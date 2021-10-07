رالي المغرب الصحراوي 2021: المنافسة على لقب الموسم قائمة على أشدها

يُقام نهاية الأسبوع الجاري رالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري" لموسم 2021، وذلك في الفترة ما بين 7 و 13 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وتتضمن الجولة خمس مراحل خاصة خاضعة للتوقيت، يسبقها مرحلة استعراضية قصيرة لتحديد مراكز المنطلقين.

تتميَّز مراحل نسخة هذا العام بكونها متنوعة ما بين التقنية والمسارات السريعة والرملية، إضافةً إلى مقاطع من الكثبان الرملية والترابية، وستُقام حول منطقة ورزازات جنوبي المملكة المغربية، ومن بين المناطق التي ستمر بها مراحل الرالي منطقة وادي نهر درعة الزراعية الخصبة، علمًا بأن مخيَّم المبيت سيقام في زاكورة.

يُعدّ الرالي هذا العام مسرحًا للمنافسة بين أهم فريقين في الراليات الصحراوية في هذه الحقبة، "أكس رايد" مع سيارات ميني و "أوفردرايف" مع سيارات تويوتا "هايلوكس"، يتصدر الثُنائي الروسي المؤلف من السائق دينيس كروتوف والملّاح قسطنطين جيلستوف، المشاركَين في سيارة ميني "جون كووبر ووركس رالي"، الترتيب العام المؤقت للسلسلة، بفضل إنهائهما جولتين من هذا الموسم في المركز الثاني، لكن بفارقٍ هامشي، نصف نُقطة فقط، عن السائق القطري ناصر بن صالح العطية، نجم تويوتا "هايلوكس أوفردرايف"، الذي يساعده الملّاح الفرنسي ماتيو بوميل، ويبدو بأن العطية لن يرضى بأقل من الفوز في الرالي، خاصةً وأنه فاز به خمس مرات على التوالي (2016 – 2019) سابقًا.

يحتل الثُنائي السائق الأرجنتيني لوسيو ألفاريز والملّاح الإسباني أرماند مونليون المركز الثالث في الترتيب العام، وسيُشاركان في الرالي في سيارة تويوتا "هايلوكس" مع فريق "أوفردرايف" الرسمي، علمًا بأن الأرجنتيني يتساوى في النقاط مع السائق السويدي ماتياس إيكستروم في سيارة ميني "جون كووبر ووركس باغي"، لكن لألفاريز أفضلية تسجيل الفوز في رالي كازاخستان.

سيشارك الثنائي المؤلف من السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي وملّاحه البريطاني مايكل أور في سيارة تويوتا "هايلوكس أوفردرايف"، يقدّم السعودي أداءً جيدًا في سلسلة كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا باها"، إذ يتصدرها مع بقاء جولة واحدة على نهاية الموسم. جديرٌ بالذكر أن الراجحي أنهى جولة 2019 من رالي المغرب الصحراوي خامسًا، وهي آخر نسخة تقام من الرالي قُبيل تفشِّي جائحة الحُمَّة التاجية المستجدَّة "كوفيد 19"، وأمام الراجحي فرصة جيدة للمنافسة على لقب "كروس كانتري"، إذ يتأخر بفارق ثمان نقاط فقط عن كروتوف، مع إنه يحتل المركز السادس في الترتيب العام لراليات "كروس كانتري".

ومن أهم المشاركين الثنائي الفرنسي رونان شابو وملّاحه جيل بيلّو، في سيارة تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" مع الفريق الرسمي، علمًا بأنه أنهى رالي كازاخستان رابعًا، لذا عليهما تقديم نتيجة جيدة في هذا الرالي إن أرادا تحسين ترتيبهما العام في السلسلة، والثنائي المؤلف من السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي وملّاحه الألماني تيمو غوتشالك في سيارة تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" مع فريق خاص، وهذه أول مشاركة لهما في جولات موسم 2021، لذا ليس عليهما ضغوط كبيرة في المنافسة على الترتيب، ويمكن القول بأن مشاركتهما جاءت تحضيرًا لرالي داكار 2022 في المملكة العربية السعودية، لكن لا يمكن استبعادهما من المنافسة، حيث أنهى "كوبا" الرالي ثالثًا في 2019.

ومن الأسماء الأخرى البارزة التي لديها حظوظ وافرة في تحقيق نتائج جيدة السائقين البرتغالي باولو فيرييرا والأرجنتيني سييباستيان هالبيرن والفرنسيي ماتيو سيرادوري، وكان الأخير على وشك تحقيق أول فوز له في السلسلة في رالي كازاخستان في مركبة باغي "سينتشوري سي آر 6".

سيُشارك 13 سائقًا في فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية، ااقدم السائقة الإسبانية كريستينا غوتييرز القائمة في مركبة "أو تي 3" من تحضير فريق "أوفردرايف" بالتعاون مع شركة ريد بُل، تعمل الإسبانية مع الملّاح الفرنسي فرانسوا كازاليه، ويتصدران الترتيب العام المؤقت لفئة "تي 3" بفارقٍ مريح، 20.5 نقطة، عن أقرب منافسيهم، السائق الإسباني فرناندو ألفاريز، علمًا بأن كريستينا فازت بلقب هذه الفئة في راليات إسبانيا وكازاخستان، في حين أنهى ألفاريز جولتان في المركز الثاني.

يُشارك أكثر 25 مركبة في فئة "تي 4" المخصصة للمركبات الصحراوية من الإنتاج التجاري، منهم أول ثلاثة متصدرين للترتيب العام المؤقت لهذه الفئة، السائق الأمريكي أوستن جونز الذي يتصدر الترتيب العام للفئة بفارق 27.5 نقطة عن الهولندي كيس كولن، و 34.5 نقطة عن الإيطالي أوجينيو أموس، يُشارك ثلاثتهم في مركبات "كان – أم" طراز "مافريك"، ما يقدم لنا فرصة لمشاهدة منافسةٍ ندية بينهم،إلى جانب ثلة من السائقين الآخرين المتعطشين للصعود لمنصات التتويج.

إلى ذلك، يتألف الرالي من ست مراحل خاضعة للتوقيت، مرحلة استعراضية طولها عشرة كيلومترات لتحديد مراكز المنطلقين، يليها خمس مراحل خاصة خاضعة للتوقيت حسب التالي:

- المرحلة الخاصة الأولى : السبت، 9/ 10/ 2021، مسافتها الإجمالية 441.77 كيلومترًا منها 288.24 كيلومترًا خاضعة للتوقيت؛

- المرحلة الخاصة الثانية: الأحد، 10/ 10/ 2021، مسافتها الإجمالية 609.22 كيلومترات منها 334.66 كيلومترًا خاضعة للتوقيت؛

- المرحلة الخاصة الثالثة: الاثنين، 11/ 10/ 2021، مسافتها الإجمالية 604.60 كيلومترت منها 341.81 كيلومترًا خاضعة للتوقيت؛

- المرحلة الخاصة الرابعة: الثلاثاء، 12/ 10/ 2021، مسافتها الإجمالية 546.30 كيلومترًا منها 367.43 كيلومترًا خاضعة للتوقيت؛

- المرحلة الخاصة الخامسة: الأربعاء، 13/ 10/ 2021، مسافتها الإجمالية 444.72 كيلومترًا منها 291.19 كيلومترًا خاضعة للتوقيت.

المسافة الإجمالية للرالي: 2656.61 كيلومترًا منها 1633.33 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت.

أبرز المشاركين في رالي المغرب الصحراوي 2021:

السائق والملّاح السيارة

دنيس كروتوف (روسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) ميني "جون كووبر ووركس رالي"

ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف"

ماتياس إكستروم (السويد)/ إميل بيرغكفيست (السويد) ميني "جون كووبر ووركس رالي"

يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (السعودية) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف"

رونان شابو (فرنسا)/ جيل بيلّو (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف"

ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ تيموغوتشالك (ألمانيا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف"

باولو روي فيرييرا (البرتغال)/ دايفيد مونتييرو (البرتغال) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف"

سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ برنانردو غراو (الأرجنتين) ميني "جون كووبر ووركس باغي"

ماتيو سيرادوري (فرنسا)/ لويك ميناوديه (فرنسا) باغي "سينتشوري سي آر 6"

لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف"

الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة 2021 – بعد الجولة الثالثة (رالي كازاخستان):

السائق النقاط

01- دنيس كروتوف (روسيا) 29.5 نقطة

02- ناصر العطية (قطر) 29 نقطة

03- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين) 27 نقطة

04- ماتياس إكستروم (السويد) 27 نقطة

05- كارلوس ساينز الأب (إسبانيا) 22 نقطة

06- يزيد الراجحي (السعودية) 21.5 نقطة

07- كريستينا غوتييرز (إسبانيا) 14 نقطة

08- رونان شابو (فرنسا) 12.5 نقطة

09- إريك فان لون (هولندا) 12 نقطة

10- أوستن جونز (أمريكا) 10 نقاط

11- زالا فايدوتاس (ليتوانيا) 10 نقاط

12- جان – لوك بيسون – سيكالدي (فرنسا) 7 نقاط

13- بافل ليبيديف (روسيا) 7 نقاط

14- يوجينيو آموس (إيطاليا) 6 نقاط

15- ماتيو مارايلان (فرنسا) 5 نقاط

16- فرناندو ألفاريز (إسبانيا) 4 نقاط

17- لايا سانز (إسبانيا) 4 نقاط

18- خوسيه لويس بينا كامبو (إسبانيا) 3 نقاط

19- جان – باسكال بيسون (فرنسا) 3 نقاط

20- شينسيوكي يوميدا (اليابان) 2 نقطتان

21- خواو فيرييرا (البرتغال) 2 نقطتان

22- إيفغيني فريزورغر (روسيا) 1 نقطة

23- أنيت فيشر (ألمانيا) 1 نقطة

24- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا) 0.5 نقطة

الكاتب: خالد الناصير