصحراوية المحاذية لحائل، تبدأ المرحلة بمرحلة وصل طولها 99 كيلومترًا من مُخيَّم المبيت إلى خط بداية المرحلة الخاصة، حيث يوجد نُقطتا مراقبة، الأولى على بُعد 105 كيلومترات داخل المرحلة، والأخرى على بُعد 197 كيلومترًا، يتبعها مرحلة وصل طولها 96 كيلومترًا باتجاه مُخيَّم المبيت.

رالي حائل الدولي من تنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، بإشراف هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع وزارة السياحة السعودية ووزارة الرياضة.

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة السيارات (بعد المرحلة الخاصة الأولى):

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) – تويوتا "هايلوكس غازوو" – 3:20:01 ساعات

02- دِنيس كروتوف (روسيا)/ قُسطنطين جيلستوف (روسيا) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 3:26:06 ساعات

03- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 3:30:03 ساعات

04- فلاديمير فاسيلييف (روسيا)/ أوليغ أوبِرينكو (لاتفيا) – "بي أم دبليو" "أكس 5" – 3:30:15 ساعات

05- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ بِرناردو غراو (الأرجنتين) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 3:31:35 ساعات

06- لايا سانز (إسبانيا)/ ماوريتسيو غيريني (إيطاليا) – ميني "جون كووبر ووركس رالي" – 3:38:51 ساعات

07- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) – تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 3:42:17 ساعات

08- ميشال غوتشال (بولندا)/ شيمون غوسبودارشيك (بولندا) – كان – أم "مافِريك" (تي 4) – 3:46:06 ساعات

09- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 3:48:31 ساعات

10- مولي تايلور (أستراليا)/ دايل موسكات (أُستراليا) – كان أم "مافِريك" (تي 4) – 3:55:49 ساعات

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة الدرّاجات النارية (بعد المرحلة الخاصة الأولى):

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- أنس الرهيني (السعودية) "كاي تي أم" "إي أكس سي 450" 3:11:17 ساعات

02- عبد الحليك المُغيرة (السعودية) "كاي تي أم" "إي أكس سي 450" 3:12:18 ساعات

03- عُثمان الغفيلي (الإمارات) هوندا "سي آر أف 450" 3:17:01 ساعات

04- أحمد الجابر (السعودية) "كاي تي أم" "500 إي أكس سي – أف" 3:17:18 ساعات

05- مشعل الغُنيم (السعودية) هاسكفارنا "أف آر 450 رالي" 3:27:26 ساعات

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة كوادز (بعد المرحلة الخاصة الأولى):

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- عبد المجيد الخُليفي (السعودية) ياماها "رابتور 700" 3:19:09 ساعات

02- هيثم التويجري (السعودية) ياماها "واي أف زد 450" 3:35:36 ساعات

03- هاني النومسي (السعودية) ياماها "رابتور 700" 4:22:49 ساعات

رالي حائل الدولي – كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت – فئة الشاحنات (بعد المرحلة الخاصة الأولى):

السائق والملّاح والميكانيكي الشاحنة التوقيت

01- تيو كالفيه (فِرنسا)/ يوسف كالينا (تشيكيا)/ توماس سيكولا (تشيكيا) تاترا 4:59:38 ساعات