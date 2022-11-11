رالي حائل: الراجحي الأسرع في المرحلة الخاصة الاستعراضية

سيمتد الباها لثلاثة أيام، ويشكل جزءًا من المنافسات، إذ إنه الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدُّوَليّ للسيارات "فيا – باها"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات "باها الشرق الأوسط"، والجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم – باها"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022

نجح يزيد، مع ملّاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، في اجتياز مسافة المرحلة في 3:09.9 دقائق، في سيارة تويوتا "هايلوكس - أوفردرايف"، متقدمًا بفارق 8.8 ثواني أقرب منافسيهم، السائق البرازيلي كريستيانو دي سوزا باتيستا والملّاح البُرتُغالي فاوستو موتا، كما إن كريستيانو الأسرع في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع "تي 4" في مركبته "كان - أم". اكتفى السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال، المُنافس الرئيس ليزيد على لقب كأس العالم لراليات الباها، بإنهاء المرحلة في المركز الثالث مع ملّاحه السلوفاكي ماريك سيكورا، في سيارة فورد "أف 150 إيفو". أنهى السائق الإسباني فرناندو ألفاريز مع ملّاحه الفِرنسيي زافييه بانسيري المرحلة في المركز الرابع، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، في مركبة "كان – أم".

تصدّر الدرّاج الأردني الشاب عبد اللـه أبوعيشة فئة الدرّاجات النارية ذات العجلتين، حيث سجَّل 3:33 دقائق، على متن درّاجته "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية"، تبِعه الدرّاجان البريطانيان أليكس ماكينس وماكيس - ريس ستافروس.

سجَّل الدرّاج السعودي عبد المجيد الخليفي أسرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، على متن ياماها "رابتور"، متقدِّمًا بتسع ثواني على مواطنه عبد العزيز أهلي، كما كان عبد المجيد أسرع من الدرّاجين في فئة الدرّاجات النارية ذات العجلتين.

بعد حفل الافتتاح في منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات، خاضَ المشاركون مرحلةً خاصةً استعراضية تأهيلية، قلَّصَ القائمون على الرالي مسافتها من 18 كيلومترًا إلى 3.91 كيلومترات. شاركت فيها 19 سيارة في الرالي الدولي، و 31 درّاجة نارية ذات العجلتين وأربع درّاجات رُباعية العجلات "كوادز"، و 25 سيارة في فئة الرالي الوطني.

استُبعِدَ السائقان السعوديان ماجد الثنيان ويحيى علي عبده من فئة الرالي الدولي، وذلك بسبب عدم مطابقة سيارتيهما للأنظمة والقوانين الصارمة مرعية الإجراء في الفحص التقني، في حين قررت السائق السعودية مها الحملي، مع ملّاحتها السويدية آني سيل، الانسحاب من فئة الرالي الدولي، والمشاركة في فئة الرالي الوطني في مركبة صحراوية خفيفة كان - أم بألوان "فريق الحصان الأسود".

إلى ذلك، يُشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد اللـه الفيصل، على تنظيم الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات "باها الشرق الأوسط"، والجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم – باها"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، بالتعاون مع وزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود، أمير حائل، ورئيس اللجنة العُليا لتطوير حائل، ونائبه صاحب السُمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، وبالشراكة مع عبد اللطيف جميل للسيارات.

سيخوض المُشاركون يوم غدٍ (الجمعة)، مرحلةً خاصةً معدلة قليلًا، مسافتها 229.52 كيلومترًا على مسارات تمتد غربي حائل، مرحلة "الجُبَّة" الخاصة، تتألف من قسمين، الأول طوله 101.52 كيلومترًا والآخر طوله 128.00 كيلومترًا، بينهما مرحلة وصل. تحمل اسم مدينة جُبَّة، التي تبعُد 90 كيلومترًا شمال غرب من حائل، على طريق القوافل القديم بين نجد وشرق البحر الأبيض المتوسط.

النتائج بعد المرحلة الخاصة الاستعراضية:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيستفيتس (لمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" - 3:09.9 دقائق

02- كريستيانو دي سوسا باتيستا (البرازيل)/ فاوستو موتا (البُرتُغال) - كان - أم "مافريك أكس آر أس توربو آر آر" (تي 3) - 3:18.7 دقائق

03- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) - فورد "أف 150 إيفو" - 3:20.5 دقائق

04- فرناندو ألفاريز (إسبانيا)/ زافييه بانسيري (فِرنسا) - كان - أم "مافريك أكس 3" (تي 3) - 3:21.5 دقائق

05- صالح السيف (السعودية)/ طارق صالح الرمّاح (السعودية) - كان - أم "مافريك أكس 3" (تي 3) - 3:21.5 دقائق

06- إيجيديوس فالييشا (ليتوانيا)/ مينداوغاس فارزا (ليتوانيا) - كان - أم "مافريك أكس آر أس توربو" (تي 4) - 3:26.5 دقائق

07- علياء كولوتش (الإمارات)/ ستيفان دوبلي (فِرنسا) - كان - أم "باغيرا دي في 21" - 3:31.4 دقائق

08- حمد الحربي (السعودية)/ دميترو تسيرو (أوكرانيا) - كان - أم "مافريك أكس 3" (تي 3) - 3:34.0 دقائق

09- كيس كولن (هولندا)/ باولو سيتشي (إيطاليا) - كان - أم "مافريك أكس آر أس توربو" (تي 4) - 3:34.0 دقائق

10- مشاري الظفيري (الكويت) أوريول فيدال مونتيخانو (إسبانيا) - كان - أم "مافريك أكس آر أس توربو" (تي 4) - 3:34.2 دقائق

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج والدرّاجة التوقيت

01- عبد اللـه أبو عيشة (الأردن) - "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية" - 3:33.0 دقائق

02- أليكس ماكإينس(بريطانيا) - هاسكفارنا "أف إي 450" - 3:37.7 دقائق

03- ماكيس ريس – ستافروس (بريطانيا) - "كاي تي أم" "إي أكس سي أف 450" - 3:47.0 دقائق

04- محمد البلوشي (الإمارات) - "تي أم 450" - 3:52.6 دقائق

05- سلمان الفرحان (البحرين) - هاسكفارنا "أف إي 450" - 3:59.6 دقائق

06- مارتن تشالمرز (قطر) - هوندا "سي آر أف 450" - 4:01.4 دقائق

07- عبد اللـه الشطي (الكويت) - كاوازاكي "كاي سي 450" - 4:09.1 دقائق

08- إيهاب الحكيم (السعودية) - ياماها "دبليو آر 450 أف" - 4:15.7 دقائق

09- مارغوت لوبيرا (إسبانيا) - "كاي تي أم" "إي أكس سي 450" - 4:21.1 دقائق

10- عُثمان الغفيلي (الإمارات) - هوندا "سي آر أف 450" - 4:21.8 دقائق

فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كوادز":

الدرّاج والدرّاجة التوقيت

01- عبد المجيد الخليفي (السعودية) - ياماها "رابتور 700" - 3:32.7 دقائق

02- عبد العزيز أهلي (السعودية) - ياماها "واي أف زد 450 آر" - 3:41.2 دقائق

03- هاني النومسي (السعودية) - ياماها "رابتور 700" - 4:11.4 دقائق

04- هيثم التويجري (السعودية) - ياماها "رابتور 700" - 5:01.7 دقائق