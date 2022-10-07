رالي المغرب الصحراوي 2022: غيرلان يفوز بلقب الرالي وناصر يتصدر البطولة

بقلم خالد الناصير

تمكَّن السائق الفرنسي غيرلان شيشريه ("بي آر أكس" - برودرايف) من الفوز بلقب رالي المغرب الصحراوي 2022، الجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات الصحراوية من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – رالي رايد"، وأنهى السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا – غازو) الرالي في المركز الثالث، وكان هذا كافيًا له للصعود لصدارة الترتيب العام للبطولة، على حساب السائق الفرنسي سيباستيان "سيب" لويب ("بي آر أكس" – برودرايف).

إنها أول مشاركة لغيرلان في سيارة فريق البحرين إكستريم رايد "بي آر أكس" طراز "هانتر" التي صنعتها مؤسسة "برودرايف" البريطانية وفق مواصفات السيارات الأنموذجية للرالي الصحراوية "تي 1"، صعدَ غيرلان لصدارة الترتيب العام المؤقت للرالي منذ المرحلة الخاصة الثالثة (العيون)، وحافظَ عليها، يعود هذا لاتباع الرجل قيادةً متوازنة في سيارة أثبَتَت كفايتها من جهة، ومن جهة أخرى، مواجهة أبرز المرشحين لللفوز بلقب الرالي نصيبهم من المشكلات، ناصر وسيب والسعودي يزيد بن محمد الراجحي.

أنهى غيرلان الرالي بتوقيت إجمالي 14:47:29 ساعة، تبعه السائق الأرجنتيني أورلاندو "أورلي" تيرانوفا ("بي آر أكس" – برودرايف)، بفارق 10:55 دقائق فقط. ما يشير لحجم المنافسة القوية على الفوز، تبعهما في المركز الثالث ناصر، بتوقيت 15:16:53 ساعة، بفارق 29:24 دقيقة عن غيرلان، يليه يزيد رابعًا بتوقيت 15:29:00 ساعة، بفارق 41:31 دقيقة عن غيرلان. أكمل السائق التشيكي مارتن بروكوب (فورد – أورلين) قائمة المركز الخمسة الأولى، بفضل تأديته المستقرة في سيارته "شريك"، بفارق ساعة واحدة تقريبًا عن غيرلان.

حلَّ السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (ميني – أكس رايد) في المركز السادس، وهذا أفضل موقع للفريق الألماني في الرالي، الذي اشتركَ بترسانة سيارات ميني "جون كووبر ووركس باغي"، أنهى كوبا الرالي بتوقيت 15:51:33 ساعة. تبعه سابعًا السائق الإسباني إيسيدري إيستيفي بوخول (تويوتا – أوفردرايف)، بفارق ساعتين تقريبًا عن غيرلان.

احتل سائقون من فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3" المراكز من الثامن إلى العاشر في الترتيب العام للرالي، مع منافسة قوية بين مركبتين (كان أم – ساوث) و (ريد بل – جي رالي)، حسمها السائق الأمريكي سيث كوينتيرو (ريد بل – جي رالي)، بإنهائه الرالي في المركز الثامن في الترتيب العام بتوقيت 16:44:38 ساعة، والأول في فئة "تي 3"، تبعه السائق التشيلي فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو (كان أم – ساوث)، بفارق عشر دقائق تقريبًا عن سيث، وأكملت السائق الإسبانية كريستينا غوتييرز (ريد بل – جي رالي) قائمة المركز العشرة الأولى، والثالث في فئة "تي 3"، متأخرةً بفارق 12 دقيقة تقريبًا عن زميلها سيث.

حسم السائق الليتواني روكاس باتسيوشكا (كان أم – ساوث) المنافسة على لقب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4"، إذ أنهى الرالي بتوقيت 17:09:49 ساعة، وذلك بعد منافسة مع سائقين آخرين في هذه الفئة منهم البولندي ماريك غوتشال (كان أم – ساوث)، والإسباني باو نافارو (كان أم - أف أن سبيد)، وخيريمياس غونزالز فيريولي (كان أم – ساوث).

في الفئة المفتوحة، وبوجود عدد قليل من المنافسين، تمكن فريق أودي من السيطرة بأريحية على هذه الفئة، إذ فازَ السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب بلقب الفئة بتوقيت إجمالي 14:45:43 ساعة، تبعه زميله السويدي ماتياس إكستروم بفارق 13:11 دقيقة، ومن ثمَّ زميلهما الفرنسي ستيفان بيترهانسيل في المركز الثالث بفارق 31:13 دقيقة عن كارلوس.

العطية أولًا في الترتيب العام للبطولة:

تحتسَب النقاط الممنوحة للسائقين في الراليات الصحراوية يومًا بيوم بحسب المراكز التي أنهوا فيها كل مرحلة خاصة، تمنح لأول خمس مراكز، إضافةً إلى نقاط تمنح وفق النتيجة النهائية للرالي لأول 15 مركزًا، على هذا الأساس، تمكَّن ناصر من التقدّم للصدارة، إذ أصبح رصيده 144 نقطة، وتراجع سييب للمركز الثاني برصيد 122 نقطة، ويحتل يزيد المركز الثالث برصيد 100 نقطة، وفي المركز الرابع كوبا برصيد 77 نقطة، وأسهم فوز غيرلان بمرحلتين وبلقب الرالي في أن يتقدَّم للمركز السادس في الترتيب العام برصيد 48 نقطة.

يتصدَّر تشاليكو الترتيب العام لفئة "تي 3"، والخامس في الترتيب العام برصيد 50 نقطة.

مجريات المرحلة الخامسة:

أقيمت يوم الخميس المرحلة الخاصة الخامسة (طانطان – أكادير)، الأخيرة، إيابًا باتجاه نقطة البداية في أكادير، مسار رملي بالكامل على امتداد على ساحل المحيط الأطلسي، تطلبت تركيزًا في السياقة ومهارة ملاحية، واجتازت في آخر عشر كيلومترات تقريبًا منطقة الشاطئ الأبيض "بلاج بلانش". علمًا بأن المنافسات عند نقطة 261 كيلومتر داخل المرحلة، وذلك بسبب ضعف الرؤية، حيث لم تتمكن 40 سيارة تقريبًا من الوصول لخطّ نهاية المرحلة.

كانت معركة نهائية بالنسبة لسيب، الذي أرادَ تسجيل أقصى ما يمكن من النقاط التي تمنح لكل مرحلة، من أجل البقاء في دائرة المنافسة على لقب الموسم، علمًا بأنه خرج من دائرة المنافسة على لقب الرالي إثر المشكلة العويصة في نظام التوجيه التي واجهته في المرحلة الخاصة الرابعة (العيون – طانطان) في يوم الأربعاء، حيث فرضَت عليه عقوبة زمنية 16:03 ساعة إلى توقيته.

صعد سيب إلى الصدارة منذ نقطة المرور الأولى، بعد اجتياز أول 30 كيلومترًا من المرحلة، وبقي فيها إلى أن اجتاز خطّ نهاية المرحلة الخاصة أولًا بتوقيت 1:31:46 ساعة، تبعه غيرلان بفارق طفيف مقداره 1:08 دقيقة، ومن ثم السائق الهولندي إريك فان لوون (تويوتا – أوفردرايف) بفارق 1:41 دقيقة عن سيب، علمًا بأن إريك حاله حال سيب، إذ واجه مشكلةً كبيرة في سيارته في اليوم الأول للرالي، لذا كان هدفه تحقيق أفضل مركز ممكن في كل مرحلة من أجل تسجيل نقاط إضافية.

أنهى يزيد المرحلة رابعًا، بفارق 1:51 دقيقة عن سيب. قال يزيد: "حمدًا للـه، أنهينا رالي المغرب بسلام وبالرغم من أننا لم نفزْ بالرالي، ولكننا أظهرنا المعنويات اللازمة وأنه بمقدورنا خوض راليات أقسى، كان رالي المغرب تدريبًا قاسيًا لجميع السائقين على عدة أصعدة، الملاحة والسيارة والسائق".

أكمل يزيد قائلًا: "إنها خامس مشاركة لنا في رالي المغرب، ولم نرَ أصعب من هذا الرالي، أنجزَ المنظمون عملًا رائعًا، فهذا النوع من الراليات ترفع سقف التحدي عاليًا بينك وبين نفسك، وأيضاً مع المنافسين الآخرين. إنه تدريب مناسب جدًا لرالي داكار القادم. مررنا بأوقات عصيبة في الأيام الستة الماضية، ولم تكن سهلةً، إنما للخبرة دور كبير في التغلب على مثل هذه الأمور. فزنا بمرحلتين، الأولى والرابعة، إحداهما الأطول في الرالي المغرب، أعتز بذلك، وبتأدية ملّاحي ديريك فان تسيفيتس".

امتدَحَ يزيد سيارته تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف" بالقول: "إنها قوية من حيث الأداء، كما إن وتيرتها قوية، نحن على ثقة بأننا سنقدم إنجازات أكثر على متنها".

أكمل ناصر قائمة المراكز الخمسة الأولى للمرحلة بتوقيت 1:33:41 ساعة.

الجولة المقبلة:

إلى ذلك، ستصل بطولة العالم للراليات الصحراوية 2022 إلى محطتها الأخيرة، وذك في رالي الأندلس الدولي في إسبانيا، في المدَّة ما بين 18 و 23 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

رالي المغرب الصحراوي 2022 ، الترتيب العام للرالي:

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- غيرلان شيشريه (فرنسا)/ أليكس وينوك (فرنسا) - "بي آر أكس – برودرايف هانتر" – 14:47:29 ساعة

02- أورلاندو "أورلي" تيرانوفا (الأرجنتين)/ أليكس هارو برافو (إسبانيا) - "بي آر أكس – برودرايف هانتر" – 14:58:24 ساعة

03- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس جي آر دي كاي آر" – 15:16:53 ساعة

04- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ ديريك فون تسايسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 15:29:00 ساعة

05- مارتن بروكوب (تشيكيا)/ فيكتور تشيتكا (تشيكيا) - فورد "رابتور آر أس كروس كانتري" – 15:48:16 ساعة

06- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ أرماند مانوليون (إسبانيا) - ميني "جون كووبر ووركس - أكس رايد" – 15:51:33 ساعة

07- إيسيدري إستيفي بوخول (إسبانيا)/ خوسيه ماريا فيلالوبوس فالكارسيل (إسبانيا) – تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 16:39:32 ساعة

08- سيث كوينتيرو (أمريكا)/ دنيس تسينس (ألمانيا) – ريد بل – جي رالي "أو تي 3" – 16:44:38 ساعة

09- فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو (التشيلي)/ أوريول مينا (إسبانيا) - كان أم - "مافريك – ساوث" – 16:54:35 ساعة

10- كريستينا غوتييرز (إسبانيا)/ بابلو مورينو هويتي (إسبانيا) - ريد بل – جي رالي "أو تي 3" - 16:56:03 ساعة

الترتيب العالم للبطولة العالم للراليات الصحراوية "فيا – رالي رايد" 2022 بعد رالي المغرب الصحراوي:

السائق الفريق النقاط

01- ناصر بن صالح العطية (قطر) تويوتا غازو للسباقات 144 نقطة

02- سيباستيان "سيب" لويب (فرنسا) البحرين رايد إكستريم – برودرايف 122 نقطة

03- يزيد بن محمّد الراجحي (السعودية) أوفردرايف - تويوتا للسباقات 100 نقطة

04- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا) أكس رايد – ميني 77 نقطة

05- فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو (تشيلي) كان أم - ساوث للسباقات 50 نقطة

06- غيرلان شيشريه (فرنسا) فريق جي سي كاي لرياضة السيارات 48 نقطة

07- ماتيو سيرادوري (فرنسا) فريق أس آر تي للسباقات 39 نقطة

08- كريستيان غوتييرز هيريرو (إسبانيا) فريق ريد بل أوف رود 35 نقطة

09- أورلاندو "أورلي" تيرانوفا (الأرجنتين) البحرين رايد إكستريم – برودرايف 35 نقطة

10- سيث كوينتيرو (أمريكا) فريق ريد بل أوف رود 27 نقطة