رالي المغرب الصحراوي: ناصر الأسرع في اليوم الثالث ومتصدر جديد للرالي

بقلم خالد الناصير

سجَّل السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا - غازو) أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثالثة من رالي المغرب الصحراوي 2022، الجولة الثالثة من بُطولة العالم للراليات الصحراوية من الاتحاد لدولي للسيارات "فيا – رالي رايد"، ليُعوِّضَ بعضًا من الوقت الذي خسره في مرحلة أمس (الاثنين)، إذ تعرضه لجملةٍ من انثقابات الإطارات.

أُقيمت اليوم المرحلة الخاصة الثالثة (العُيون – العُيون)، ضمن منطقة العُيون المغربية، مسافتها الإجمالية 323 كيلومترًا، منها 300 كيلومتر مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 23 كيلومترًا مرحلة وصل. عُدَّت مرحلة اليوم الأصعب، مع مسارات ملتوية على الكثبان الرملية، بعضها غير مرئي، ومقاطع على هضبة، تمتاز المرحلة إجمالًا بأن فيها ملامح مما يواجهه السائقون في رالي داكار في المملكة العربية السعودية، وتطلبت أعلى مستويات مهارات السياقة والتعامل مع التضاريس، وكذا الأمر من مهارات الملاحة.

أنهى ناصر المرحلة بتوقيت 2:58:24 ساعتين، انطلق من المركز العاشر، واستفاد من مركز الانطلاقة المتأخر للتقدُّم في الترتيب سريعًا بفضل المسارات التي خطّتها السيارات أمامه، إذ صعد للمركز الثاني ما إن اجتاز أول 30 كيلومترًا من المرحلة، ومن ثم للمركز الأول بعد اجتياز 123 كيلومترًا منها، وبقي ضمن الثلاثة الأوائل، علمًا بأن اليوم شهدَ منافسةً قوية بينه وبين ثلة من السائقين، إذ أن الفارق بين أول سبع سائقين أنهوا المرحلة عشر دقائق تقريبًا.

أنهى السائق الفِرنسي غيرلان شيشريه ("بي آر أكس" - برودرايف)، المرحلة ثانيًا، بفارق 1:21 دقيقة عن ناصر، علمًا بأن يومه لم يكن خاليًا من المشكلات، حيث تعرض لانثقابين في الإطارات، أخدهما بطيء، ما دفعه لخفض وتيرته. حقق السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (ميني – أكس رايد) اختراقًا بتسجيل ثالث أسرع توقيت، معيدًا ميني "جون كووبر ووركس باغي" للمركز الأولى، حيث أنهى المرحلة نتأخرًا 2:01 دقيقتين عن ناصر.

أنهى السائق الأرجنتيني أورلاندو "أورلي" تيرانوفا ("بي آر أكس" - برودرايف) المرحلة رابعًا بتوقيت 3:04:44 ساعات، تبشعه خامسًا السائق الهولندي إريك فان لوون (تويوتا - أوفردرايف) بفارق 6:37 دقائق عن ناصر، حيث قد إريك تأدية مستقرةً اليوم وأمس، بعد يومٍ كارثي (الأحد).

واصل السائق التشيكي مارتن بروكوب (فورد – كروس كانتري) تقديم تأديةٍ ثابتة مع سيارةٍ فورد "رابتور آر أسك كروس كانتري" من تحضير فريق خاص صغير ف مواجهة ترسانة فرق كبيرة ومصنعية، إذ أنهى المرحلة سادسًا بتوقيت 3:08:11 ساعات، تبِعه السائق الفِرنسي سيباستيان "سيب" لويب ف سيارة ("بي آر أكس" – برودرايف)، وهذه نتيجة جيدة ومتوقعة نظرًا لأنه وقعَ عليه عبء افتتاح المسارات إثر فوزه بمرحلة أمس (الاثنين)، كما تعرَّض لانثقابات في الإطارات، أنهى سيب المرحلة متأخرًا بفارق 10:31 دقائق عن ناصر، ما يُشير لتقارب التأدية بين السائقين الأوائل في هذه المرحلة.

حققَّ فريق "ريد بُل أوف رود الأمريكي" اختراقًا بإيصال سائقيه الأمريكي سيث كوينتيرو والإسبانية كريستينا غوتييرز في المركز الثامن والتاسع، وهما أول سائقين في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3" في مركبات أوفردرايف "أو تي 3"، أنهى سيث المرحلة بتوقيت 3:17:17 ساعات، وكريستينا بتوقيت 3:23”58 ساعات. أكمل السائق الإسباني إيسيدري إستيفي بويول (تويوتا – أوفردرايف) عقد المركز العشرة الأولى، بفارق 26:45 دقيقة عن ناصر.

تعرض السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا – أوفردرايف) لجملةٍ من الأعطال في سيارته، مطلع المرحلة، إذ وصل نقطة المرور الأولى، بعد اجتياز أول 30 كيلومترًا من المرحلة في المركز الثامن، لكنه تمكن تعويض الوقت تدريجيًا حيث كان الأسرع في عند نقاط المرور الأخيرة من المرحلة الخاصة، ليُنهي المرحلة في المركز الـ 18، بتوقيت 3:36:46 ساعات، متأخرًا بفارق 38:22 عن غيرلان صاحب أسرع توقيت.

سجَّل السائق الليتواني روكاس باتسيوشكا (كان أم – ساوث) أسرع توقيت في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع "تي 4"، حيث حقق توقيت 3:25:44 ساعات، واحتل المركز الـ 11 في الترتيب العام لليوم.

في الفئة المفتوحة، سجَّل الساق السويدي ماتياس إكستروم (أودي "كيو إي ترون") أسرع توقيت اليوم، إذا أنهى المرحلة الخاصة في 2:75:40 ساعتين، تبِعه زميله الإسباني كارلوس ساينز الأب بفارق 14:17 دقيقة، وزميلهما الثالث الفِرنسي ستيفان بيترهانسيل ثالثًا بفارق 19:39 دقيقة.

الترتيب العام: تبادل مراكز بين ثلاثي "بي آر أكس"

استفاد غيرلان من لعبة الكراسي الموسيقية بين سائقين سيارات البحرين رايد إكستريم، حيث انتهى اليوم بتصدره للترتيب العام المؤقت للرالي، بتوقيت 10:01:25 ساعات، لكن صدارته غير مضمونة لتضاؤل الفوارق الزمنية بين أول ثلاث سائقين – أقل من خمس دقائق. إذ يُطارده تبِعه أورلي بفارق 47 ثانية فقط، ومن ثم سيب بفارق 4:50 دقائق.

تمكَّن ناصر من تعويض الكثير من الوقت الذي خسر أمس، إذ تقدَّم للمركز الرابع بتوقيت 10:29:02 ساعات، وتقدَّم مارتن للمركز الخامس، بفارق 33:36 دقيقة عن غيرلان المتصدر، وكوبا سادسًا بفارق 38:15 دقيقة.

تراجع يزيد للمركز السابع بتوقيت 10:43:43 ساعات، يتبَعه إيستيفي بوخول بفارق ساعة واحدة تقريبًا عن المتصدر. يحتل السائق التشيلي غرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو (كان أم – ساوث) المركز التاسع بتوقيت 11:06:30 ساعة، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3"، ومن ثم سيث في المركز العاشر بفارق 1:05:52 ساعة، والثاني في فئة "تي 3"، في حين تقدَّم روكاس لصدارة الترتيب المؤقت لفئة المركبات الصحراوية من الإنتاج التجاري "تي 4"، بتوقيت 11:25:36 ساعة، والمركز الـ 12 في الترتيب العام المؤقت للرالي.

تُقام يوم غدٍ (الأربعاء) المرحلة الخاصة الرابعة (العيون – طانطان)، بمسافة إجمالية 561 كيلومترًا، منها 346 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 2015 كيلومترًا مرحلة وصل.

رالي المغرب الصحراوي 2022 ، الترتيب العام المؤقت بعد المرحلة الخاصة الثانية :

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- غيرلان شيشريه (فِرنسا)/ أليكس وينوك (فِرنسا) - "بي آر أكس – برودرايف هانتر" – 10:01:15 ساعات

02- أورلاندو "أورلي" تيرانوفا (الأرجنتين)/ أليكس هارو برافو (إسبانيا) - "بي آر أكس – برودرايف هانتر" – 10:02:12 ساعات

03- سيباستيان "سيب" لويب (فِرنسا)/ فابيان لوركين (بلجيكا) - "بي آر أكس – برودرايف هانتر" – 10:06:15 ساعات

04- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس جي آر دي كاي آر" – 10:29:02 ساعات

05- مارتن بروكوب (تشيكيا)/ فيكتور تشيتكا (تشيكيا) - فورد "رابتور آر أس كروس كانتري" – 10:35:01 ساعات

06- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ أرماند مانوليون (إسبانيا) - ميني "جون كووبر ووركس - أكس رايد" – 10:39:40 ساعات

07- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ ديريك فون تسايسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 10:43:43 ساعات

08- إيسيدري إستيفي بوخول (إسبانيا)/ خوسيه ماريا فيلالوبوس فالكارسيل (إسبانيا) – تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 11:00:22 ساعة

09- فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو (التشيلي)/ أوريول مينا (إسبانيا) - "كان أم - مافِريك أكس آر أس" – 11:06:30 ساعة

10- سيث كوينتيرو (أمريكا)/ دنيس تسينس (ألمانيا) – ريد بُل - أوفردرايف "أو تي 3" – 11:07:17 ساعة