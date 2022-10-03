رالي المغرب الصحراوي: صدارة سعودية – قطرية ومشاكل تواجه "سيب"

سجَّل السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا "هايلوكس غازو") أسرع توقيت في القسم الأول من المرحلة الخاصة الأولى (أكادير – طانطان)، التي أُقيمت مساء يوم السبت، لكنه سلَّم مقاليد الأمور للسعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا "هايلوكس أوفردرايف")، بعد نهاية القسم الثاني من المرحلة الخاصة الأولى، التي أُقيمت يوم الأحد.

بلغت المسافة الإجمالية لمرحلة اليوم 562 كيلومترًا، منها 322 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، امتدت من أكادير إلى طانطان، حذَّرَ دايفيد كاستيرا، مُدير الرالي، من صعوبتها، إذ تألَّفت من مسارات اجتازت تلالًا هبوطًا وصعودًا، ومقاطع بامتداد شاطئ المحيط الأطلسي ينبغي السير فيها بمهارة، ومسارات رملية تحتاج لمهارات ملاحية، تبيَّن صحة كلام دايفيد في الساعات التالية، عندما شاطره معظم السائقين نفس الرأي.

انطلق يزيد من المركز الرابع، وبعد أن تراجع للمركز الخامس بعد اجتيازه أول 40 كيلومترًا من المرحلة، عاد للدخول ضمن الثلاثة الأوائل باقي المرحلة، إلى أن صعدَ لصدارتها عند نُقطة المُرور الأخيرة، بعد اجتياز 273 كيلومترًا منها. واجتاز المرحلة بتوقيت 3:36:41 ساعات.

هذا الاستقرار الظاهري في التأدية لا يظهر الصعوبات التي واجهها يزيد، شأنه شان الآخرون، في المرحلة الخاصة. إذ قال: "الحمد للـه، أنهينا اليوم بالمركز الأول، كانت مرحلةً طويلة. لقد تعرضنا لثقبٍ في الإطار في بدايات المرحلة الخاصة، كما تُهنا لمدة وجيزة، إنما عوضنا الوقت الذي خسرناه في آخر المرحلة. سنفتح المسار يوم غد، ونعدكم بمنصة التتويج وفي المراكز الأولى المتقدمة".

أكمل يزيد: "في الحقيقة كانت مرحلة صعبة مليئة بالحجارة بالإضافة إلى الملاحة الصعبة، كانت مرحلةً صعبةً على الجميع. أنهينا رالي المغرب العام الماضي في المركز الثاني، وهدفنا المركز الأول هذا العام".

أنهى ناصر المرحلة ثانيًا، بفارق 3:05 دقائق عن يزيد، انطلق القطَري من المركز الخامس، وتقدَّم للمركز الأول بعد اجتياز أول 90 كيلومترًا من المرحلة، وحافظ عليه إلى القسم الأخير من المرحلة. قال ناصر عند نقطة إعادة الزوُّد بالوقود، عند الكيلومتر 263 داخل المرحلة: "إنها مرحلة خاصة معقدة، كالمعتاد من أيام رالي داكار في إفريقيا".

أنهى السائق الفِرنسي غيرلان شيشران (باغي "جي سي كاي") المرحلة في المركز الثالث، متأخرًا بفارق 9:57 دقائق عن يزيد، تبِعهُ رابعًا الأرجنتيني أورلاندو "أورلي" تيرانوفا ("بي آر أكس")، وأكمل السائق التشيكي مارتن بروكوب (فورد "رابتور") قائمة المراكز الخمسة الأولى، حيث استفاد من مشاكل الآخرين وتقدَّم في الترتيب، علمًا بانه انطلق من المركز الخامس في بداية اليوم.

أنهى السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (ميني - أكس رايد) المرحلة في المركز السادس، بتوقيت إجمالي 3:75:20 ساعات، اكتفى السائق الفِرنسي سيباستيان "سيب" لويب ("بي آر أكس") بإنهاء المرحلة سابعًا، بفارقٍ شاسع عن الراجحي، 23:45 دقيقة، وباتَت صدارته الهشَّة للترتيب العام المؤقت للبُطولة مهددةً. انطلق سيب من المركز الثالث، لكنه تعرض لمشكلةٍ في نظام التعليق في أول 40 كيلومترًا من المرحلة، أدت لتوقفه وإصلاح العطل، وخسر أكثر من 20 دقيقة. سيكون لهذه العطل تأثيرٌ فادح في البُطولة.

أنهى السائق الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني (تويوتا "هايلوكس أوفردرايف") المرحلة ثامنًا، تبعهُ السائق البولندي ماريك غوتشال ("كان – أم")، وأكمل السائق التشيلي فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو ("كان – أم") عقد العشرة الأوائل.

ضمن الترتيب العام المؤقت للرالي، يتصدر يزيد الترتيب بتوقيت 3:36:41 ساعات، يليه ناصر بفارق 3:05 دقائق، وغيرلان ثالثًا بفارق عشر دقائق تقريبًا عن يزيد، وتقهقر سيب للمركز السابع بتوقيت 3:58:26 ساعات، متأخرًا بفارق 23:45 دقيقة.

يحتل ماريك المركز التاسع في الترتيب العام، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4" بتوقيت 4:04:12 ساعات. أما تشاليكو، فإنه في المركز العاشر في الترتيب العام المؤقت للرالي، ومتصدر فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأُنموذجية "تي 3".

جديرٌ بالذكر أن فريق أودي شارك في الفئة المفتوحة، وكان السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب الأسرع بتوقيت 3:28:13 ساعات، تبِعه زميله السويدي ماتياس إكستروم بفارق 10:22 دقائق، وفي المركز الثالث زمليهما الفِرنسي ستيفان بيترهانسيل بفارق 11:37 دقيقة عن كارلوس.

تُقام اليوم، الاثنين، المرحلة الخاصة الثانية (طانطان – العيون)، ومسافتها الإجمالية 436 كيلومترًا، منها 316 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 120 كيلومترًا مرحلة وصل.

رالي المغرب الصحراوي 2022 ، الترتيب العام المؤقت بعد المرحلة الخاصة الأولى :

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ ديريك فون تسايسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" - 3:36:41 ساعات

02- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس جي آر دي كاي آر" - 3:39:46 ساعات

03- غيرلان شيشريه (فِرنسا)/ أليكس وينوك (فِرنسا) - "باغي جي سي كاي ثاندر" - 3:46:38 ساعات

04- أورلاندو "أورلي" تيرانوفا (الأرجنتين)/ أليكس هارو برافو (إسبانيا) - "بي آر أكس – برودرايف هانتر" - 3:50:19 ساعات

05- مارتن بروكوب (تشيكيا)/ فيكتور تشيتكا (تشيكيا) - فورد "رابتور آر أس كروس كانتري" - 3:54:40 ساعات

06- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ أرماند مانوليون (إسبانيا) - ميني "جون كووبر ووركس - أكس رايد" - 3:57:20 ساعات

07- سيباستيان "سيب" لويب (فِرنسا)/ فابيان لوركين (بلجيكا) - "بي آر أكس – برودرايف هانتر" - 4:00:26 ساعات

08- خوان كروز ياكوبيني (الأرجنتين)/دانيال "داني" أوليفيراس كاريراس (الأرجنتين) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" - 4:00:56 ساعات

09- ماريك غوتشال (بولندا)/ لوكاش لاسكافيتش (بولندا) - "كان أم - مافِريك أكس آر أس" – 4:04:12 ساعات

10- فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونترادو (التشيلي)/ أوريول مينا (إسبانيا) - "كان أم - مافِريك أكس آر أس" - 4:07:01 ساعات