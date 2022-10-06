رالي المغرب الصحراوي: يزيد الراجحي الأسرع في اليوم الرابع والأعطال تضرب سيب

بقلم خالد الناصير

تمكّن السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوت – أوفردرايف) من التعافي بعد يومين صعبين، وردّ بتسجيل أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الرابعة (العيون – طانطان)، من رالي المغرب الصحراوي 2022، الجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات الصحراوية "فيا – رالي رايد"، وذلك بعد منافسة قوية مع السائق الفرنسي غيرلان شيشريه (بي آر أكس – برودرايف).

أقيمت اليوم المرحلة الخاصة الرابعة (العيون – طانطان)، بمسافة إجمالية 561 كيلومترًا، منها 346 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 215 كيلومترًا مرحلة وصل. تألفت مرحلة اليوم من مقاطع تعبر جبالًا صغيرة وتضاريس وعرة.

أنهى يزيد اليوم بتوقيت 3:11:40 ساعات، ودخل في منافسة قوية مع غيرلان، حيث تبادلا تسجيل أسرع الأوقات عند نقاط المرور، ليحسم يزيد الأمور لمصلحته، إنما بفارق ضئيل نسبيًا، دقيقة ونصف أمام غيرلان، وأنهى السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا – غازو) المرحلة في المركز الثالث بتوقيت 3:14:10 ساعات، بفارق دقيقتين ونصف عن يزيد.

قال يزيد عن مجريات اليوم: "انطلقنا من المركز الـ 12 بسبب العطل التقني الذي تعرّضنا له في مرحلة أمس، كانت مرحلة اليوم سريعةً للغاية وصعبة، توقعنا أن تكون مرحلةً نظيفة إنما اكتشفنا بعد انطلاقنا أن مسارها بالكامل مليء بالحجارة والصخور لذا، كانت مرحلةً وعرة جدًا".

أضاف يزيد: "أدى ديرك أداءً جيدا، واتخذنا الخطط المناسبة للتعامل مع هذه التضاريس، توخينا الحذر كيلا تتضرر السيارة أو الإطارات. مررنا بجانب الكثير من المتسابقين المتضررين من المرحلة إما بسبب عطل في السيارة أو انثقاب الإطارات. للـه الحمد، كنا محظوظين اليوم، تعرضنا لانثقاب واحد فقط بعد اجتيازنا 219 كيلومترًا من المرحلة، وحافظنا على هدوئنا حتى نهاية المرحلة وفزنا بها".

وتابع يزيد قائلًا: "يتعيّن علينا فتح المسار يوم غد [الخميس]، وأدعو اللـه أن يوفقنا".

واصل السائق الأرجنتيني أورلاندو "أورلي" تيرانوفا (بي آر أكس برودرايف) تقديم تأدية مستقرة، إذ أنهى اليوم في المركز الرابع، بفارق 10:40 دقائق عن يزيد، وأكمل السائق الأرجنتيني سيباستيان هالبيرن (ميني – أكس رايد) قائمة الخمسة الأوائل، بفارق 22:08 دقيقة عن يزيد.

أنهى السائق التشيكي مارتن بروكوب (شريك – فورد) المرحلة في المركز السادس، بتوقيت 3:34:55 ساعات. تبعه السائق البرتغالي لورينسو روسا (تويوتا – أوفردرايف)، واكتفى السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (ميني – أكس رايد) بإنها المرحلة ثامنًا بفارق 25:39 دقيقة.

شهد اليوم وصول وجوه غير مألوفة لقائمة العشرة الأوائل، ومنهم السائقان القبرصي إيفغيني كيريف (باغي أس آر تي)، الذي أنهى اليوم تاسعًا، وأكمل السائق البولندي ماريك غوتشال (كان – أم) عقد العشرة الأوائل، وكان الأسرع في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4"، بتوقيت 3:46:58. في حين سجلت السائق الإسبانية كريستينا غوتييرز (ريد بل – جي رالي) أسرع الأوقات في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3"، بتوقيت 3:50:12 ساعات، وأنهت المرحلة في المركز الـ 11 في الترتيب العام.

في سياق متصل، تعرّض السائق الفرنسي سيباستيان "سيب" لويب لمشكلة عويصة في نظام التوجيه في سيارته "بي آر أكس – برودرايف هانتر"، لم يكن بإمكانه ولا بإمكان ملّاحه البلجيكي فابيا لوركين من إصلاحها داخل المرحلة ،ما اضطره لإعلان الانسحاب والعود لمخيّم المبيت عبر الطرقات العامة، حيث يأمل أن يصلح فريق البحرين رايد إكستريم السيارة، والعودة للمنافسات في اليوم الأخير للرالي.

في الفئة المفتوحة، سجّل السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب (أودي "كيو إي ترون") أسرع توقيت في مرحلة اليوم، إذ أنهاها في 3:18:22 ساعات، تبعه زميله السويدي ماتياس إكستروم بفارق 6:24 دقائق، ومن ثم زميلهما الفرنسي ستيفان بيترهانسيل ثالثًا بفارق 8:11 دقيقة.

الترتب العام المؤقت للرالي: غيرلان ما زال أولًا

لم تشهد صدارة الترتيب العام المؤقت للرالي تغييرًا مقارنةً بالأمس، حيث حافظ غيرلان على الصدارة بتوقيت 13:14:35 ساعة، تبعه أورلي بفارق 9:57 دقائق، وخلفهما بفارق كبير نسبيًا ناصر، بتوقيت 13:43:12 ساعة، بفارق 28:37 دقيقة عن غيرلان.

تمكّن يزيد من التعافي وتقدّم مجددًا في الترتيب العام، إذ يحتل الآن المركز الرابع بتوقيت 13:55:23 ساعة، ويعدّ مارتن أستاذ الاستقرار باحتلاله المركز الخامس، بفارق 55:21 دقيقة عن غيرلان، جدير بالذكر أن مارتن يشارك في سيارة فورد "رابتور آر أس كروس كانتري" من تحضير فريق خاص صغير، تحمل الاسم "شريك".

يتواجد كوبا في المركز السادس، على بعد 1:02:24 ساعة عن غيرلان، يتبعه السائق الإسباني إيسيدري إيستيفي بوخول (تويوتا – أوفردرايف) سابعًا.

يسيطر سائقو المركبات الصحراوية الخفيفة على المراكز من الثامن إلى العاشر، مع الأمريكي سيث كوينتيرو (ريد بل – جي رالي)، بتوقيت 14:58:10 ساعة، وهو الأول في ترتيب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3"، يتبعه السائق التشيلي فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو (كان أم – ساوث)، في ذات الفئة، وفي المركز العاشر كريستينا – زميلة سيث، بفارق 1:55:42 ساعة عن غيرلان، والثالثة في فئة "تي 3".

يحافظ السائق الليتواني روكاس باتسيوشكا (كان أم – ساوث) على صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4"، بتوقيت 14:17:40 ساعة، علمًا بأنه يحتل المركز الـ 11 في الترتيب العام المؤقت للرالي.

في الترتيب العام المؤقت للفئة المفتوحة، يحافظ كارلوس على صدارته بتوقيت 13:09:01 ساعة، يليه زميله ماتياس بفارق 13:32 دقيقة، وستيفان ثالثًا بفارق 34:00 دقيقة عن كارلوس.

إلى ذلك تقام يوم غد (الخميس) المرحلة الخاصة الخامسة (طانطان – أكادير)، وهي الأخيرة في الرالي، بمسافة إجمالية 379 كيلومترًا، منها 290 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و89 كيلومترًا مرحلة وصل.

رالي المغرب الصحراوي 2022 ، الترتيب العام المؤقت بعد المرحلة الخاصة الرابعة :

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- غيرلان شيشريه (فرنسا)/ أليكس وينوك (فرنسا) - "بي آر أكس – برودرايف هانتر" – 13:14:35 ساعة

02- أورلاندو "أورلي" تيرانوفا (الأرجنتين)/ أليكس هارو برافو (إسبانيا) - "بي آر أكس – برودرايف هانتر" – 13:24:32 ساعة

03- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس جي آر دي كاي آر" – 13:34:12 ساعة

04- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ ديريك فون تسايسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 13:55:23 ساعة

05- مارتن بروكوب (تشيكيا)/ فيكتور تشيتكا (تشيكيا) - فورد "رابتور آر أس كروس كانتري" – 14:09:56 ساعة

06- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ أرماند مانوليون (إسبانيا) - ميني "جون كووبر ووركس - أكس رايد" – 14:16:59 ساعة

07- إيسيدري إستيفي بوخول (إسبانيا)/ خوسيه ماريا فيلالوبوس فالكارسيل (إسبانيا) – تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 14:54:41 ساعة

08- سيث كوينتيرو (أمريكا)/ دنيس تسينس (ألمانيا) – ريد بل – جي رالي "أو تي 3" – 14:58:10 ساعة

09- فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو (التشيلي)/ أوريول مينا (إسبانيا) - كان أم - "مافريك – ساوث" – 15:09:34 ساعة

10- كريستينا غوتييرز (إسبانيا)/ بابلو مورينو هويتي (إسبانيا) - ريد بل – جي رالي "أو تي 3" - 15:10:17 ساعة